Đua xe F1, chặng United States GP: Trở lại Bắc Mỹ sau 2 năm vắng bóng

Giải Grand Prix Hoa Kỳ gia nhập vào lịch khá muộn trong kỉ nguyên F1 hiện đại. Cuộc đua chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 1959 tại Sebring International Raceway, Florida. Cuộc đua tiếp theo được chuyển tới Riverside International Raceway, California. Cả 2 sự kiện đều không nhận được sự chào đón nhiệt tình do thiếu sự quảng bá.

Tháng 8 năm 1961, Cameron Argetsinger thành công kí hợp đồng tổ chức giải đấu kéo dài 20 năm cho Watkins Glen International (hay còn được biết tới cái tên The Glen), New York. Đây cũng là nơi diễn ra Formula Libre.

COTA nhìn từ trên cao

Sau hợp đồng với The Glen kết thúc, các cuộc đua F1 ở Hoa Kỳ khác được tổ chức trên đường phố Detroit, Dallas và trong 1 khu đỗ xe ở Las Vegas. Detroit GP là được diễn ra lâu nhất từ năm 1982 tới năm 1988. Nhưng kế hoạch để cuộc đua tại Detroit tiếp tục diễn ra tại công viên Belle Isle không thể thành hiên thực.

Sự kiện năm 1989 đã được chuyển tới Phoenix, Arizona. Như nhiều thành phố lớn khác, đường phố ở Phoenix được thiết kế dạng lưới. Nên đường đua đường phố Phoenix được tạo nên bới các góc cua 90 độ. Chặng đua không đem tới sự thử thách hay những góc cua hấp dẫn, cho nên hợp đồng với Phoenix đã bị hủy vào tháng 10 năm 1991. Trong vòng 9 năm, F1 không được tổ chức tại Mỹ.

Năm 2000, Grand Prix Hoa Kỳ trở lại Indianapolis Motor Speedway, Indiana. Cuộc đua năm 2005 đã diễn ra với chỉ 3 đội đua do vấn đề với lốp của Michelin. Lewis Hamilton đã chiến thắng cuộc đua cuối cùng tại Indianapolis năm 2007.

Sơ đồ đường đua

Austin, Texas thành công kí hợp đồng kéo dài 10 năm tổ chức chặng đua USGP bắt đầu từ năm 2012. Nhờ đó mà Circuit of the Americas được xây dựng. Đường đua được khởi công xây dựng vào ngày cuối cùng của năm 2010 và sẵn sàng mở cửa cho cuộc đua đầu tiên diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2012. Chặng đua năm 2020 đã bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Mỹ.

Circuit of the Americas có chiều dài 1 vòng đua là 5,513 km. Có tổng cộng 56 vòng đua cần phải hoàn thành với tổng chiều dài quáng đường lên tới 308,405 km. Có 2 khu vực DRS được thiết lập cho chặng đua này, lần lượt nằm trên đoạn xuất phát chính, và kéo dài từ sau khúc cua thứ 11 tới trước khúc cua thứ 12. Lap record hiện tại là 1 phút 36,169 giây do Charles Leclerc thiết lập năm 2019.

Lựa chọn lốp của Pirelli

Khi cuộc đua không diễn ra năm 2020, đường đua đã được phủ lớp nhựa đường mới trên khoảng 40% chiều dài. Dựa trên những dữ liệu có sẵn, Pirelli lựa chọn 3 loại lốp nằm giữa là C2, C3 và C4. Chiến lược chiến thắng được sử dụng năm 2019 là 2 lần pit từ Vallteri Bottas. Lewis Hamilton về nhì chỉ cần 1 lần pit duy nhất. Cả 3 loại lốp đều có vai trò quan trọng trong cuộc đua.

Cuộc đua tới chức vô địch ngày càng căng thẳng hơn và dần đi tời hồi kết. Circuit of the Americas vẫn là nơi thế mạnh thuộc về Mercerdes. Nếu Max Verstappen có thể bảo vệ vị trí dẫn đầu, thì lợi thế sẽ có thể được chuyển về với Red Bull tại Mexico và Brazil sau đó.

Verstappen cản Hamilton và về nhì tại COTA năm 2018

Ngay phía sau, cuộc đấu giữa McLaren và Ferrari cũng đang trở nên hấp dẫn hơn. Khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 7,5 điểm. McLaren đã có 2 cuộc đua xuất sắc tại Monza và Sochi. Ferrari cũng không kém cạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sự nâng cấp động cơ mới gần đây của Ferrari đã giúp họ có thể đối đầu với McLaren.

Và trở lại với 1 đường đua tuyệt vời sau 2 năm, nhưng chắc chắn đây vẫn chặng đua đáng mong chờ. Tuy mới chỉ gia nhập lịch F1 vào năm 2012, nhưng đây đã nhanh chóng sự kiện yêu thích của người hâm mộ. Đón xem Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021 bắt đầu từ 23h30 ngày 22/10, với phiên đua thử đầu tiên.

