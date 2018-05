Đua xe F1, phân hạng Spanish GP: 1 xe nát vụn, “Hoàng đế” trở lại

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 15:09 PM (GMT+7)

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Thống trị hoàn toàn trong những năm gần đầy vào ngày chạy phân hạng thứ 7, Mercedes vẫn chứng tỏ vị trí số 1 tại Barcelona trong ngày đầu tiên của chặng đua năm này. Dù Ferrari và Red Bull đã gây ra sức ép rất lớn ở phía sau nhưng cuối cùng Lewis Hamilton lại có vòng chạy xuất sắc và giành pole thứ 2 trong mùa giải 2018.

Trước khi vòng chạy phân hạng diễn ra, tại FP3 trước đó, tay lái của Toro Rosso Brendon Hartley đã gặp tai nạn mạnh vào những phút cuối khiến chiếc xe hư hỏng khá nặng. Với quãng thời gian chỉ 2 tiếng là không đủ để đội đua có thể sửa chữa thiệt hại cho nên tay lái người New Zealand không thể tham dự vòng phân hạng. Nhiều khả năng nếu được dự cuộc đua chính thức anh có thể phải xuất phát từ trong pit, hoặc anh vẫn có thể xếp vị trí thứ 20 của đoàn đua.

Chiếc xe Toro Rosso nát vụn tại FP3 sáng thứ 7

Trở lại với diễn biến của lượt chạy đầu tiên, Q1, phần lớn các tay đua đều lựa chọn lốp mềm nhất, Supersoft ngoại trừ hai tay lái của Force India với bộ lốp Soft còn McLaren thậm chí còn mạo hiểm chọn bộ lốp cứng nhất, Medium cho vòng chạy của mình. Tuy nhiên bất ngờ thay, Fernando Alonso vẫn có được vị trí thứ 8 của Q1, chậm hơn vòng chạy nhanh nhất 1,2 giây. Với Stoffel Vandoorne, anh không thể so bì với người đồng đội, và anh phải cần tới bộ lốp Supersoft để có thể vượt qua được Q1.

Ở phía trên, Ferrari lại gây sốc khi thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì họ thể hiện trong 3 phiên chạy thử. Sebastian Vettel và Kimi Raikkonen chiếm lấy hai vị trí dẫn đầu với khoảng cách 0,4s với Red Bull và 0,6 giây với Mercedes, báo hiệu một lượt chạy thú vị. Còn tại cuộc chiến thoát khỏi Q1 của nhóm dưới, Nico Hulkenberg là cái tên bất ngờ bị loai do vấn đề áp suất nhiên liệu ở vòng chạy thứ nhất. Dù đã nỗ lực ở vòng chạy sau đó nhưng vẫn là chưa đủ và anh sẽ xuất phát cuộc đua ngày mai ở vị trí thứ 16.

Hai tay đua Williams như thường lệ có vòng chạy chậm nhất và xếp ở đáy bảng thành tích với Sergey Sirotkin là người nhanh hơn. Stroll đã gặp tai nạn ở cuối Q1 trong nỗ lực cải thiện thành tích, dù vậy, tân binh người Nga vẫn sẽ xuất phát dưới Stroll do án phạt 3 bậc từ chặng đua trước tại Baku. Marcus Ericsson đứng thứ 18 còn người đồng đội trẻ của anh Charles Leclerc tiếp tục có màn trình diễn tuyệt vời và lọt vào Q2 với vị trí thứ 12.

Vettel chỉ có thể giành được vị trí xuất phát thứ 3 ở Barcelona

Q2 là nơi quyết định bộ lốp xuất phát cho top 10 tay lái nhanh nhất, và với những dữ liệu đã thu thập được trong những lượt chạy vừa qua, bộ lốp Soft là sự lựa chọn được ưa chuộng. Có tới 11 trên 15 tay đua chạy bộ lốp màu vàng, tất cả đều mang lại sự hiệu quả cao hơn so với bộ lốp màu đỏ.

