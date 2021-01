Djokovic sắp so tài Nadal, chờ điều gì sau khi hết cách ly Australian Open?

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Djokovic và Nadal sắp có một trận giao hữu đánh đôi vào ngày 29/1 tới, trước khi lên đường đến Melbourne.

Novak Djokovic, Rafael Nadal và Dominic Thiem hiện đang cách ly tại Adelaide trước thềm Australian Open 2021, trong khi các tay vợt còn lại đang ở Melbourne. 72 tay vợt trong 1200 người tới dự Australia Open 2021 bị cách ly hoàn toàn. Họ phải ở trong phòng cả ngày, không được ra sân tập như những người khác.

Djokovic và Nadal đều có những sự chuẩn bị riêng

Djokovic mới đây đã gửi 6 yêu cầu tới ban tổ chức Australia Open 2021, đề nghị nới lỏng cách ly cho 72 tay vợt bị giữ trong khách sạn, nhưng bị ban tổ chức từ chối. Mới đây trên chương trình radio “Mix 102.3”, Djokovic đã chia sẻ những cảm nhận của anh về quá trình cách ly cũng như việc đầu tiên anh sẽ làm sau khi hết cách ly.

“Chỉ là sự tự do mà thôi”, Djokovic trả lời khi được hỏi sẽ trông đợi điều gì khi quá trình cách ly kết thúc. “Điều đầu tiên tôi làm vào sáng ngày thứ Sáu, là chạy thẳng ra công viên và dành một tiếng đồng hồ ở đó. Tôi nhớ cảm giác tự do và cảm giác có thể thoải mái đi lại”.

Dẫu vậy, Djokovic cũng bày tỏ sự cảm thông với những đồng nghiệp đang “chịu trận” ở Melbourne.

“Thực sự là tôi cảm thấy mình may mắn khi được cách ly. Mọi thứ rất khác biệt, hiển nhiên rồi”, Djokovic nói. “Chẳng ai muốn bị cách ly trong 14 ngày cả, nhưng chúng tôi còn may chán so với những người ở Melbourne, chúng tôi được ra ngoài vài giờ và tập luyện, có ban công và không khí trong lành. Tôi không có gì để phàn nàn”.

Trong khi đó, Nadal không chia sẻ nhiều với các fan hâm mộ về cuộc sống của anh sau khi đến Adelaide. Tay vợt Tây Ban Nha đã trải qua tuần vừa rồi yên ắng, không có bất kỳ bức hình hay đoạn video nào trên sân tập hay từ ban công.

Trước đó, Nadal từng khoe một video tập luyện dưới cái nắng đổ lửa của nước Úc. Tuần này theo lịch Nadal sẽ tập cùng Jannik Sinner và tiếp theo sẽ chơi một trận giao hữu với Dominic Thiem và Novak Djokovic vào ngày 29/1, trước khi tất cả cùng hướng đến Melbourne.

Nadal và Djokovic là trụ cột của hai đội tuyển Tây Ban Nha và Serbia ở ATP Cup sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 2/2021. Năm ngoái, đội Serbia của Djokovic đã thắng đội Tây Ban Nha của Nadal ở trận chung kết, và Nadal chắc chắn sẽ quyết tâm không để điều này tái diễn trong năm nay.

Sau ATP Cup, Nadal sẽ hướng đến mục tiêu là danh hiệu Grand Slam thứ 21 tại Australian Open 2021. Kể từ năm 2009, Nadal chưa từng chạm lại tay vào chiếc cúp trên đất Úc, trong đó có 4 lần thua ở chung kết vào các năm 2012, 2014, 2017 và 2019.

Thất bại bạc nhược trước Djokovic vào năm 2019 có thể coi là “vết nhơ” của Nadal trong các trận chung kết giải Grand Slam. Trong khi đó ở giải này năm ngoái, Nadal dừng bước ở tứ kết sau khi bị Thiem đánh bại 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 trong trận đấu kéo dài 250 phút.

