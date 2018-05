Đua xe F1, Spanish GP: Cuộc chơi lớn bây giờ mới bắt đầu

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 18:23 PM (GMT+7)

(Tin đua xe F1) Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen và Ricciardo là 5 ứng viên tiềm tàng cho cuộc đua phân hạng Spanish GP.

Tại chặng đua thứ 4 vừa qua của mùa giải, nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton có được một chiến thắng “từ trên trời rơi xuống” và có thể nói là không gì may mắn hơn đối với tay đua này. Sau hai tuần lễ di chuyển và chuẩn bị, chặng đua thứ 5 của giải đua đã được chính thức diễn ra tại đường đua Circuit De Barcelona-Catalunya.

Khu phức hợp Circuit De Barcelona-Catalunya, nơi diễn ra chặng đua Spanish GP 2018

Như thông lệ hàng năm, phiên chạy thử nghiệm tại đường đua Circuit de Catalunya luôn được giới chuyên gia và người hâm mộ mong chờ nhất trong mùa giải bởi các đội đua sẽ đem đến và giới thiệu những gói nâng cấp lớn đầu tiên trong năm.

Bước vào phiên chạy thử nghiệm FP1, ngay từ khu vực kỹ thuật có thể nhận thấy rõ ràng sự thay đổi đầu tiên từ đội đua McLaren, họ đã sử dụng một mũi xe mới (nostril) với ba tầng cánh mũi. Trong khi đó, đội đua Ferrari ra mắt bộ gương chiếu hậu mới nhưng không gắn vào thân xe mà gắn vào khung bảo vệ an toàn cho tay đua (Halo). Theo các chuyên gia kỹ thuật của đội đua Ferrari, với bộ gương chiếu hậu này tay đua của họ sẽ có tầm bao quát lớn nhất và trực quan nhất, qua đó sẽ góp phần rất lớn vào những quyết định quan trọng mang tính chất thành bại trên đường đua.

Đội đua McLaren ra mắt mũi xe mới với 3 tầng cánh và gói khí động học mới

Red Bull là đội đua rất kín tiếng trong việc nâng cấp chiếc xe của mình, tay đua Ricciardo tham gia những vòng chạy thử nghiệm đầu tiên trên chiếc RB14 của mình với hình ảnh quảng cáo của nhà tài trợ mới. Tuy nhiên tay đua người Úc đã trượt khỏi khúc cua số 4, va vào rào chắn và phải bỏ cuộc tại phiên chạy thử nghiệm này. Lãnh đội Christian Horner đã nhận định "Rất may thiệt hại là khá nhẹ, rất may là chiếc xe của cậu ấy còn sử dụng cánh trước cũ nên cậu ấy hôm nay rất may mắn". Câu nói của vị lãnh đội này chứng tỏ hàm ý họ còn thử nghiệm những gói nâng cấp khác mà chưa thử nghiệm đến cánh mũi mới chứ không phải là không đem đến gói nâng cấp nào.

Tâm điểm của phiên chạy thử nghiệm FP1 này đã đổ dồn hết vào tốc độ của đội đua Mercedes. Tay đua Bottas đã có một phiên chạy thử nghiệm thành công và trở thành tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm này. Thành tích nhanh nhất một vòng chạy mà tay đua này đạt được là 1 phút 18 giây 148 ‰, nhanh hơn 1 giây so với thành tích của năm trước. Điều quan trọng hơn là mặc dù chạy trên bộ lốp mềm (Soft) nhưng vẫn nhanh hơn tay đua Sebastian Vettel của Ferrari khi chạy trên bộ lốp siêu mềm (Super Soft) đến 0,950 giây.

Valtteri Bottas xuất sắc nhanh nhất FP1 trên bộ lốp mềm (Soft)

Trong khi đó nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton đã thừa nhận từ trước khi diễn ra phiên chạy thử nghiệm rằng mình đã "không được thoải mái" với chiếc W09. Kết quả diễn ra đúng như sự thừa nhận, mặc dù đứng thứ hai nhưng chậm hơn người đồng đội đến 0.849 giây.

Tâm điểm dòn vào tốc độ của đội đua Mercedes nhưng sự lo ngại lại hướng đến đội đua Red Bull. Tay đua Max Verstappen chỉ xếp ngay sau tay đua Vettel nhưng thành tích đạt được khi chỉ sử dụng bộ lốp trung bình (Medium) và chỉ chậm hơn tay đua đứng đầu Bottas 1,039 giây, đồng thời còn nhanh hơn cả tay đua sau lưng mình là Kimi Raikkonen của đội đua Ferrari.

McLaren đã có một phiên chạy thử nghiệm thành công sau khi ra mắt bộ cánh mũi xe mới, tay đua lừng danh Fernando Alonso đã cùng chiếc MCL33 chiếm lĩnh vị trí thứ 6 khi thử nghiệm cùng bộ lốp mềm (Soft).

