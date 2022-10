Đỉnh cao bóng chuyền thế giới: Brazil đấu Ý 5 set nghẹt thở, Thái Lan lo trận gặp Đức

Thái Lan bất ngờ tụt hạng, đặt chỉ tiêu “khủng” năm 2023

Trước khi bước vào thi đấu ở vòng bảng thứ 2 giải vô địch thế giới 2022, bóng chuyền nữ Thái Lan đã tăng 1 bậc lên hạng 13 thế giới sau thành tích 4 thắng – 1 thua ở vòng bảng đầu tiên. Tuy nhiên sau trận thua kịch tính 1-3 (19-25, 21-15, 25-23 và 23-25) trước Canada ở trận mở màn vòng bảng thứ 2 vào tối ngày 4/10 mới đây, Thái Lan đã bị tụt 1 hạng, trở lại vị trí thứ 14 thế giới.

Thái Lan đặt mục tiêu vào top 10 thế giới

Đáng chú ý, đội bóng đang tạm đứng hạng 13 thế giới hiện tại chính là Đức, đối thủ của Thái Lan ở lượt trận thứ 2 sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/10. Ở trận ra quân, Đức cũng không có khởi đầu suôn sẻ khi để thua 0-3 (21-25, 18-25 và 21-25) trước đội bóng hạng 6 Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng công của Đức thể hiện phong độ không cao khi hai VĐV ghi nhiều điểm nhất lần lượt chỉ là Janiska (16 điểm) và Orthmann (9 điểm). Đây sẽ là cơ sở để Thái Lan có thể tự tin đánh bại đối thủ nhằm cạnh tranh 1 trong 4 vị trí top đầu bảng F để vào tứ kết.

Liên đoàn bóng chuyền nữ Thái Lan đặt mục tiêu sẽ tiến vào top 10 thế giới trong năm 2023. Đây là điều hoàn toàn có thể nhất là khi Thái Lan đã có những chiến thắng ấn tượng trước các đội bóng trong top 10 như Thổ Nhỉ Kỳ hay Cộng hòa Dominica trước đó.

Brazil thắng siêu đại chiến trước Ý sau 5 set nghẹt thở

Tâm điểm của lượt trận mở màn vòng bảng thứ 2 diễn ra vào tối ngày 4/10 và rạng sáng ngày 5/10 là màn đại chiến giữa Brazil (hạng 2 thế giới) và Ý (hạng 3 thế giới). Brazil vươn lên dẫn trước sau set 1 với chiến thắng 25-20 nhưng Ý với tay đập lừng danh Egonu đã thắng liền 2 set sau với cùng tỉ số 25-22. Dựa vào hàng chắn giàu kinh nghiệm, Brazil “khóa” thành công Egonu để thắng 25-21 trong set 4 đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Hàng chắn tốt giúp Brazil đánh bại tuyển Ý, chiếm vị trí số 2 thế giới

Ở set đấu này, Brazil thắng 17-15, qua đó thắng nghẹt thở 3-2 sau 5 set. Khá đáng tiếc cho Egonu khi trong trận đấu này, cô ghi đến 37 điểm nhưng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng. Đáng nói sau kết quả này, Brazil đổi chỗ trên BXH với Ý khi tiến lên hạng 2 thế giới, còn Ý xuống hạng 3.

Một số kết quả đáng chú ý khác, đội tuyển Bỉ dù có tay đập chủ lực Herbots ghi đến 30 điểm vẫn để thua ngược 1-3 (25-21, 20-25, 16-25 và 22-25) trước Nhật Bản.

Đội bóng số 1 thế giới Mỹ thắng 3-1 (21-25, 25-19, 25-20 và 25-14) trước Cộng hòa Dominica. Hà Lan thắng 3-1 (22-25, 25-18, 25-12 và 25-13) trước Argentina. Serbia thắng 3-0 (26-24, 25-22 và 25-18) trước Ba Lan.

Trà My tỏa sáng giúp Long An đánh bại Thông tin

Chủ công trẻ Nguyễn Thị Trà My đang là nhân tố cực kỳ nổi bật của VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch trẻ quốc gia 2022. Điển hình như trong chiến thắng trắng 3-0 (25-13, 25-21 và 25-21) mới đây trước Bộ Tư lệnh Thông tin, Trà My ghi khá nhiều điểm số, trong đó có 8 điểm phát bóng mặc dù đối thủ có sự góp mặt của đối chuyền số 1 Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh.

Trà My chơi nổi bật trước Bộ Tư lệnh Thông tin có Hoàng Thị Kiều Trinh

Trong các trận đấu của Long An vừa qua. Trà My gây ấn tượng với khả năng dứt điểm đa dạng, uy lực và lối chơi máu lửa. Cô được đánh giá chuyên môn rất cao và được cho sẽ trở thành trụ cột của Long An tiếp nối đàn chị Trần Thị Thanh Thúy trong thời gian tới.

“Khủng long” Nguyễn Duy Khánh đạt chiều cao 2m16

Nguyễn Duy Khánh được giới chuyên môn chú ý khi cùng CLB bóng chuyền nam Vĩnh Long tham dự giải bóng chuyền trẻ cúp các CLB toàn quốc 2019. Khi đó ở tuổi 17, Duy Khánh đã có chiều cao lên đến 2m10.

Duy Khánh (áo trắng) đã cao 2m16

Theo tiết lộ của ban huấn luyện đội bóng miền Tây mới đây thì hiện tại sau 3 năm, Duy Khánh đã có chiều cao 2m16. Chiều cao này giúp Duy Khánh trở thành VĐV bóng chuyền cao nhất Việt Nam hiện nay, vượt xa “sếu vườn” nổi tiếng Cù Văn Hoàn (2m). Mới ở tuổi 20, nhiều người dự đoán chiều cao của Duy Nhất sẽ còn tiếp tục có sự thay đổi.

Libero của tuyển Bỉ ngừng tim trên sân thi đấu

Trong trận đấu tập chuẩn bị cho mùa giải mới giữa đội chủ nhà VC Greenyard Maaseik và Lindemans Aalst hồi đầu tháng 10, Libero Martin Perin bất ngờ ngã quỵ ra sân trong set đấu thứ 2 mà không rõ lý do.

Libero tuyển Bỉ Perin ngừng tim trên sân thi đấu

Ngay lập tức, Perin đã được trọng tài sơ cứu ngay tại chỗ và đưa đến bệnh viện. Được biết, vị trọng tài sơ cứu cho cầu thủ này ngoài đời là một cảnh sát cứu hỏa. Sau khi tới bệnh viện, tình trạng của Martin Perin đã dần ổn định trở lại. Sau đó cầu thủ này đã làm kiểm tra sức khỏe.

Hiện tại, các y bác sĩ đang tìm hiểu vụ việc nhằm xác định chính xác những gì đã xảy ra với Perin, chỉ mới 19 tuổi. Vụ việc phần nào gợi nhớ đến vụ đột quỵ của cầu thủ Christian Eriksen tại giải vô địch bóng đá châu Âu trước đây. Tuy chỉ mới 19 tuổi, Marin Perin đã là tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Bỉ và được xem là ngôi sao triển vọng mới của bóng chuyền nước nhà.

