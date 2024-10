Đua xe F1, Mexico City GP: Ferrari lần đầu thắng tại Mexico sau 34 năm

Lượt chạy phân hạng: Sainz “chạm đỉnh” tại Hermanos Rodriguez

Thành tích phân hạng tại Mexico của Carlos Sainz theo thứ tự qua từng năm: thứ 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2 và vô địch năm nay. Pole gần nhất của tay lái #55 tại Singapore 2023, nơi anh giành chiến thắng cảm xúc. Ferrari cũng là đội đua đầu tiên có cả hai tay đua giành pole mùa này. "Ngựa chiến" giành pole thứ 4 trong 7 chặng đua gần nhất tại Mexico, nhưng họ chưa thắng tại đây kể từ năm 1990.

Ferrari có hai tay đua trên podium chặng thứ 2 liên tiếp

Max Verstappen có chặng thứ 3 liên tiếp xuất phát thứ 2. Phía sau là Lando Norris (thứ 3), kết quả tốt nhất của McLaren tại đây kể từ 1991, nơi Ayrton Senna đứng hạng 3. Người chiến thắng chặng Mexico là tay đua xuất phát thứ 3 ở 3 trong 4 chặng gần nhất.

Charles Leclerc (thứ 4) có chặng thứ 2 liên tiếp chậm hơn đồng đội Sainz, còn tại Mercedes, George Russell hiện dẫn trước Lewis Hamilton 15-5 về tỷ số đối đầu vòng phân hạng. Tay lái #44 xếp hạng 6, giống cuộc đua năm ngoái, nơi anh về thứ 2.

Tại Haas, Kevin Magnussen có hai chặng liên tiếp vào Q3 và đạt thứ hạng cao nhất ở Mexico (thứ 7) trong 7 lần tham dự sự nghiệp. Trong khi đó đồng đội Nico Hulkenberg lần đầu vào top 10 ở Mexico, nhưng là lần thứ 9 vào Q3 năm 2024.

Norris rút ngắn cách biệt với Verstappen xuống còn 47 điểm

Alpine có kết quả phân hạng tốt nhất tại đây kể từ năm 2018 với Pierre Gasly xếp thứ 8. Alex Albon cân bằng thành tích tốt nhất mùa này với top 10 đầu tiên cho Williams kể từ Felipe Massa năm 2017. Yuki Tsunoda (RB) cũng có thành tích cá nhân tốt nhất ở Mexico – thứ 11, dù gặp tai nạn tại Q2.

Trong chặng thứ 400 sự nghiệp, Fernando Alonso có lần thứ 2 trong 9 chặng gần nhất không thể góp mặt tại Q3 (sau Monza). Tay lái còn lại của Aston Martin, Lance Stroll cũng cải thiện thứ hạng sau 3 năm liên tiếp xuất phát cuối hoặc từ pit-lane. Valtteri Bottas (thứ 15) lần đầu phân hạng ngoài top 10 tại Mexico trong sự nghiệp. Nhưng anh đã chấm dứt chuỗi 5 chặng liên tiếp bị loại ở Q1.

Oscar Piastri kết thúc chuỗi vào Q3 liên tiếp với vị trí thứ 17, còn Sergio Perez cũng có lần đầu bị loại ở Q1 trên sân nhà (cũng là chặng thứ 5 dừng bước sớm năm nay). Cuối cùng, Esteban Ocon có lần thứ 8 không thể vào Q2 và là năm thứ 2 liên tiếp ở Mexico.

Cuộc đua chính: Ferrari chấm dứt “cơn khát” hơn 30 năm

Hamilton tiếp bước Alonso chạm mốc 20.000 vòng đua F1 trong sự nghiệp

Sainz về đích trong top 2 ở hai cuộc đua gần nhất, dù trước đó anh đã có chuỗi 14 chặng liên tiếp với thành tích tốt nhất là thứ 3. Tay lái #55 đã có 4 chiến thắng trong sự nghiệp, nhưng là mùa giải đầu tiên có nhiều hơn 1 lần đăng quang (sau Australia 2024). Ferrari trước đây đã từng chiến thắng tại Mexico hai lần với Jacky Ickx (1970) và Alain Prost (1990). Đây mới là lần thứ 3 trong 12 chặng gần nhất mà người chiến thắng xuất phát từ vị trí pole (sau Norris tại Hà Lan và Singapore).

