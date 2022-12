Cú sốc Boxing VN: Đinh Hồng Quân bị tước đai IBF châu Á trước khi lên sàn

Danh sách các trận đấu tại Fortunes of War ngày 10/12: Đinh Hồng Quân (c) vs Arnel Baconaje (12 hiệp) Charly Suarez vs Defry Paululu - Tranh đai IBF Châu Á hạng Super Featherweight (12 hiệp) Nguyễn Văn Hải vs Paisal Panjaitan - Hạng lightweight (4 hiệp) Phan Minh Quân vs Mark John Yap - Hạng Super Featherweight (4 hiệp) Song Chan Ho vs Anusong Thonglueang - Bảo vệ đai WBO Oriental Youth hạng Super Lightweight (10 hiệp) Lê Hoàng Hiệp vs Jetro Pabustan - Hạng Super Bantamweight (4 hiệp) Thái Hoàng Huy vs JonJon Estrada - Hạng Featherweight (4 hiệp)