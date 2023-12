Điểm nóng võ thuật Việt Nam 2023: Minh Phát giành đai thế giới, Văn Hải thắng knock-out sau 12 giây

Nhà vô địch WBA Lê Hữu Toàn đạt thứ hạng lịch sử

Theo bảng xếp hạng của Hiệp hội Quyền Anh Thế Giới (WBA) công bố vào đầu tháng 2/2023, nhà vô địch WBA Lê Hữu Toàn đã lọt vào top 8 tay đấm xuất sắc nhất của hạng cân Minimumweight. Đây là thành tích cao nhất của 1 nam võ sĩ Boxing Việt Nam trong lịch sử trên BXH chuyên nghiệp danh giá thế giới.

Võ sĩ 30 tuổi giữ chuỗi thành tích ấn tượng với 6 trận toàn thắng, trong đó có 3 trận thắng bằng knock-out. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2019, Hữu Toàn liên tục thắng knock-out trước các võ sĩ mạnh của Thái Lan và Philippines. Đến cuối tháng 3/2022, Hữu Toàn đánh bại tay đấm bất bại của Thái Lan Kitidech Hirunsuk để trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu đai WBA châu Á danh giá.

Đến cuối tháng 11 cùng năm, Hữu Toàn thành công bảo vệ chiếc đai WBA sau khi đánh bại đối thủ người Philippines Jake Amparo bằng điểm số sát nút 115-113 sau 12 hiệp rất căng thẳng.

“Nam vương boxing” Đình Hoàng thắng võ sĩ số 1 Hàn Quốc, giữ đai WBA châu Á

Tại sự kiện boxing chuyên nghiệp quốc tế Lead: Born To Lead diễn ra cuối tháng 3/2023 tại CLB Saigon Sports Club (Quận 7, TP.HCM), Trương Đình Hoàng có màn bảo vệ đai boxing chuyên nghiệp WBA châu Á hạng siêu trung (Super Middleweight). Đối thủ của Đình Hoàng là Dae Hyun Baek, võ sĩ số 1 của Hàn Quốc ở hạng cân này.

Hai võ sĩ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu nảy lửa với những tình huống đổi đòn ở tốc độ cao liên tục suốt 12 hiệp đấu. Kết quả, Trương Đình Hoàng thắng điểm trước Dae Hyun Baek, qua đó thành công bảo vệ chiếc đai WBA châu Á hạng siêu trung danh giá.

Cũng tại sự kiện này, võ sĩ Nguyễn Ngọc Hải đã xuất sắc thắng knock-out tay đấm giàu kinh nghiệm người Thái Lan Campee Phayom ngay ở đầu hiệp 2, qua đó giành chiếc đai vô địch WBA Nam Á hạng siêu ruồi (Super Flyweight). Ngọc Hải đã bật khóc nức nở trước cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp.

Nguyễn Văn Hải thắng knock-out kinh điển chỉ sau 12 giây

Tại sự kiện Boxing quốc tế WBO Global Prelude diễn ra vào giữa tháng 7 năm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nam võ sĩ Nguyễn Văn Hải đã tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng knock-out đầy chớp nhoáng.

Cụ thể khi trận đấu mới bắt đầu chỉ 12 giây, Văn Hải tung ra một đòn đấm móc tay phải cực nặng khiến tay đấm bất bại người Bangladesh có biệt danh “sát thủ thầm lặng” Abdul Motalib đổ gục trên sàn đấu. Trọng tài lập tức tuyên bố ngừng trận đấu và một chiến thắng knock-out chớp nhoáng thuộc về võ sĩ của Việt Nam ngay ở cú đấm đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Trận thắng này của Văn Hải càng thêm ý nghĩa khi ở buổi cân ký trước đó 1 ngày, Abdul Motalib đã có màn “cà khịa” Văn Hải bằng cách đứng chắn trước mặt, không cho đại diện của Việt Nam xuất hiện trong khung hình của truyền thông khi cả hai đang chụp ảnh.

Trịnh Thế Long hạ knock-out đối thủ Thái Lan, giành đai WBC châu Á

Tại sự kiện võ thuật chuyên nghiệp Lead: Battle of Power diễn ra cuối tháng 8 ở CLB Saigon Sports Club (Quận 7, TP.HCM), võ sĩ đang có chuỗi 4 trận toàn thằng đều bằng knock-out ở đấu trường chuyên nghiệp Trịnh Thế Long tranh đai boxing WBC châu Á hạng cân Middleweight (hạng trung) và tay đấm hàng đầu của Thái Lan Chayanon Phothijun.

Bất ngờ xảy ra khi hiệp 7 kết thúc, Phothijun sau khi trúng nhiều đòn từ Thế Long đã không còn khả năng thi đấu tiếp và xin bỏ cuộc. Điều này giúp Thế Long giành chiến thắng knock-out kỹ thuật để trở thành chủ nhân của chiếc đai WBC chuyên nghiệp châu Á danh giá cũng nâng thành tích toàn thắng bằng knock-out của mình lên con số 5.

Trước đó ở trận thứ chính của sự kiện, Võ Hồng Đạt cũng xuất sắc đánh bại tay đấm kỳ cựu người Philippines Ernie Sanchez để giành lấy chiếc đai WBA châu Á hạng Lightweight (hạng nhẹ).

