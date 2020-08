Đua xe F1, chặng British GP: Pole thứ 91 cho “Nhà vua” Lewis Hamilton

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 10:23 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Mercedes một lần nữa thể hiện sự độc tôn ở chặng đua thứ 4 với khoảng cách lên tới hơn 1s so với các đối thủ. Lewis Hamilton tiếp tục thể hiện phong độ cao với pole thứ 7 trên sân nhà Silverstone và là pole thứ 91 trong sự nghiệp. Trong khi đó Ferrari đã cho thấy điều tích cực khi cải thiện đáng kể khả năng chạy phân hạng của họ.

FP3 vào trưa thứ 7 (1/8) đã diễn ra với một điều kiện thời tiết rất lý tưởng nếu so với ngày thứ 6. Nhiệt độ không khí thấp hơn 10 độ C khiến cho lượt chạy thử cuối cùng biến thành một phiên chạy phân hạng giả lập cho các đội đua. Chính vì thế, lốp Soft được sử dụng trong hầu hết các vòng chạy của mỗi tay đua.

Lewis Hamilton giành pole ở chặng 4 British GP năm nay

Nhiệt độ dễ chịu hơn đồng nghĩa với việc lốp sẽ bền hơn và hoạt động tối ưu, giúp cho các tay đua tìm được giới hạn của bản thân trước khi bước vào lượt chạy phân hạng chính thức.

Ferrari có ngày thứ Bảy thành công nhất kể từ đầu mùa giải

Mercedes sau một ngày "im hơi lặng tiếng" đã trở lại với sức mạnh vốn có của mình khi hai chiếc xe của họ không có gì bất ngờ khi lại chiếm giữ 2 vị trí dẫn đầu lượt chạy. Valtteri Bottas đã có được thành tích tốt nhất, thiết lập được trong khoảng 15 phút cuối cùng, với thời gian 1 phút 25,873s.

Thành tích đó kém không xa so với kỷ lục pole do chính tay lái người Phần Lan thiết lập năm ngoái, 1 phút 25,093s. Người đồng đội Lewis Hamilton xếp thứ 2 với 0,138s chậm hơn.

Xếp thứ 3 là Max Verstappen, tiếp tục đẩy chiếc RB16 tới giới hạn, nhưng vẫn thua đối thủ Mercedes 0,3s so với thành tích tốt nhất. Còn tay lái còn lại của Red Bull, Alex Albon tiếp tục gặp vấn đề kỹ thuật liên quan đến pin và tiếp tục ngồi ngoài phần lớn thời gian, sau khi đã gặp tai nạn ở FP2.

Albon rõ ràng sẽ không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho lượt chạy phân hạng và cuộc đua chính sắp tới. Phía sau, Racing Point, Ferrari, McLaren, Renault là những ứng viên sáng giá cho những vị trí trong top 10 xuất phát trong lượt chạy phân hang buổi chiều.

Thời tiết dễ chịu trời nhiều mây tiếp tục duy trì vào buổi chiều khi nhiệt độ không khí là 21 độ C trong khi đường đua là 37 độ C, tức là giảm 13 độ C so với đỉnh điểm tại FP2 chiều thứ 6. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy sức mạnh tối đa của các chiếc xe khi họ bước vào tranh tài.

Bottas nổi lên như ứng viên số 1 cho vị trí pole, và anh nhanh chóng thể hiện điều đó ở Q1 với hai vòng chạy nhanh tính giờ liên tiếp để nắm giữ vị trí số 1. Hamilton cũng có thành tích tốt trong 2 vòng chạy của mình, nhưng lại thua Bottas 0,1s, trong khi Verstappen tiếp tục nắm giữ hạng 3.

Verstappen là đối thủ gần nhất của Mercedes

Ở nhóm dưới, có một sự thật rõ ràng là Haas và Alfa Romeo đã dần bị bỏ lại bởi các đội đua nhóm giữa khác và tự tạo thành một nhóm của riêng họ ở dưới đáy BXH. Cả 4 chiếc xe của 2 đội đua đã đều bị loại ở Q1 lần lượt ở các vị trí 16-19. Mặt khác tại Williams họ tiếp tục có số phận trái ngược với hai chiếc xe của mình.

Tân binh Nicholas Latifi một lần nữa đội sổ và xuất phát thứ 20, trong khi George Russell có chặng thứ 3 liên tiếp lọt vào Q2. Tay lái trẻ người Anh tin tưởng rằng Williams hiện tại đã đuổi kịp các đội khác, thậm chí đã vượt qua Haas và Alfa Romeo về thành tích chạy short-run - phân hạng.

