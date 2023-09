Dàn siêu sao "trai tài gái sắc" hứa hẹn tỏa sáng tại ASIAD 2023

Neeraj Chopra (Ấn Độ - ném lao). Vừa giành HCV ném lao tại giải vô địch điền kinh thế giới 2023, Chopra nhiều khả năng sẽ dễ dàng giành về HCV ASIAD sắp tới.

Ikee Rikako (Nhật Bản - bơi). Từng nổi bật 6 HCV, 2 HCB trong lần đầu tiên dự ASIAD 2018 nhưng sau đó Ikee được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu năm 2019, khiến sự nghiệp của cô đi xuống. Sau khi dành thời gian chữa trị bệnh, Ikee trở lại năm 2021, ASIAD 2023 sẽ là nơi để kình ngư Nhật Bản tìm lại phong độ đỉnh cao.

Mutaz Essa Barshim (VĐV Qatar - môn nhảy cao). Nhà vô địch nhảy cao Olympic, thế giới cũng như ASIAD, Barshim rõ ràng là ứng cử viên cho tấm HCV nhảy cao nam tại Trung Quốc.

Kusaki Hinano (Nhật Bản - trượt ván). Lần đầu tiên dự ASIAD ở tuổi 15, nhà vô địch trượt ván Nhật Bản Hinano nói với truyền thông rằng cô quyết tâm giành được tấm HCV.

Pandelela Rinong Pamg (Malaysia - nhảy cầu). Từng giành HCB giải thế giới, Olympic và ASIAD, cô gái 30 tuổi hy vọng đổi màu huy chương ở môn nhảy cầu tại đại hội sắp tới.

Sun Yingsha (Trung Quốc - bóng bàn). Đã gặt hái được gần như tất cả các danh hiệu cao quý nhưng tay vợt số 1 bóng bàn đơn nữ thế giới vẫn chưa có HCV đánh đơn ASIAD, năm nay là cơ hội thuận lợi cho ngôi sao 22 tuổi làm được điều này.

Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan, cầu lông). Kunlavut vừa giành chức vô địch đơn nam cầu lông thế giới tại Copenhagen, Đan Mạch hồi tháng 8, vì thế anh là tay vợt đơn nam được đánh giá cao nhất tại ASIAD 2023.

Zhang Boheng (Trung Quốc - thể dục dụng cụ). Nhà vô địch thế giới năm 2021 nội dung toàn năng nam Zhang Boheng hứa hẹn tỏa sáng. Bên cạnh Zhang, còn có nhà vô địch Olympic, thế giới và châu Á ở nội dung xà kép Zou Jingyuan có thể mang về nhiều thành tích đặc biệt cho nước chủ nhà.

Hwang Sun Woo (Hàn Quốc - bơi). Giành HCB ở giải vô địch thế giới 2022 và HCĐ năm 2023 đều ở nội dung 200 m tự do. Người hâm mộ môn bơi chờ đợi màn so tài ở nội dung 100 m và 200 m tự do nam giữa Hwang và kình ngư chủ nhà Pan Zhanle.

