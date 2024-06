Sự thật việc Djokovic chuẩn bị ăn mừng danh hiệu Grand Slam thứ 25

Nhà tài trợ trang phục của tay vợt Serbia vừa phải lên tiếng xin lỗi sau khi vô tình công bố sản phẩm kỷ niệm chiến thắng Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic trên cửa hàng trực tuyến. Sự cố này xảy ra do lỗi kỹ thuật khiến bộ đồ kỷ niệm được bán sớm cho khách hàng tại Mỹ, dù Djokovic chưa giành được danh hiệu thứ 25.

Nhà tài trợ trang phục thi đấu của Nole phải lên tiếng xin lỗi vì sai lầm

Djokovic, chuyển sang nhà tài trợ mới kể từ năm 2017, và hợp tác với hãng này trong nhiều dự án và gia hạn hợp đồng đến năm 2025. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Grand Slam, nhà tài trợ ra mắt bộ đồ thể thao mới, nhưng việc này đã gây phản tác dụng khi họ thống kê nhầm thành tích chiến thắng của "The Djoker".

Bộ đồ thể thao trị giá 350 USD bao gồm áo hoodie và quần thể thao làm từ vải bông hữu cơ, có số "25" cùng biểu tượng nhà tài trợ trang phục trên ngực và đùi. Thiết kế này ám chỉ Djokovic đã đạt danh hiệu Grand Slam thứ 25, nhưng tay vợt Serbia mới giành 24 Grand Slam. Nếu điều này xảy ra, Djokovic sẽ vượt qua kỷ lục 24 danh hiệu của huyền thoại Margaret Court.

Djokovic đã giành Grand Slam thứ 24 tại US Open mùa trước, nhưng nỗ lực giành danh hiệu thứ 25 của anh gặp khó khăn khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz chiến thắng tại các giải đấu lớn gần đây. Djokovic đã rút lui khỏi tứ kết Roland Garros 2024 do chấn thương.

CEO của nhà tài trợ cho Djokovic, Thierry Guibert, đã lên mạng xã hội để giải thích và xin lỗi về sự cố này. Ông cho biết sự việc xảy ra do bộ phận IT (hệ thống công nghệ thông tin). Guibert viết: "Tôi phải xin lỗi về điều đó. Đó là một lỗi từ phía chúng tôi do các vấn đề IT".

Trước đó, Djokovic được hãng này thiết kế riêng trang phục kỷ niệm thành tích giành Grand Slam thứ 23 và 24. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia cho biết anh được thông báo về những kế hoạch của nhà tài trợ trong tương lai.

Djokovic vẫn hy vọng tham dự Wimbledon sau chấn thương sụn chêm đầu gối tại Pháp, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng 3 tuần là không đủ để anh hồi phục sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, tay vợt 37 tuổi đang trở lại sân đấu tập luyện, "The Djoker" hoàn toàn có thể tham dự Wimbledon diễn ra vào đầu tháng 7 nếu đầu gối không còn đau đớn.