Trong phần lớn thời gian diễn ra phiên chạy thử FP1, rất nhiều tay đua đã gặp phải sự cố trượt ra khỏi đường đua, lăn vào bãi sỏi giảm tốc và hầu hết đều xảy ra tại góc cua số 4. Đây cũng là một thử thách cho bộ phận kỹ thuật các đội đua khi cài đặt cho chiếc xe đua của mình.

Kết quả tốp 6 tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP1:

Bước vào phiên chạy thử nghiệm FP2, mặc dù đây chưa phải là ngày đua phân hạng hoặc ngày đua chính thức nhưng thực tế diễn ra tại trường đua Circuit De Barcelona-Catalunya đã làm giới chuyên gia và người hâm mộ đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.

Đội đua Mercedes vẫn tiếp tục cầm trịch cuộc chơi về tốc độ, vẫn với bộ lốp mềm (Soft) nhưng cơ hội đã thuộc về tay đua đương kim vô địch Lewis Hamilton. Tự cải thiện thành tích của chính mình so với phiên chạy thử nghiệm trước, đạt thành tích nhanh nhất một vòng chạy trên bộ lốp mềm của tay đua này đạt 1 phút 18 giây 259 ‰ qua đó trở thành tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP2. Mặc dù đã cảm thấy “thoải mái hơn” nhưng vẫn còn đó nhiều nổi lo lắng bởi thành tích của những tay đua phía sau rất sát sao, đặc biệt là mối lo ngại đến từ bộ đôi tay đua thuộc đội đua Red Bull.

Lewis Hamilton nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP2 trên bộ lốp mềm (Soft)

Trên cùng bộ lốp mềm (Soft) nhưng tay đua Daniel Ricciardo của Red Bull đã tiến một bước dài khi chỉ chậm hơn nhà đương kim vô địch 0,133 giây. Trong khi đó tay đua Max Verstappen trên bộ lốp siêu mềm (Super soft) cũng chỉ chậm hơn 0,274 giây so với người đứng đầu. Đây cũng là một kết quả gây nhiều bất ngờ nhất trong ngày chạy thử nghiệm này, đồng thời mang đến nhiều sự lo lắng cho cả đội đua Mercedes lẫn Ferrari.

Rõ ràng đội đua Ferrari không thể không lo ngại khi trên cùng bộ lốp siêu mềm (Super soft) nhưng tay đua Sebtian Vettel vẫn chỉ có đủ thành tích đủ để xếp thứ 4, ngay sau tay đua Max Verstappen.

Daniel Ricciardo gây kinh ngạc trong phiên chạy thử nghiệm FP2

Trong khi đó người đứng đầu phiên chạy thử nghiệm FP1 đã không tự cải thiện được thành tích của chính mình, thậm chí còn tụt xuống vị trí thứ 5 khi chạy thử nghiệm trên bộ lốp siêu mềm (Super soft) ở thành tích 1 phút 18 giây 611 ‰. Và tay đua Kimi Raikkonen chốt chặn tốp 6 tay đua nhanh nhất FP2 trên bộ lốp mềm với thành tích đạt được 1 phút 18 giây 829 ‰. Ngoài ra tay đua này còn gặp phải sự cố về trục trặc động cơ ngay khi còn ở trên đường đua, buộc phải tắt power unit để “lết” về khu vực kỹ thuật, đến thời điểm hiện tại đội đua Ferrari vẫn chưa cung cấp thêm thông tin gì về sự cố này.

Kimi Raikkonen buộc phải tắt power unit để “lết” về khu vực kỹ thuật

Ở một diễn biến khác, tay đua Fernando Alonso của đội đua McLaren đã không có kết quả tốt khi thử nghiệm cùng bộ lốp trung bình (Medium), thành tích đạt được không đủ để ghi tên vào tốp 10 tay đua nhanh nhất bảng xếp hạng FP2

Kết quả tốp 6 tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP1:

Phiên chạy thử nghiệm FP1 và FP2 đã kết thúc trong điều kiện thời tiết có nhiều gió gây nhiễu động lớn, nhiệt độ tương đối thấp (dao động cao nhất 24oC). Mercedes thể hiện sức mạnh của mình phù hợp với bộ lốp mềm (Soft), Ferrari vẫn phù hợp với bộ lốp siêu mềm (Super soft) tuy nhiên trong điều kiện nền nhiệt độ thấp sẽ có thêm chút khó khăn trong việc cài đặt chiếc xe. Trong khi đó tốc độ nhanh lên đáng kinh ngạc của Red Bull sẽ làm cho cuộc cạnh tranh trong cả ngày đua phân hạng lẫn đua chính thức ở nhóm trên sẽ trở nên căng thẳng, khốc liệt hơn. Trong khi đó, với gói nâng cấp mới khá thành công của McLaren cũng sẽ tạo nên màn rượt đuổi không kém ở tốp giữa của đoàn đua trong ngày đua chính thức cuối tuần lễ này.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng đoạt pole trong ngày đua phân hạng: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) Sebastian Vettel (GER/Ferrari) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

Buổi đua phân hạng sẽ được diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 12/5/2018 (giờ Việt Nam) và sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền hình thể thao Fox Sport.