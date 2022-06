Dàn “chân dài” bóng chuyền Long An thắng áp đảo: Ngọc Hoa tái xuất, Trà My ra mắt

Ngọc Hoa tái xuất ấn tượng

Giữa lúc hai đội bóng VTV Bình Điền Long An và BTL Thông tin FLC đang giằng co nhau trong hiệp 3, Ngọc Hoa được HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền tung vào sân, đánh dấu màn tái xuất của nữ phụ công 34 tuổi sau 2 năm giải nghệ.

Ngọc Hoa hứa hẹn là quân bài chiến lược của HLV Ngọc Hiền

Với những quả phát bóng khó chịu, Ngọc Hoa liên tiếp giúp đội bóng miền Tây ghi điểm. Tượng đài hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam vẫn thể hiện được trình độ chuyên môn cao với khả năng đỡ bước 1 tốt, chọn vị trí hay khiến hàng thủ của BTL Thông tin có phần bối rối.

Đặc biệt với sự xuất hiện của Ngọc Hoa, hàng chắn BTL Thông tin phải chia người ra kèm, qua đó giúp Thanh Thúy ít còn bị bắt bài như trong hiệp đấu trước đó. Chiều cao tốt của Ngọc Hoa giúp cô hợp với Thanh Thúy tạo thành hàng chắn chất lượng khiến các mũi tấn công của đối thủ gặp nhiều khó khăn. Từ đó, Long An vươn lên thắng set 3 với tỉ số 25-16, trước khi thắng luôn set tiếp theo để thắng chung cuộc 3-1.

Có thể thấy dù chỉ xuất hiện ít phút trên sân, đóng góp của Ngọc Hoa về cả chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu cho đội nhà là rất lớn. Người hâm mộ hi vọng HLV Ngọc Hiền sẽ sử dụng Ngọc Hoa nhiều hơn ở các trận đấu tiếp theo.

Đối chuyền 18 tuổi Trà My tỏa sáng

Từng tuyên bố nói không với ngoại binh để dành vị trí cho các VĐV trẻ, VTV Bình Điền Long An đã trình làng một cái tên ấn tượng trong chiến thắng trước nhà ĐKVĐ quốc gia BTL Thông tin, đó là Nguyễn Thị Trà My.

Trà My là nhân tố mới của đội bóng miền Tây

Chơi ở vị trí đối chuyền, nữ VĐV mới 18 tuổi cao gần 1m8 này đã tung ra nhiều pha dứt điểm cực kỳ mạnh mẽ và đa dạng để ghi nhiều điểm quan trọng cho đội nhà.

Khả năng chọn vị trí, bật nhảy, lực tay của Trà My tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Thậm chí người CĐV càng không thể tin màn trình diễn của Trà My đến từ một VĐV sinh năm 2004. Nhiều fan hi vọng Trà My sẽ tiếp tục tiến bộ để có thể chia lửa cùng Thanh Thúy tại đội bóng.

“Hot girl” Kim Thanh lợi hại khi trở lại vị trí phụ công

Là tài năng hàng đầu ở đội bóng chuyền miền Tây, Đặng Thị Kim Thanh có thể chơi tốt ở nhiều vị trí như chủ công, phụ công hay đối chuyền. Với sức bật đà 2m95, bật chắn 2m90 cùng chiều cao 1m78, hot girl sinh năm 1999 được đánh giá là một trong những đối chuyền hàng đầu Việt Nam ở mùa giải năm ngoái.

Kim Thanh chơi rất hay khi trở lại vị trí phụ công

Tuy nhiên ở trận đấu mới đây, với sự xuất hiện của đối chuyền trẻ chơi rất hay là Trà My, Kim Thanh đã được ban huấn luyện đưa trở lại thi đấu ở vị trí phụ công sở trường. Ngay lập tức, nữ VĐV mang áo số 2 thể hiện sự lợi hại với rất nhiều pha đập bóng uy lực để ghi điểm.

Những tình huống di chuyển linh hoạt và dứt điểm tốt ở khắp mặt sân của Kim Thanh làm người xem phải trầm trồ. Bên cạnh đó, hot girl này còn thể hiện khả năng bám chắn tốt.

Rõ ràng dù không chiêu mộ ngoại binh nhưng với chiến thắng ấn tượng mới đây trước BTL Thông tin FLC cùng sự tỏa sáng ấn tượng của dàn VĐV nhà, VTV Bình Điền Long An cho thấy đội bóng này sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở các giải đấu bóng chuyền quốc gia năm nay.

