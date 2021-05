Đua xe F1, Spanish GP: Nơi tạo nên lịch sử

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 16:26 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Thể thao tốc độ đến với Tây Ban Nha từ hơn 100 năm trước. Từng cuộc đua vẫn luôn căng thẳng đến tận giây cuối cùng. Và cuộc đua tới đây cũng không phải ngoại lệ. Tuy giới hạn khán giả nhưng cuộc chiến danh hiệu không vì thế mà giảm đi sự căng thẳng của nó khi các tay đua giành lấy từng điểm một của nhau.

GP Tây Ban Nha là trong những giải đấu lâu đời nhất mà hiện vẫn đang được tổ chức trong lịch sử của bộ môn thể thao tốc độ. Cuộc đua đầu tiên diễn ra năm 1913 dưới cái tên RACE Grand Prix (Real Automóvil Club de España (RACE)), trên 1 đường đua đường phố dài 300 cây số ở Guadarrama, nằm về phía Tây Bắc thủ đô Madrid.

Carlos de Salamanca là người chiến thắng sự kiện đó bằng 1 chiếc Roll-Royce. Sau đó 10 năm, cuộc đua thứ 2, với cái tên chính thức GP Tây Ban Nha được tổ chức trên đường đua Sitges-Terramar tại Stiges, phía nam thành phố Barcelona. Và Albert Divo cùng chiếc Sunbeam là người chiến thắng sự kiện này.

Arturo Mezario cùng biểu tình phản đối cuộc đua năm 1975

Địa điểm tổ chức tiếp tục được thay đổi do vấn đề về tài chính. Circuito Lasarte, nơi diễn ra San Sebastián Grand Prix trong những năm 20 của thế kỉ 20, là đường đua diễn ra Spanish Grand Prix kể từ năm 1927. Những cuộc đua không còn được tổ chức sau năm 1925 do cuộc nội chiến xảy ra. Năm 1946, đua xe trở lại với cái tên Penya Rhin Grand Prix trên đường phố ở Pedralbes, Barcelona.

Kỉ nguyên F1 hiện đại đưa Tây Ban Nha vào lịch thi đấu vào năm 1951 tại Pedrables. Tại đây, Juan Manuel Fangio đã mang về chức vô địch thế giới đầu tiên của mình. Giải đấu xuất hiện lần cuối trên đường phố tại Pedrables vào năm 1954. Những năm còn lại sự kiện không diễn ra do vấn đề về tài chính.

RACE ủy quyền dài hạn cho 1 đường đua tại Jarama, phía Bắc Madrid, trong khi chính phủ Tây Ban Nha trang bị cho đường phố Montjuïc ở Barcelona với những nâng cấp đảm bảo an toàn. Hai địa điểm trên thay phiên nhau tổ chức từ năm 1968. Vụ tai nạn năm 1975 đã gạch tên Montjuïc ra khỏi địa điểm tổ chức cuộc đua. Năm 1982, giải đấu bị hủy do không đảm bảo an toàn cho cuộc đua.

Khúc cua 10 được làm mới

Đường đua Permanente de Jerez hoàn thiện kịp thời cho lần tái xuất của Spanish Grand Prix trong mùa giải năm 1986, nơi mà Ayrton Senna chiến thắng Nigel Mansell sít sao với khoảng cách vè về đích chỉ 0,014 giây. Cuộc đua cuối tại Jerez với cái tên Spanish GP diễn ra vào năm 1990 (GP châu Âu vẫn được tổ chức tại đây vào năm 1994 và năm 1997).

Circuit de Barcelona-Catalunya bắt đầu xây dựng vào năm 1989. Đường đua hoàn thành năm 1991, và sự kiện được chuyển về nơi đây, cho đến tận bây giờ. Đây là 1 phần trong dự án phát triển cho Olympics Barcelona 1992. Năm 2013, cùng với Catalunya, Spanish GP dự kiến sẽ được tổ chức trên đường phố Valencia, song điều này đã không xảy ra do những vấn đề về tài chính. Cuộc đua năm 2020 đã phải lùi lịch từ tháng 5 xuống tháng 8 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Sơ đồ đường đua

Circuit de Barcelona-Catalunya có chiều dài 1 vòng chạy là 4,675 km với 16 góc cua tất cả. Mới đây, đường đua đã được sửa lại ở khu vực khúc cua thứ 10 nhằm tăng tính an toàn cho các tay đua. Tổng cộng 66 vòng đua với tổng 308,424 km là quãng đường mà các tay đua phải vượt qua. Hai khu vực DRS đã được thiết lập trên đường đua, lần lượt nằm trên đoạn xuất phát và nằm giữa góc cua thứ 9 và thứ 10.

Lựa chọn lốp của Pirelli

Những chất liệu bền nhất được lựa chọn cho chặng đua này. C1 cho lốp Hard, C2 cho lốp Medium và C3 cho lốp Soft. Chiến thuật lốp sẽ rất đa dạng. Trong cuộc đua năm 2020, nhà đương kim vô địch Hamilton chiến thắng với 2 lần vào pit, Sergio Perez về đích ở vị trí thứ 5 chỉ về pit 1 lần suốt cuộc đua, trong khi Valtteri Bottas đứng thứ 3 trên bục podium lại có chiến thuật 3 dừng.

Chặng đua quay về thời điểm tháng 5 truyền thống, thời tiết sẽ mát mẻ hơn so với năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm tiền mùa giải không diễn ra ở Tây Ban Nha từ năm 2014. Và với việc thay đổi mới của đường đua, các đội tới mà không có cơ hội thu thập thông tin về đặc điểm kĩ thuật mới nhất của chiếc xe.

Trong tất cả cuộc đua tại Circuit de Barcelona-Catalunya từ năm 2001, chỉ có 4 lần là người dành pole và người chiến thắng chặng là 2 người khác nhau. Hamilton hiện có 5 chiến thắng tại Spanish GP, trong khi Micheal Schumacher hiện có 6. Đây là 1 cơ hội cho “mũi tên bạc tiếp tục” san bằng các kỉ lục và đồng thời bỏ xa đối thủ trên bảng xếp hạng.

Hay Verstappen sẽ tiếp tục bén duyên với đường đua này, bởi tại đây, năm 2016 là nơi anh có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Hoặc đến với sân nhà, Alonso – hai lần vô địch thế giới – sẽ đột phá trong cuộc đua tới đây. Đón xem Formula 1 Aramco Gran Premio De España 2021 vào 16h30 ngày 07/05 cho phiên chạy thử thứ nhất và 20h00 ngày 09/05 cho cuộc đua chính thức.

Nguồn: http://danviet.vn/dua-xe-f1-spanish-gp-noi-tao-nen-lich-su-5020216516272720.htmNguồn: http://danviet.vn/dua-xe-f1-spanish-gp-noi-tao-nen-lich-su-5020216516272720.htm