Đả nữ "hot girl Muay Thái" khuấy đảo đấu trường MMA số 1 châu Á

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 10:40 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Nữ võ sỹ Ekaterina Vandaryeva lần đầu tiên thi đấu ở ONE Championship diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 13/10.

MMA Sự kiện:

Ngày 13 tháng 10, Nhật Bản vinh dự là chủ nhà sự kiện lớn nhất trong lịch sử võ thuật châu Á, khi ONE Championship kỷ niệm sự kiện thứ 100 mang tên ONE: CENTURY.

Ekaterina Vandaryeva tới đấu trường võ thuật lớn nhất châu Á so tài

Giải đấu quy tụ 28 nhà vô địch thế giới ở cả 3 thể thức MMA, Kickboxing, Muay Thái với 5 trận tranh đai, 3 trận chung kết các vòng đấu ONE GrandPrix, ONE: CENTURY hứa hẹn cống hiến cho khán giả những gì tinh túy nhất.

Sẽ có 22 trận đấu so với 11 tới 14 trận như thông thường, do đó ONE: CENTURY sẽ chia làm 2 phần thi đấu. Century phần 1 diễn ra 11 trận từ từ 7h đến 12h30 và phần 2 bắt đầu vào 15h (giờ Nhật Bản).

Ngoài những trận tranh đai đáng chú ý giữa Angela Lee và Xiong Jing Nan, hay Aung La Nsang và Brandon Vera, ở sự kiện tại Nhật Bản còn được chứng kiến đả nữ xinh đẹp Ekaterina Vandaryeva thi đấu. Cô gái 26 tuổi người Belarus được mệnh danh là "Búp bê Muay Thái" vì sở hữu thể hình và nhan sắc vượt trội.

ONE: CENTURY được chia làm 2 phần thi đấu

Vandaryeva thi đấu từ năm 2009 khi mới 16 tuổi, đã kinh qua những đấu trường từ châu Âu tới châu Á và giờ lần đầu tiên dự giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship. Tại vòng đấu tới, đả nữ xinh đẹp người Belarus sẽ đấu với Janet Todd (Mỹ) ở màn so tài theo luật Muay Thái.