Djokovic nếu không dự Australian Open, nguy cơ cả năm chỉ đấu 1 Grand Slam

Novak Djokovic đối mặt nguy cơ không dự Australian Open 2022 vì không tiêm vaccine và bị chính quyền quốc gia này từ chối cho nhập cảnh. Djokovic có thể sẽ phàn nàn về nhiều điều từ chuyện này, trong đó có việc ban tổ chức giải có vẻ đã cho anh quyền miễn trừ y tế mà không để ý đến những yêu cầu chi tiết của luật xuất nhập cảnh, nhưng thực tế là anh khó thay đổi được điều gì cho đến khi tiêm vaccine.

Djokovic vẫn đang chờ khiếu nại thủ tục nhập cảnh để hy vọng bảo vệ chức vô địch Australian Open

Trong trường hợp đó, tin xấu cho Djokovic, Australian Open có thể sẽ không phải giải Grand Slam duy nhất không có anh tham dự trong năm nay. Dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và các quốc gia tổ chức giải đang ngày càng nghiêm ngặt hơn trong các định chế dành cho người nước ngoài.

Giải gần nhất với Australian Open sẽ là Roland Garros, và Djokovic e rằng sẽ không dễ được cho nhập cảnh vào Pháp. Chính phủ Pháp đã tăng cường hạn chế nhập cảnh trong những tháng gần đây, và Tổng thống Emmanuel Macron đặc biệt có thái độ bài xích những người không tiêm vaccine. Đích thân ông Macron cách đây không lâu đã nói “tôi rất thích khiến kẻ không tiêm vaccine phải cáu”.

Tiếp đến là Wimbledon, giải này không yêu cầu các tay vợt phải tiêm vaccine để thi đấu. Nhưng chính phủ Anh đã yêu cầu công dân nước ngoài phải tiêm vaccine để nhập cảnh. Dù vậy nước này gần đây áp dụng chương trình "Test and Release", những người chưa tiêm vaccine nhưng âm tính với Covid-19 khi nhập cảnh chỉ phải kiểm tra và sau đó tự cách ly tại một nơi mình chọn trong 5 ngày, do đó Djokovic vẫn có thể dự giải được.

Djokovic có nguy cơ chỉ được dự mỗi 1 giải Grand Slam trong năm 2022

US Open sẽ là một bài toán khó cho Nole một khi dịch Covid 19 vẫn hoành hành như hiện tại. Công dân của nước ngoài đi máy bay tới Mỹ giờ đây đã phải tiêm vaccine để được nhập cảnh. Còn chính quyền tại bang New York lúc này yêu cầu các sự kiện tổ chức trong nhà đều chỉ cho người tiêm vaccine được vào, tức Djokovic có được đến New York nhưng vào được nhà thi đấu thì chưa chắc. Bang này đã có tiền lệ là vụ ngôi sao bóng rổ Kyrie Irving nên Djokovic sẽ không phải ngôi sao thể thao đầu tiên rơi vào trường hợp đó.

Như vậy nếu Djokovic không chịu tiêm vaccine, dịch Covid-19 tiếp tục ở mức nghiêm trọng và các quốc gia không nới lỏng các định chế, Nole trong năm 2022 có nguy cơ chỉ được dự mỗi Wimbledon. Thậm chí ngay cả giải đó cũng chưa chắc nếu nước Anh quyết định làm chặt hơn, hoặc đến lúc đó chính Djokovic lại nhiễm Covid-19 và không được cho qua hải quan.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/djokovic-neu-khong-du-australian-open-nguy-co-ca-nam-chi-dau-1...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/djokovic-neu-khong-du-australian-open-nguy-co-ca-nam-chi-dau-1-grand-slam-c28a23259.html