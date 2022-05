Đỉnh cao Huy Hoàng 5 HCV, phá 4 kỷ lục: Vượt Schooling số 1 bơi SEA Games

Nguyễn Thị Ánh Viên không đăng kí tham dự SEA Games 31 người ta lo lắng về khả năng giành HCV của các kình ngư Việt Nam. Nhưng với sự xuất sắc của Nguyễn Huy Hoàng cùng với các VĐV khác, bơi Việt Nam cán đích SEA Games 31 với 11 HCV, xếp hạng 2 bộ môn sau Singapore (21 HCV).

Huy Hoàng (trái) hơn Schooling (phải) 3 HCV, trở thành kình ngư nam xuất sắc nhất SEA Games 31

Số lượng HCV của đội không bị ảnh hưởng, thậm chí chúng ta còn nhỉnh hơn 1 HCV so với kì SEA Games 30 tại Philippines 2019.

Nguyễn Huy Hoàn đã trở thành "cỗ máy" săn huy chương cho bộ môn bơi Việt Nam và được ca tụng như "chàng trai Vàng Bơi lội". Huy Hoàng giành tổng cộng 5 HCV tại kì đại hội lần này, anh trở thành nam VĐV có thành tích tốt nhất bơi SEA Games 2022.

Kình ngư 21 tuổi người Quảng Bình còn tạo ra 4 kỉ lục, trong đó xô đổ 3 cột mốc tại SEA Games và 1 kỉ lục quốc gia. Huy Hoàng tạo ra 3 kỉ lục SEA Games mới ở nội dung 400m bơi tự do với thời gian 3 phút 48 giây 06 (phá luôn kỉ lục quốc gia), 800m tự do (7 phút 50 giây 20) và bơi tiếp sức đồng đội 4x200m tự do (7 phút 16 giây 31).

Rank Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng HC 1 Singapore 21 11 12 44 2 Việt Nam* 11 11 3 25 3 Thái Lan 4 9 9 22 4 Indonesia 2 3 10 15 5 Malaysia 1 4 2 7 6 Philippines 1 3 3 7 Tổng HC 40 41 39 120

Việt Nam đứng ngôi Á quân Bơi SEA Games 2022

Với những thành tích kể trên Hoàng dẫn đầu nội dung bơi dành cho nam giới, anh chỉ kém kình ngư nữ Quah Jing Wen (Singapore) 1 HCV.

Kình ngư Quảng Bình đã có lần đầu tiên vượt qua được Schooling ở 1 kì SEA Games, siêu sao người Singapore chỉ giành được 2 HCV (100m bơi bướm nội dung dành cho nam, 4x100m bơi bướm nội dung dành cho nam) và không tạo ra được kỉ lục nào.

Xếp hạng sau Nguyễn Huy Hoàng có Quah Zheng Wen (Singapore) và Trần Hưng Nguyên của Việt Nam, các kình ngư này đều có 4 HCV.

Lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội có 1 kình ngư nam giành 5 HCV/1 kì SEA Games và giành luôn ngôi đầu bơi nam, Huy Hoàng hứa hẹn sẽ còn thống trị đường đua xanh ở những kì SEA Games sắp tới. Bên cạnh Huy Hoàng còn có Hưng Nguyên, cặp VĐV này sẽ là nền tảng vững vàng cho bơi Việt Nam ở các sự kiện thể thao trong tương lai.

Nội dung Huy chương Vàng VĐV Thành tích, kỷ lục 400m tự do Nguyễn Huy Hoàng 3:48.06

Kỷ lục Sea Games, Quốc gia 800m tự do Nguyễn Huy Hoàng 7:57.65 Kỷ lục SEA Games 1500m tự do Nguyễn Huy Hoàng 15:00.75 200m bướm Nguyễn Huy Hoàng 1:58.81 4×200m tự do đồng đội Nguyễn Huy Hoàng Trần Hưng Nguyên Hoàng Quý Phước Nguyễn Hữu Kim Sơn 7:16.31 Kỷ lục SEA Games