Alonso cùng Carlos Sainz là những trường hợp đặc biệt khi ở vòng chạy đầu tiên của Q2 khi họ đều chạy lốp Supersoft nhưng không có được thành tích đủ an toàn. Sau đó, họ chuyển sang lốp Soft và tạo ra vòng chạy nhanh hơn so với trước. Nhưng thiếu chút nữa Alonso đã bị loại khi anh chỉ có vị trí thứ 10, nhưng rất may những tay đua phía sau không thể có vòng chạy nhanh hơn tay lái McLaren.

5 tay lái bị loại gồm 2 chiếc xe từ Force India, Charles Leclerc (hạng 14), Pierre Gasly (hạng 12) cùng Stoffel Vandoorne. Ferrari tiếp tục là đội đua nhanh nhất trên bộ lốp Soft với Mercedes chậm hơn 0,3 giây phía sau. Hai chiếc “bò húc” chậm hơn “mũi tên bạc” khoảng 0,1 giây, vì thế họ phải chạy ra ngoài thêm 1 lượt nữa nhằm đề phòng rủi ro có thể tới.

Mercedes sẽ bắt đầu Spanish GP với vị trí 1-2

Đến với Q3 quyết định, sự đa dạng về bộ lốp lựa chọn vẫn được thể hiện khi một số chiếc xe tỏ ra tương thích hơn với bộ Soft thay vì Supersoft thường thấy ở lượt chạy cuối này. Lần này, Red Bull lại là người thiết lập mốc thời gian trước (trên bộ Supersoft) với thành tích ấn tượng 1 phút 16,8, nhưng Hamilton cũng nhanh chóng đáp trả với kỷ lục mới của trường đua, 1 phút 16,4. Trong khi đó, Kimi Raikkonen mắc sai lầm, còn Vettel thiết lập mốc thời gian chậm hơn đối thủ tới 0,7 giây cùng trên bộ Supersoft.

Vòng chạy phân hạng cuối cùng, cũng là quyết định thứ hạng chứng kiến một số chiếc xe chạy trên bộ lốp Soft phần còn lại tiếp tục tin tưởng Supersoft. Tưởng chừng như lốp Soft sẽ không thể tạo ra sự khác biệt trong thời điểm quan trọng như lúc này nhưng cả Raikkonen lẫn Vettel đều có vòng chạy ấn tượng và đem lại hàng 2 xuất phát cho đội đua nước Ý bởi Mercedes tỏ ra quá mạnh tại Catalunya.

Kết quả chi tiết vòng phân hạng Spanish GP 2018

Hamilton phá sâu thành tích của vòng đầu tiên và đạt mốc thời gian kỷ lục 1 phút 16,173 cùng vị trí pole của Spanish GP năm 2018 cũng là pole thứ 74 trong sự nghiệp. Valtteri Bottas xếp thứ 2 với chỉ 0,04 giây chậm hơn, đem về thành tích 1-2 đầu tiên trong năm cho đội đua nước Đức. Red Bull sau 1 khởi đầu đáng chú ý nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ giành được hàng 3 với khoảng cách hơn 0,6 giây so vớ vị trí số 1.

Kevin Magnussen đứng đầu nhóm còn lại với hạng 7, chỉ nhỉnh hơn Alonso phía sau 0,045s nhưng anh cần cẩn thận bởi tay lái người TBN luôn có những cú depart rất tốt. Sainz và Romain Grosjean chiếm lấy hai vị trí cuối cùng trong top 10 và khoảng cách giữa hai tay lái Haas (hạng 7 và 10) chỉ là 0,159s.

Như vậy, kết quả lượt chạy phân hạng phần nào phản ảnh đúng những gì đã diễn ra từ ba lượt chạy trước, tuy nhiên, cuộc đua chính lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi cả 3 đội đua hàng đầu thể hiện khá cân bằng nhau về race pace. Spanish GP (19h, 13/5) hứa hẹn sẽ tiếp tục là một chặng đua hấp dẫn, căng thẳng đến phút cuối cùng như những gì 4 chặng đua trước đã làm được.