Sainz có chiến thắng và podium đầu tiên trong sự nghiệp ở Mexico City, và anh cũng là tay đua nói tiếng Tây Ban Nha đầu tiên về nhất cuộc đua tại thành phố nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới.

Với Norris xếp hạng 2, McLaren cũng có podium đầu tiên tại Mexico kể từ Ayrton Senna về thứ 3 năm 1991. Đội đua nước Anh đã có 19 podium năm nay, nhiều nhất kể từ mùa giải 2007.

Phía sau, Leclerc có năm thứ 2 liên tiếp về hạng 3 và có 1 điểm thưởng do vòng chạy nhanh nhất. Nhờ vậy, Ferrari chỉ còn kém McLaren 29 điểm trên BXH đội đua.

Red Bull và Verstappen tiếp tục gặp khó trong cuộc đua vô địch

Tại Mercedes, Hamilton (thứ 4) có lần đầu tiên không giành được podium Mexico kể từ 2018. Người đồng đội Russell (thứ 5) lại có năm thứ 3 liên tiếp về đích trong top 6 tại Mexico City.

Verstappen chỉ cán đích thứ 6, dù về nhất ba năm trước đó với cách biệt ít nhất 13 giây, và kể từ đợt nghỉ hè, tay lái Red Bull luôn về đích chậm hơn người chiến thắng ít nhất 19 giây (lần này là 59,558s sau Sainz). Khoảng cách dẫn đầu hiện chỉ còn 47 điểm, thấp nhất kể từ Monaco hồi tháng 5.

Kevin Magnussen (Haas) về thứ 7, kết quả tốt nhất kể từ vị trí thứ 5 tại Bahrain 2022, chặng duy nhất cán đích trong top 7 (cùng chặng này) ở thập niên 2020 của tay lái Đan Mạch.

Tay lái còn lại của Haas, Hulkenberg cũng có lần thứ 8 ghi điểm mùa này, giúp đội đua có chặng thứ 3 giành điểm với cả hai chiếc xe. Piastri đều xếp thứ 8 ở cả hai cuộc đua tại Mexico gần nhất. Gasly là tay lái cuối cùng trong top 10, chặng thứ 6 ghi điểm năm nay. Alpine hiện chỉ kém Williams 3 điểm trong cuộc đua cho vị trí thứ 8 trên BXH đội đua.

Haas có thêm 8 điểm nhờ thành tích P7 và P9 tại Mexico

Lance Stroll (thứ 11) đạt thành tích tốt nhất tại đây kể từ năm 2017. Bottas chỉ về thứ 14 và anh mới chỉ chạy 20 vòng trong top 10 có điểm toàn mùa giải này. Tay lái chủ nhà Sergio Perez là người cuối cùng được xếp hạng chặng này (thứ 17), khiến Red Bull rơi xuống thứ 3 trên BXH đội đua.

Alonso kết thúc chặng đua thứ 400 trong pit-lane, với năm thứ 2 liên tiếp bỏ cuộc ở Mexico do vấn đề kỹ thuật cùng Aston Martin. Tsunoda và Albon va chạm với nhau ở cua đầu tiên, khiến Albon có lần thứ 2 năm nay dừng bước từ vòng 1, còn Tsunoda cũng có chặng thứ 3 sự nghiệp bỏ cuộc vòng đầu, lần thứ 2 tại đây (sau năm 2021). Sự cố đó đã khiến xe an toàn phải hoạt động trong 6 vòng, thời gian kích hoạt xe an toàn dài nhất mùa này.

* Chặng đua thứ 21 sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại trường đua José Carlos Pace, Brazil từ ngày 1 đến 4/11 tới.

