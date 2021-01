Đua xe F1, Renault thành Alpine: Chia tay “thuyền trưởng” gây sốc, thay máu lực lượng

Nhiều thay đổi các chặng đua F1 năm 2021 Năm 2021 mới chỉ trôi qua được hơn 20 ngày nhưng đã có những thay đổi đầu tiên về lịch trình đua được công bố chính thức. Theo đó, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp và những hạn chế di chuyển trên thế giới, mùa giải sẽ không thể bắt đầu tại Melbourne, Australia vào ngày 21/03 như dự kiến. Thay vào đó, mùa giải sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tuần tại Bahrain vào ngày 28/03, Melbourne hiện được đặt lịch dự kiến vào ngày 21/11. Bahrain dự kiến là nơi khai màn mới của mùa giải 2021 Chặng đua Chinese GP 2021 cũng sẽ không thể tổ chức đúng ngày đã định, do những hạn chế về di chuyển tại đây và các nhà chức trách sẽ thảo luận để tìm ra một phương án tổ chức khác trong năm. Do đó, Imola sẽ trở lại để lấp vào vị trí đó của Thượng Hải, và là chặng thứ 2 trong năm vào ngày 18/04. Chặng thứ 3 ngày 02/05 hiện đang chưa xác định, nhưng rất có khả năng là Portimão (Bồ Đào Nha) hay Mugello (Italia) và Istanbul Park (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng là những ứng viên sẵn sàng trở lại nếu cần thiết. Hiện tại mới chỉ là gần cuối tháng 1 và với diễn biến phức tạp của đại dịch C, sẽ còn rất nhiều thay đổi về lịch trình F1 năm 2021 trước khi mùa giải chính thức khởi tranh sau đây 2 tháng nữa.