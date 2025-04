Sau trận 18 triệu USD, Tyson sẵn sàng đấu vật hoặc cú nhảy điên rồ từ tòa nhà 15 tầng

Mike Tyson, huyền thoại quyền Anh, đang quay trở lại với những dự định táo bạo, và lần này anh định tham gia đấu vật. Sau trận đấu gây chấn động với Jake Paul vào năm 2024, nơi anh thu về 18 triệu USD, Tyson cho biết không chỉ dừng lại ở quyền Anh mà còn muốn trở lại với WWE, môn thể thao mà anh yêu thích từ thuở bé. Tuy nhiên, điều kiện của huyền thoại boxing này không đơn giản, Tyson muốn một trận đấu lớn, thử thách xứng tầm với sự nghiệp của mình.

Mike Tyson là mẫu người luôn muốn đặt bản thân vào vùng nguy hiểm

Tình yêu với WWE và lý do quay lại sàn đấu

Dù là tay đấm vĩ đại nhất bậc trong lịch sử quyền Anh, Mike Tyson chưa bao giờ che giấu niềm đam mê với đấu vật WWE. Là fan đấu vật Mỹ từ nhỏ, anh đã chứng kiến sự xuất hiện của những huyền thoại trong WWE như Bruno Sammartino, The Iron Sheik và Abdullah the Butcher. Dù sự nghiệp quyền Anh đưa mình lên đỉnh cao, Tyson vẫn không thể quên được những khoảnh khắc tuyệt vời trong đấu vật.

Tyson gia nhập WWE từ năm 1998, khi anh tham gia vào một trận đấu nổi tiếng với Stone Cold Steve Austin tại WrestleMania 14. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp WWE của Tyson, khi anh không chỉ đứng về phía Austin mà còn "hạ gục" Shawn Michaels ngay trong trận đấu. Sau đó, Tyson tiếp tục xuất hiện trong WWE vào năm 2010 và tham gia vào một trận đấu với Chris Jericho.

Quyết định liều lĩnh quay lại sàn đấu sau 30 năm

Tuy nhiên, quyết định tham gia trận đấu quyền Anh với Jake Paul vào cuối năm 2024, khi đã 58 tuổi và hơn 30 tuổi so với đối thủ, là bước đi bất ngờ. Trận đấu này Mike Tyson đã kiếm được 18 triệu USD. Dù đã có phần hoài nghi về lý do thực sự tham gia, Tyson cho biết anh chỉ đơn giản là muốn luôn vượt qua giới hạn của bản thân, không muốn rơi vào sự an toàn và thoải mái.

Anh chia sẻ: "Tôi luôn muốn thử thách bản thân. Tôi có thể nhảy khỏi một tòa nhà 15 tầng một ngày nào đó, ai biết được".

Quay lại WWE: Chỉ cần một yêu cầu đặc biệt

Sau thành công lớn trong quyền Anh, Tyson không ngần ngại bày tỏ mong muốn quay lại đấu vật WWE. Tuy nhiên, lần này, điều kiện của anh là không chỉ tham gia một trận đấu đơn giản mà phải là một cuộc chiến tầm cỡ.

"Nếu trở lại WWE, tôi muốn chiến đấu với tất cả họ – một trận đấu lớn", Tyson khẳng định, ám chỉ rằng anh muốn đấu với toàn bộ đội ngũ WWE, từ Jericho, Triple H, Shawn Michaels cho đến những huyền thoại như Austin.

Mặc dù Tyson đã khẳng định rằng trận chiến vĩ đại như vậy sẽ là thử thách khó khăn, nhưng với lòng dũng cảm và sự quyết tâm, anh có thể khiến mọi người phải ngạc nhiên thêm lần nữa.

Tyson (phải) khẳng định sẽ đấu vật WWE nếu đó là trận đấu lớn

Mick Foley: Người khiến Mike Tyson thật sự sợ hãi

Dù vậy, khi nhắc đến Mick Foley, một huyền thoại khác của WWE, Tyson không ngần ngại thừa nhận sự sợ hãi. "Chúa ơi, tôi sợ người đó lắm", Tyson thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn. Foley là một trong những người đã "đưa mạo hiểm vào đấu vật", với những pha biểu diễn nguy hiểm đến mức có thể coi là liều lĩnh.

"Anh ta đã trải qua cái chết mỗi ngày trong suốt sự nghiệp của mình", Tyson chia sẻ, nhấn mạnh sự mạnh mẽ và dũng cảm phi thường của Foley.

Với tâm lý không bao giờ chịu an phận, Tyson có vẻ như sẽ không dừng lại ở đây. Anh chứng minh rằng, dù ở tuổi 58, "Iron Mike" vẫn có thể tỏa sáng và khiến cả thế giới phải nhìn nhận lại những gì mình đã làm. Những trận đấu sắp tới của Tyson, dù với WWE hay quyền Anh, chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong làng thể thao thế giới.