Đua xe F1, phân hạng US GP: Kình địch lại chạm trán, "mũi tên bạc" gặp bất lợi do động cơ mới

FP3: Perez và Red Bul một lần nữa dẫn đầu

Sergio Perez một lần nữa chiếm vị trí số 1 tại lượt chạy thử cuối cùng của chặng đua US GP 2021, trong khi cả hai ứng viên vô địch Max Verstappen và Lewis Hamilton đều không được tính thành tích tốt nhất do chạy quá giới hạn đường đua. FP3 mở đầu với nhiệt độ cao và gió to, gây cản trở không ít tới màn trình diễn của các tay đua. Khi điều kiện thời tiết tốt hơn, mặt đường có độ bám hơn để thành tích nhanh nhất liên tục được thiết lập.

Perez tự tin hướng đến vị trí pole tại Austin

Perez đạt thành tích 1 phút 34,701s để giành vị trí số 1, theo sau bất ngờ là Carlos Sainz (Ferrari) chậm hơn 0,104s còn Verstappen xếp hạng 3, không có được lượt chạy tốt nhất với nhiều trở ngại. Hamilton chỉ xếp thứ 6 và cũng là "nạn nhân" của track limits (giới hạn đường đua) tại cua 9. Phía trên là Lando Norris (McLaren) và Valtteri Bottas (Mercedes). Daniel Ricciardo và Pierre Gasly chiếm hai vị trí kế tiếp còn Charles Leclerc và Esteban Ocon hoàn thành top 10 của lượt chạy này.

Lượt chạy phân hạng: Red Bull kết thúc chuỗi pole tại COTA của Mercedes

Tiếp đà hưng phấn sau 2 phiên chạy liên tiếp dẫn đầu, Red Bull tự tin bước vào lượt chạy phân hạng quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh Bottas bị phạt 5 bậc do thay động cơ đốt trong thứ 6 của mùa giải. "Bò húc" có khởi đầu tốt từ Q1 sau 2 vòng chạy, Verstappen và Perez lần lượt chiếm 2 thứ hạng cao nhất, mà cách biệt về thành tích giữa họ chỉ là 0,017s. Nhưng đến những giây cuối cùng, Leclerc lại vươn lên P1 với kết quả 1 phút 34,153s.

Chiếc xe chạy ra khỏi đường đua ở cua 9, 19 sẽ bị xóa thành tích

Tiếp sau bộ đôi của Red Bull là "nhà" McLaren với Ricciardo xếp trên Norris cũng nhờ nỗ lực trong vòng tính giờ thứ 2. Sainz và Gasly cũng có cải thiện về thành tích để đẩy hai tay lái của "mũi tên bạc" rơi xuống P8 và P9. Trong khi đó, Sebastian Vettel, một trong những tay đua phải nhận án phạt do thay động cơ mới chặng này và chắc chắn phải xuất phát cuối đoàn đua, lại có "cuộc dạo chơi" với tâm lý thoải mái, xếp thứ 10 ở Q1.

Đáng tiếc thay, đồng đội của anh tại Aston Martin, Lance Stroll lại bị loại khi thành tích chỉ đủ đứng P16. Đồng hành cùng anh là tay lái đồng hương Nicholas Latifi (Williams), "người tuyết" Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) xếp hạng 18 trong khi đồng đội Antonio Giovinazzi "thoát hiểm" với P15 và mắc sai lầm trong vòng tính giờ cuối cùng. Hai vị trí "đội sổ" như thường lệ thuộc về Mick Schumacher và Nikita Mazepin của đội chủ nhà Haas.

Mercedes gặp nhiều bất lợi với vị trí thứ 2 và 9

Đến Q2, nơi chiến thuật xuất phát cuộc đua chính được tính đến, sự khác biệt về lựa chọn lốp được thể hiện. Mercedes rời pit đầu tiên - Bottas chạy trước Hamilton - trên bộ lốp Medium, tương tự đối với Red Bull, McLaren và Leclerc, trong khi Sainz chạy lốp Soft.

Verstappen là người nhanh nhất sau vòng tính giờ đầu tiên, 1 phút 33,464s tạo cách biệt hơn 0,3s so với các đối thủ phía sau. Dù vậy họ gặp bất lợi khi Perez bị xoá thành tích do chạy quá giới hạn (vạch trắng) ở cua 19, cùng với Ricciardo buộc phải thực hiện lại nếu muốn lọt vào top 10. Hamilton P2 và Norris tiếp tục có phong độ cao với P3.

Áp lực thành công trong 1 vòng duy nhất dồn lên tay lái Mexico và anh có được thành tích 'vừa đủ' để lọt vào Q3 (dù thua Verstappen tới 0,714s). Ricciardo chậm hơn Perez tới hơn 0,4s, xếp thứ 9 nhưng cũng may mắn lọt vào Q3 do các đối thủ phía sau không thể cải thiện đáng kể thành tích. Phía sau top 3, Ferrari lần lượt chiếm P4 và P6 (Sainz chuyển sang lốp Medium và đạt thành tích tốt hơn), xen giữa họ là Bottas.

Bộ đôi Ferrari xuất phát trong top 5 tại US GP 2021

Bộ đôi của AlphaTauri là những cái tên cuối cùng nằm trong top 10, với nỗ lực vòng cuối đã giúp tân binh Yuki Tsunoda có được P10. Trong 5 tay lái bị loại ở Q2, có tới 3 người đã chắc chắn phải xuất phát cuối cùng, bao gồm Vettel, Fernando Alonso và George Russell. Hai cái tên còn lại là Ocon (P11) và Giovinazzi, người dự kiến sẽ xuất phát P12 trong cuộc đua chính.

Điều kiện khó khăn khi bắt đầu lượt chạy Q3 quyết định với tốc độ gió lên đến gần 20 km/h. Dường như Mercedes là những người bị ảnh hưởng hơn khi hoàn toàn bị Red Bull đánh bại trong vòng đầu tiên. Perez tiếp tục phong độ cực cao khi tạm vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 33,180s, chỉ nhanh hơn đồng đội ở P2 đúng 0,019s. Mercedes chiếm 2 thứ hạng kế tiếp nhưng cách biệt tới gần 0,3s, tiếp đó lần lượt là Ferrari, McLaren và AlphaTauri.

Red Bull có lợi thế với 2 vị trí trong top 3

Hamilton thể hiện đẳng cấp trong vòng tính giờ cuối cùng, cải thiện hơn 0,3s để tạm chiếm vị trí thứ nhất. Nhưng chỉ 1 phút sau, dù trời bắt đầu đổ mưa nhỏ trong những giây cuối, Verstappen và Red Bull đã đòi lại bằng vòng chạy 1 phút 32,910s để giành pole thứ 8 trong 11 chặng gần nhất, đẩy đối thủ xuống hạng 2. Perez chỉ có được P3 đáng tiếc nhưng anh sẽ là nhân tố quan trọng cho "bò húc" trong cuộc đua ngày mai. Bottas đạt thành tích xếp thứ 4, sẽ bị phạt 5 bậc xuống hạng 9. Nhờ đó bộ đôi Ferrari và McLaren cùng Gasly cùng được đẩy lên 1 bậc xuất phát cho chặng đua US GP. Tsunoda chậm nhất trong số 10 tay lái tại Q3 này.

Cuộc đua chính hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, hấp dẫn khi hai ứng viên vô địch xuất phát hàng đầu tiên, đón xem vào lúc 2h sáng thứ 2, 25/10 trên kênh K+ Sport 2.

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng US GP 2021:

