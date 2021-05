Đua xe F1 - Đua phân hạng Spanish GP: Hamilton đoạt pole thứ 100

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 13:58 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin F1) Nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton đã có chiến thắng chặng ở chặng đua cuối tuần trước nhưng vẫn chưa được trọn vẹn, bởi trước đó anh đã không đạt được mục tiêu mong muốn là đoạt pole của chặng đua đó. Ở tuần lễ này chặng đua thứ 4 liên tiếp của mùa giải được diễn ra tại đường đua Circuit de Barcelona-Catalunya – Tây Ban Nha.

Trong một ngày thời tiết tốt, có nhiều sự lựa chọn về lốp, tuy nhiên nhà đương kim vô địch đã rất may mắn mới đoạt được pole chặng đua Spanish GP 2021. Qua đó ghi nhận lần đoạt pole thứ 100 trong sự nghiệp thi đấu của chính mình

Hamilton đoạt pole chặng đua Spanish GP 2021 và cũng là pole thứ 100 trong sự nghiệp.

Những tưởng rằng Lewis Hamilton sẽ dễ dàng đoạt pole chặng đua Spanish GP 2021, nhưng thực tế diễn ra không như dự đoán.

Tại thời điểm bắt đầu diễn ra ngày đua phân hạng, nhiệt độ khu vực đạt 25 độ C nhưng nhiệt độ hấp thụ đường đua lên đến 44 độ C. Độ ẩm chỉ 47% và gió hướng Nam đạt tốc độ 7,5km/h, thấp hơn rất nhiều so với chặng đua trước (19,4km/h).

Trở lại với những diễn biến chính của ngày đua phân hạng, bộ lốp chỉ định cho chặng đua này gồm các loại Hard C1, Medium C2, Soft C3. Ngoại trừ bộ đôi tay đua của Mercedes chọn bộ lốp C2 thì phần còn lại đều dung bộ lốp C3. Mick Schumacher là tay đua set-time đầu tiên trong phân hạng Q1 ở thành tích 1 phút 20 giây 309 ‰. Tuy nhiên màn khởi đầu này lập tức mờ nhạt khi toàn bộ tay đua còn lại tiến hành chạy tính thời gian.

Các bộ lốp chính sử dụng tại chặng đua Spanish GP 2021

Ở lượt chạy đầu tiên, một số tay đua tốp dưới cùng có đến 2 vòng chạy, điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến bộ lốp cho ngày đua chính thức. Và kết thúc lượt chạy đầu tiên này, tay đua Bottas của Mercedes tạm dẫn đầu với thành tích 1 phút 18 giây 005 ‰.

Ở lượt chạy cuối cùng của vòng phân hạng Q1, bộ đôi tay đua của Mercedes chuyển sang dung bộ lốp C3 và bất ngờ đã xảy ra. Tay đua trẻ Lando Norris của đội đua McLaren bất ngờ có một vòng chạy siêu xuất sắc, vượt qua tất cả để trở thành tay đua nhanh nhất vòng phân hạng Q1, bất chấp mọi nỗ lực của những tay đua nhóm trên.

Thành tích đạt được của Norris là 1 phút 17 giây 821 ‰, Bottas chậm hơn +0,184 giây, Leclerc cũng có vòng chạy tốt không kèm khi chậm hơn +0,220 giây. Trong khi đó Verstappen lọt xuống vị trí thứ 4, và nhà đương kim vô địch còn thậm tệ hơn khi chậm hơn đến +0,424 giây và xếp ở vị trí thứ 9.

Kết thúc vòng phân hạng Q1, Lando Norris trở thành tay đua nhanh nhất. 05 tay đua có thành tích thấp nhất Q1 bị loại không được tham gia các vòng phân hạng Q2, Q3 và xếp thứ tự từ 16 đến 20 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Yuki Tsunoda (đội đua AlphaTauri), Kimi Raikkonen (đội đua Alfa Romeo), Mick Schumacher (đội đua Haas), Nicholas Latifi (đội đua Williams), Nikita Mazepin (đội đua Haas).

Kết quả phân hạng Q1 (15 tay đua được tiếp tục vào lần phân hạng Q2):

Bước vào vòng phân hạng Q2, ngoại trừ tay đua Giovinazzi lựa chọn bộ lốp C2 thì phần còn lại đều dung bộ lốp C3. Bộ đôi tay đua của Mercedes nhanh chóng tiến vào đường đua để chạy tính thời gian. Hamilton set-time đầu tiên với thành tích 1 phút 17 giây 632 ‰ cho một vòng chạy nhưng sau đó bị chính người đồng đội và sau đó là đối thủ trực tiếp Verstappen vượt qua khi nhanh hơn đến -0,774 giây và đạt thành tích 1 phút 16 giây 922 ‰.

Tại lần chạy cuối cùng, Lewis Hamilton và Bottas đều cải thiện đến -0,5 giây nhưng vẫn không thể vượt qua được thành tích trước đó của Verstappen. Như vậy là mặc dù không tự cải thiện thành tích của chính mình nhưng cũng không ai có thể vượt qua.

Carlos Sainz của Ferrari, Sergio Perez của Red Bull chia nhau hai vị trí tiếp tiếp khi cùng chậm hơn người đứng đầu nhiều hơn +0,7 giây. Tay đua Lando Norris sau khi nhanh nhất vòng phân hạng Q1 tiếp tục gia nhập nhóm chậm nhiều hơn +0,7 giây và chốt chặn vị trí thứ 6 bảng xếp hạng Q2.

Nhà cựu đương kim vô địch Fernando Alonso lại tiếp tục được vào vòng phân hạng Q3 như đã làm được tại chặng đua mở màn, đây tiếp tục là một tín hiệu vui cho đội đua Alpine kể từ khi có sự xuất hiện của tay đua này.