Võ sĩ MMA gốc Việt Thành Lê hạ knock-out “Quái thú” trong 62 giây, giành đai ONE Championship

Màn tranh đai vô địch tạm thời tại hạng nhẹ giữa Thành Lê và Ilya Freymanov (Nga) là trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật tổng hợp ONE Fight Night 15 diễn ra vào ngày 7/10 do ONE Championship tổ chức.

Đầu trận, Ilya Freymanov bất ngờ tung ra một đòn ngật ngã đẹp mắt, vật Thành Lê xuống sàn. Ở tình thế bất lợi, Thành Lê thực hiện một cú lộn đẹp mắt để nắm lấy chân trái đối thủ và tung ra một đòn bẻ chân ác hiểm. Trúng phải đòn nặng, Freymanov phải ra tín hiệu đầu hàng khi trận đấu mới trôi qua 62 giây.

Kết quả này giúp Thành Lê giành chiếc đai tạm thời của ONE Championship và giành suất tranh chiếc đai chính thức với nhà đương kim vô địch Tang Kai. Bên cạnh đó, đòn knock-out ấn tượng giúp Thành Lê nhận phần thưởng nóng 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) từ ONE Championship.

“Độc cô cầu bại” Duy Nhất đánh bại tuyển thủ Thái Lan giành đai Muay quốc tế

Trận đấu tranh chiếc đai quốc tế IPCC (International Professional Combat Council) hạng 60 kg nam giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Chaiwat Sungnoi là trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật quốc tế All Star Fight diễn ra vào giữa tháng 9 tại The Metropole Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Hiệp 1 diễn ra căng thẳng khi hai võ sĩ liên tục tung các đòn nặng trúng vào đối phương cho đến hết giờ. Trong hiệp 2, Duy Nhất có liên tiếp những đòn đá ác hiểm với lực cực mạnh khiến Sungnoi nhiều lần ngã ra sàn. Tuy vậy, Chaiwat Sungnoi vẫn có thể trụ vững cho đến hết trận.

Chung cuộc, Duy Nhất giành chiến thắng điểm không đồng thuận từ tổ trọng tài. Với kết quả này, Duy Nhất giành chiếc đai IPCC cùng 70 triệu đồng tiền thưởng, đánh dấu màn trở lại sàn chuyên nghiệp ấn tượng của “Độc cô cầu bại” sau gần 1 năm.

Đáng tiếc cho Duy Nhất khi vào đầu tháng 12 năm này, võ sĩ 34 tuổi đã khép lại nằm 2023 không được trọn vẹn khi để thua knock-out trước võ sĩ người Bosnia Denis Puric ở hạng cận Flyweight (50 kg) tại sự kiện ONE Fight Night 17 diễn ra ở Thái Lan.

Trần Văn Thảo thắng kịch tính võ sĩ người Mexico

Tại sự kiện boxing theo thể thức chuyên nghiệp WBO Global Title Match diễn ra giữa tháng 11, nhà vô địch IBA thế giới Trần Văn Thảo đã có chiến thắng ấn tượng trước Kenbun Torres, võ sĩ đến từ Mexico, quốc gia hàng đầu của boxing thế giới với chuỗi thành tích ấn tượng 12 chiến thắng sau 16 lần thượng đài. Trước đó 1 ngày, hai võ sĩ đã có màn húc đầu nhau trong buổi cân ký.

Kenbun Torres cho thấy đẳng cấp với những cú đấm thẳng rất chất lượng khiến Văn Thảo gặp khó khăn. Đáp trả lại, Văn Thảo tung ra những đòn tay phải hiểm hóc khiến đối thủ phải lùi bước. Hai võ sĩ tiếp tục cống hiến cho khán giả một màn đôi công mãn nhãn với những pha đổi đòn liên hoàn trong các hiệp đấu.

Kết quả, Trần Văn Thảo có được chiến thắng bằng điểm số từ tổ trọng tài sau 8 hiệp đấu nghẹt thở. Đây là chiến thắng thứ 16 chỉ sau 17 trận đấu của tay đấm Việt Nam.

Minh Phát giành đai Muay thế giới lịch sử

Màn so tài giữa Trương Cao Minh Phát và Mostafa Armand (Iran) là trận đấu tâm điểm của sự kiện Muay Thái quốc tế MTR: Call Of Honor diễn ra vào ngày 19/11 tại Saigon Sports Club (Quận 7, TP.HCM). Hai võ sĩ thi đấu để tranh chiếc đai WBC Muay Thai thế giới ở hạng cân super-featherweight (59 kg).

Suốt 3 hiệp đầu, hai võ sĩ phô diễn kỹ năng võ thuật thượng thừa với nhiều đòn đẹp mắt và uy lực. Khi hiệp 4 diễn ra chưa lâu, Minh Phát bất ngờ tung ra một đòn gối bay đầy mạnh mẽ đi thẳng vào mặt đối thủ. Dính đòn nặng, Mostafa Armand nằm xuống sàn và không thể tiếp tục thi đấu.

Giành chiến thắng knock-out ấn tượng, Trương Cao Minh Phát trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBC Muay Thái thế giới.

