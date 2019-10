Đua xe F1, chạy thử Japanese GP: Ảnh hưởng siêu bão và quyết định bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 16:24 PM (GMT+7)

(Tin đua xe công thức 1 - Tin đua xe F1) Tay đua Valtteri Bottas của đội đua Mercedes có thể giành vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức của Japanese GP nhờ kết quả dẫn đầu buổi đua thử thứ 2.

Do mối đe dọa từ cơn bão cực mạnh Hagibis, buổi đua phân hạng đã được dời lại sang sáng Chủ nhật. Tuy nhiên, khả năng mưa to có thể tiếp tục khiến cho buổi phân hạng không thể diễn ra. Vì vậy, những người điều hành chặng đua đã ra thông báo chính thức rằng kết quả nhanh nhất của các tay đua ở buổi đua thử thứ 2 có thể được sử dụng để xác định vị trí xuất phát trong ngày đua chính trong trường hợp buổi đua phân hạng không thể diễn ra do ảnh hưởng của thời tiết.

Kết quả chi tiết FP1

Hai tay đua của Mercedes chiếm hai vị trí dẫn đầu ở cả 2 phiên đua thử ngày thứ Sáu. Và trong cả hai phiên đua thử đó, Bottas đều xếp ở vị trí dẫn đầu. Với thành tích 1 phút 22 giây 785 phần nghìn thiết lập trong điều kiện khô ráo, Bottas nghiễm nhiên đứng đầu bảng thành tích ở FP2 bất chấp việc anh đã mắc lỗi khiến chiếc xe xoay vòng ngay trước khi thực hiện vòng chạy lấy thành tích.

Chiếc xe đua của Mercedes trông có vẻ rất nhanh ở các góc cua tốc độ cao tại Suzuka. Có vẻ như là Ferrari và Red Bull không thể bì được với Mercedes tại đây.

Tuy nhiên, kết quả ở FP2 cho thấy một vài tia hy vọng cho các đối thủ của Mercedes. Trong khi ở FP1, khoảng cách mà Mercedes tạo ra với đối thủ gần nhất của mình lên đến xấp xỉ 1 giây, thì khi kết thúc FP2, mặc dù vẫn giữ được hai vị trí dẫn đầu, tuy nhiên, khoảng cách với đối thủ gần nhất (Max Verstappen) lúc này đã bị rút ngắn xuống chỉ còn gần 0,3 giây mà thôi.

Kết quả chi tiết FP2

Với việc tất cả các hoạt động của ngày thứ 7 bị hủy bỏ và sẽ chỉ bắt đầu lại sớm nhất là vào sáng Chủ nhật, tất cả các đội đua đều tranh thủ chạy được càng nhiều vòng chạy càng tốt để lấy thông số. Ngoài Mercedes với thành tích khả quan trên cả lốp mềm và trung bình, chạy một vòng hay giả lập đua, Red Bull cũng là đội đua đạt được nhiều kết quả tốt với động cơ từ Honda và nhiêu liệu mới được nâng cấp.

Đội đua McLaren cũng có một ngày đua thử thành công, với việc họ là đội đua duy nhất ngoài 3 ông lớn Mercedes – Ferrari – Red Bull có cả hai tay đua lọt vào top 10. Tay đua Carlos Sainz của McLaren có thành tích tốt khi đứng thứ 7 ở cả hai phiên đua thử.

Racing Point cũng có vẻ khả quan ở Suzuka khi Renault dường như không có được sức mạnh tại đây. Ricciardo và Hulkenber của Renault chỉ xếp thử 17 và 18 mặc dù đã sử dụng bộ lốp mềm ở cuối phiên. Họ đã gặp phải quá nhiều xe cản trở cũng giống như Ferrari.