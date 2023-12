Djokovic thừa nhận giàu có, thêm 1 lần "ngậm ngùi" vì Sinner

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, Novak Djokovic chia sẻ nhiều câu chuyện vui với CBS (Mỹ). Ngoài những thông tin liên quan tới chuyên môn, tay vợt 36 tuổi còn tiết lộ chuyện dùng tiền kiếm được để hỗ trợ tay vợt trẻ đồng hương.

Sinner lại nẫng danh hiệu mà Djokovic (áo cam) chưa từng được nhận

Novak nói: "Tôi có rất nhiều (tiền), bạn biết không? Tôi có nhiều hơn những gì tôi cần. Tuy nhiên, các đồng nghiệp có thứ hạng khoảng 200 trở xuống thì khác, họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ không đủ tiền thuê huấn luyện viên. Họ không đủ kinh phí tham dự các sự kiện quốc tế. Nhiều tài năng lớn phải bỏ dở sự nghiệp".

Vài năm gần đây, Djokovic đã đài thọ hầu hết các chi phí cho tay vợt trẻ đồng hương Hamad Medjedovic, người mới đây giành chức vô địch ATP Finals trẻ 2023. Tay vợt 20 tuổi rất biết ơn những gì mà thần tượng Djokovic làm cho mình, anh hứa sẽ nỗ lực thi đấu, giành thành tích tốt hơn ở những mùa giải tới.

"The Djoker" là tay vợt tài năng hàng đầu, nhưng anh chưa bao giờ là người được khán giả dành tình cảm nhiều nhất. Điều này đã diễn trong thời kỳ "BIG 3" tennis (Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic) còn thống trị tennis, ngay cả mùa giải này, khi Federer giải nghệ còn Nadal gặp chấn thương, người hâm mộ lại dành tình cảm cho tay vợt khác.

Kể từ năm 2003 cho tới 2022, danh hiệu "Tay vợt đơn nam được người hâm mộ yêu thích nhất" 19 lần liên tiếp thuộc về Federer (2003 tới 2021), 1 lần cho Nadal (2022), năm 2023 Jannik Sinner nhận vinh dự này.

Xét về thành tích trong năm 2023, Sinner không thể so sánh với Djokovic, nhưng về mặt thiện cảm từ người hâm mộ, tay vợt người Ý được đánh giá cao hơn so với đàn anh tới từ Serbia. Kết quả này có phần phũ phàng với những nỗ lực của "The Djoker", nhưng có vẻ như tay vợt 36 tuổi không còn lạ lẫm với điều này.