Kết thúc vòng đua phân hạng Q2, tay đua Max Verstappen là tay đua nhanh nhất, 05 tay đua có thành tích thấp nhất Q2 bị loại không được tham gia vòng phân hạng Q3 và xếp thứ tự từ 11 đến 15 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Lance Stroll (đội đua Aston Martin), Pierre Gasly (đội đua AlphaTauri), Sebastian Vettel (đội đua Aston Martin), Antonio Giovinazzi (đội đua Alfa Romeo), George Russell (đội đua Williams).

Kết quả phân hạng Q2:

Bộ lốp mềm Soft C3 là lựa chọn của tất cả tay đua ngay trong lần xuất phát đầu tiên của vòng phân hạng Q3. Nền nhiệt khu vực không giảm dẫn đến nền nhiệt hấp thụ đường đua vẫn giữ nguyên, đây cũng là một việc cân não cho cả đội ngũ kỹ thuật lẫn tay đua.

Nếu lượt chạy đầu không đạt dẫn đến phải chạy thêm lượt thì bộ lốp sẽ bị bào mòn đáng kể, gây ảnh hưởng lớn cho ngày đua chính thức. Tuy nhiên, vì lợi thế xuất phát cao nên tất cả đều phải sử dụng bộ lốp C3.

Tay đua Norris thiết lập vòng chạy tính thời gian đầu tiên 1 phút 18 giây 010 ‰ nhưng Leclerc củ Ferrari vượt qua ngay sau đó, và người đồng đội Sainz cũng vượt qua luôn Leclerc khi đạt thành tích 1 phút 17 giây 620 ‰.

Trong khi Verstappen và Bottas vẫn còn trong khu vực pit-stop chưa thực hiện vòng chạy đầu tiên thì Hamilton đã nhanh chóng tạm dẫn đầu với thành tích 1 phút 16 giây 741 ‰, một thành tích khá cao so với những lần chạy trước đó của tay đua này.

Lập tức tham gia ngay sau đó nhưng cả Verstappen lẫn Bottas không vượt qua được thành tích của Hamilton, tuy nhiên kết quá rất sát sao nhau, Verstappen chỉ chậm hơn +0,036 giây, Bottas chỉ chậm hơn +0,132 giây và tất cả đều còn them một vòng chạy cuối cùng, thật hấp dẫn.

Thành tích 3 tay đua đầu tiên trước vòng chạy cuối rất sát sao

Tình hình thực tế khiến người hâm mộ nghĩ đến ngay một kịch bản gay cấn trong lần chạy cuối cùng của vòng phân hạng Q3. Tuy nhiên kịch bản trong suy nghĩ cũng chỉ là không có thật. Do tất cả 10 tay đua cùng đồng loạt hòa mình ra đường đua nên tay đua nào cũng bị vướng traffic (đường không thông thoáng), dẫn dến nhóm đầu không ai tự cải thiện được thành tích của chính mình.

Như vậy là nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton đã chính thức đoạt pole chặng đua F1 - Spanish GP 2021, qua đó chính thức ghi nhận sự kiện lần đoạt pole thứ 100 trong sự nghiệp ôm vô lăng F1 của mình, một điều mà rất ít và rất khó có tay đua khác làm được.

Hamilton đoạt pole thứ 100 tại Spanish GP 2021, điều mà tay đua khác khó làm được

Ở một diễn biến khác, Leclerc là tay đua duy nhất cải thiện được thành tích của chính mình trong lần chạy cuối, phần thưởng cho chính anh là vị trí xuất phát thứ 4 trong ngày đua chính thức khi chậm hơn người đứng đầu +0,769 giây.

Phần còn lại do vướng traffic nên không tay đua nào cải thiện được thành tích của chính mình. Trong khi đó đội đua Alpine đã một lần nữa khẳng định chính mình khi tay đua Ocon xếp tại vị trí xuất phát thứ 5 trong ngày đua chính thức.

Người đồng đội, nhà cựu vô địch Fernando Alonso của đội đua Alpine đã chứng tỏ cho người hâm mộ thấy triết lý “gừng càng già thì càng cay” là đúng khi tiếp tục tỏa sáng phong độ và chốt chặn vị trí xuất phát thứ 10 cùng chiếc A521 (động cơ Renault).

Kết quả vòng đua phân hạng Q3 và 10 vị trí xuất phát đầu tiên ngày đua chính thức:

Tốp 3 vị trí đầu tiên có kết quả rất sát sao, nhóm giữa nhóm dưới có kết quả tương tư, cứ tưởng như họ đang cứ ngang nhau và bất chợt vượt lên bất kể khi nào.

Các bộ lốp đem đến Spanish GP 2021 đều đã được sử dụng để đảm bảo cho những vị trí xuất phát cao nhất, nhưng nhiệt độ hấp thụ đường đua tại đây lên đến 44 độ C luôn là một vấn đề đối với lốp với đội ngũ kỹ thuậ và đối với tay đua. Một chiến thuật không hợp lý sẽ ngay lập tức tước đi cơ hội của tay đua mà không thể sửa chữa sai lầm.

Đây là một cuộc cạnh tranh không thể bỏ lỡ, ngày đua chính thức (Race) của chặng đua này sẽ diễn ra từ 20 giờ 00 phút ngày 09 tháng 5 năm 2021 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ có thể đón xem trực tiếp trên hệ thống truyền hình thể thao Fox Sport.

Nguồn: http://danviet.vn/dua-xe-f1-dua-phan-hang-spanish-gp-hamilton-doat-pole-thu-100-5020219513595189...Nguồn: http://danviet.vn/dua-xe-f1-dua-phan-hang-spanish-gp-hamilton-doat-pole-thu-100-5020219513595189.htm