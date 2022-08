Djokovic và Kyrgios "yêu thương đến lạ", "Trai hư" có thể giành Grand Slam

Sau trận chung kết Wimbledon 2022, tay vợt người Úc Nick Kyrgios có nhìn nhận khách quan hơn về cựu số 1 thế giới Novak Djokovic. Nếu như trước đó "Trai hư" người Úc thiếu nghiêm túc, ngoa ngôn, thậm chí có phần thiếu tôn trọng khi nhận xét về Djokovic thì lần này anh đã dùng từ chuẩn mực hơn.

Kyrgios và Djokovic có nhận xét thiện cảm hơn về nhau

Khi những ác cảm về đồng nghiệp người Úc tan biến, Djokovic cũng gửi lời chúc sau khi Kyrgios giành cú đúp danh hiệu tại Citi Open, ATP 500 kết thúc ở Mỹ vào cuối tuần trước.

"Chúc mừng người đàn ông! Một tuần thật tuyệt vời! Chỉ cần thêm việc tập luyện thêm môn Capoeira (1 môn võ Brazil) bạn có thể giành lấy Grand Slam!" Djokovic viết trên Instagram.

Trước đó Kyrgios cho rằng việc tập võ Capoeira như Djokovic là điều anh không thể làm, và tay vợt Serbia đã nhắc lại việc tập Capoeira để trêu đùa tay vợt Úc.

Djokovic cho rằng Kyrgios có thể giành thêm Grand Slam, nhưng cá nhân anh đứng trước khả năng không còn cơ hội vô địch US Open 2022. Do chính phủ Mỹ không nới lỏng quy định nhập cảnh (phải tiêm phòng Covid-19) nên Nole hiện tại chưa đủ tiêu chuẩn để thi đấu tại US Open sẽ diễn ra vào 29/8.

Thất vọng với quyết định có phần cứng nhắc của Nole, Jonathan Reiner, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Đại học George Washington (Mỹ), chỉ trích: "Tôi muốn anh ấy (Nole) tham dự US Open nhưng tôi nghĩ điều này không cần thiết, anh ấy có phần ích kỷ vì không tiêm phòng Covid-19. Là một ngôi sao lớn bạn cần phải dũng cảm và chấp nhận hy sinh vì tập thể".

Nole không thể chơi Rogers Cup, giải đấu Kyrgios đã giành vé vào vòng tứ kết sau khi thắng De Minaur 2 set ở vòng 3.