Q2 đã chứng kiến một hình ảnh hiếm thấy, đó chính là sai lầm của Hamilton, đã khiến anh bị trượt khỏi đường đua ở cua Luffield trong những phút đầu tiên. Sau đó anh vẫn có thể đưa xe trở lại pit nhưng đã vô tình "rải" sỏi trên đường đua khiến trọng tài buộc phải phất cờ đỏ tạm dừng để các nhân viên đường đua có thể dọn dẹp.

Khi trở lại, Hamilton đã có một vòng chạy ấn tượng trên bộ lốp Medium để đứng thứ 2 tại Q2 với một thành tích an toàn để lọt vào Q3.

Bottas tiếp tục dẫn đầu với một kỷ lục đường đua mới trên bộ lốp Medium, 1 phút 25,015s. Sebastian Vettel và Lance Stroll mạo hiểm với chiến thuật sử dụng lốp Medium và họ đã có thành tích vừa đủ với hai vị trí thứ 9 và 10 để lọt vào Q3.

Đáng chú ý hơn, Stroll thiết lập được thành tích y hệt với Pierre Gasly nhưng anh được xếp trên do hoàn thành vòng chạy đó trước, còn tay đua của AlphaTauri đành phải ngậm ngùi bị loại ở vị trí thứ 11.

Norris và McLaren đứng đầu top giữa với hạng 5

Nico Hulkenberg không được may mắn như Stroll khi "người đóng thế" cho Racing Point chỉ có được hạng 13. Alex Albon tiếp tục bị loại tại Q2 ở vị trí thứ 12, trong khi hai cái tên không lọt được vào Q3 còn lại là Daniil Kvyat (sẽ bị phạt 5 bậc xuất phát do thay hộp số mới) và Russell.

Tuy nhiên sau chặng đua, tay lái của Wiliams đã bị phạt 5 bậc xuất phát do không chạy chậm lại trong thời điểm cờ vàng khiến anh sẽ xuất phát cuối cùng trong cuộc đua sân nhà năm nay. Như vậy Kvyat và Russell sẽ là hai tay lái bắt đầu cuộc đua British GP ở hàng cuối cùng.

Một thông số đáng nói tại lượt chạy này đó chính là khoảng cách từ vị trí thứ 3 của Verstappen đến hạng 13 của Hulkenberg chỉ hơn kém nhau đúng 0,422s mà thôi. Như vậy với kết quả tại Q2, trong số 10 tay lái lọt vào Q3, sẽ có 5 người sẽ xuất phát bằng lốp Medium, đó là bộ đôi Mercedes, Verstappen, Leclerc và Stroll.

Pole thứ 91 trong sự nghiệp cho Hamilton

Bước vào Q3, tưởng chừng như Bottas sẽ tiếp tục duy trì lợi thế của mình trong 2 lượt chạy trước, nhưng trong thời điểm quyết định này, Hamilton lại tỏ ra là người có bản lĩnh hơn. Nhà ĐKVĐ phá sâu kỷ lục đường đua tới 0,4s trong vòng chạy đầu tiên Q3 và tiếp tục cải thiện trong vòng chạy quyết định với một kỷ lục mới của Silverstone – 1 phút 24,303s.

Bottas cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ rút được khoảng cách là 0,3s và chấp nhận vị trí thứ 2.

Mercedes bỏ xa các đối thủ khác tới hơn 1s với đối thủ gần họ nhất là Verstappen, khi tay lái #33 có lần đầu tiên xuất phát trong top 3 tại Silverstone kể từ năm 2016. Leclerc và Ferrari cải thiện đáng kể khả năng chạy phân hạng của chiếc SF1000 và có được vị trí xuất phát thứ 4. Dù vậy, người đồng đội Vettel tiếp tục có một tuần đua khó khăn khi chỉ có được hạng 10.

Lando Norris có thêm một ngày thứ 7 thành công cùng McLaren khi có thành tích nhanh thứ 5, và nó trở nên đặc biệt hơn khi đây là chặng đua sân nhà của cả McLaren lẫn Norris. Carlos Sainz cũng sẽ xuất phát từ hạng 7, hứa hẹn một chặng đua kết quả cao cho đội đua.

Xen giữa họ là Lance Stroll ở vị trí thứ 6, một thứ hạng không được như kỳ vọng của Racing Point sau những gì họ thể hiện ngày thứ 6. Hai vị trí còn lại trong top 10 thuộc về bộ đôi của Renault với Daniel Ricciardo xếp trên Esteban Ocon.

* Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam: Đua xếp hạng (race): 20h10 Chủ Nhật 2/8.

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng British GP 2020:

