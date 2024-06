Djokovic bó đầu gối vẫn thắng trận ở Anh, muốn Grand Slam 25 ở Wimbledon

Novak Djokovic có mặt tại London để chuẩn bị cho Wimbledon với mục tiêu giành danh hiệu Grand Slam thứ 25. Mặc dù vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối cách đây 19 ngày, ngôi sao người Serbia vẫn quyết tâm tham gia giải đấu yêu thích.

Djokovic đến Wimbledon để hướng tới Grand Slam thứ 25

Djokovic đã trở lại sân tập ở Aorangi Park hôm (24/6), dành 2 tiếng rưỡi để tập luyện cùng tay vợt người Argentina, Federico Coria. Theo Express (Anh), dù vẫn phải bó gối nhưng "The Djoker" là người chiến thắng ở màn đấu tập với tay vợt hạng 71 thế giới, Coria.

Djokovic, từng 7 lần vô địch Wimbledon, đã phải phẫu thuật do rách sụn chêm đầu gối phải vào ngày 5/6 sau khi rút lui khỏi giải Roland Garros. Anh bỏ qua mùa giải sân cỏ và tập trung vào mục tiêu giành HCV Olympic có vẻ là lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, Djokovic không muốn an toàn như vậy.

Anh chia sẻ: “Thật tuyệt khi được trở lại. Kế hoạch của tôi là cố gắng thi đấu tại Wimbledon nên đó là lý do tôi có mặt ở đây sớm hơn để xem mọi thứ diễn ra thế nào. Nhiều người nghĩ rằng có lẽ không thực tế, hoặc không thông minh. Nhưng tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không được đội ngũ y tế cho phép. Tôi chưa đạt trạng thái 100% nhưng hy vọng điều đó sẽ đến trong vài ngày tới”.

Djokovic khẳng định sẽ chỉ tham gia Wimbledon nếu anh cảm thấy có thể giành chiến thắng. “Tất nhiên, đó là lý do tôi ở đây. Tôi không đến đây để thi đấu vài vòng. Tôi quyết tâm thi đấu tại Wimbledon", Djokovic thổ lộ.

Nole sẽ đưa ra quyết định có thi đấu hoặc không, trước ngày 28/6

Lễ bốc thăm Wimbledon sẽ diễn ra vào 28/6. Djokovic cho biết sẽ cố gắng đưa ra quyết định trước lễ bốc thăm để công bằng cho các tay vợt khác: “Tôi có thể cần thêm 1, 2 ngày nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để quyết định trước lễ bốc thăm. Nhưng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Rõ ràng, nó không thể đoán trước được. Nhưng tôi cảm thấy rất tốt vì những tiến triển hiện tại".

Nói về chấn thương của Andy Murray, Djokovic bày tỏ: “Tôi thực sự hy vọng anh ấy thi đấu. Tôi hy vọng vì lợi ích của anh ấy và cũng vì Wimbledon. Chúng ta đều biết Murray đã làm được gì ở đây và anh ấy có ý nghĩa như thế nào với đất nước này, thành phố này và giải đấu này”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]