Tại Olympic Paris, vận động viên (VĐV) thể dục nghệ thuật người Mỹ gốc H'Mông của Lào, Suni Lee, gây ấn tượng mạnh mẽ với bài thi trên sàn của mình, sử dụng nhạc nền là ca khúc "Eyes of the Untold Her" của nghệ sĩ violin nổi tiếng Lindsey Stirling.

Suni trở nên đặc biệt và "sành điệu" hơn khi hòa quyện những động tác biểu diễn vào thứ âm nhạc đầy cảm xúc của Lindsey

Chính bản nhạc này đã góp phần quan trọng vào thành công của Lee, giúp cô trở thành VĐV có khả năng hòa quyện thể thao với âm nhạc để được chấm điểm cao. Lee đã giành được tổng cộng 3 huy chương Olympic Paris, bao gồm 1 HCV ở nội dung đồng đội và 2 HCĐ ở nội dung cá nhân, thi đấu toàn năng và xà lệch.

Dù Lee nổi tiếng với tài năng vượt trội ở môn xà lệch, bài thi biểu diễn trên sàn của cô tại Olympic Paris đã tạo ra một cú hích lớn cho điểm số của đội tuyển Mỹ, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc của cả đội.

Điểm đặc biệt trong phần trình diễn của Lee không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở sự lựa chọn âm nhạc. Ca khúc "Eyes of the Untold Her" của Lindsey không chỉ là nhạc nền mà còn phản ánh những khó khăn mà Lee phải đối mặt trên hành trình đến với Thế vận hội.

Trong năm 2023, Lee gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi cơ thể bị sưng phù nặng, lan ra khắp chân, mặt, và tay. Điều này buộc cô phải tạm dừng luyện tập và thi đấu. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và nỗ lực, Lee hồi phục và giành được vị trí ở đội tuyển Mỹ tham dự Olympic Paris.

Ca khúc "Eyes of the Untold Her" là 1 phần trong album mới nhất của Lindsey, mang tên "Duality". Theo Stirling, ca khúc này được viết về sự kiên trì và dũng cảm vượt qua những hoài nghi và khó khăn, thông điệp được đánh giá rất phù hợp để Suni Lee thể hiện hoàn hảo qua phần thi của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Suni sử dụng nhạc của Lindsey trong bài thi. Tại Olympic Tokyo 2021, cô cũng chọn 1 ca khúc khác của nghệ sĩ này. Chính vì sự đồng cảm và ngưỡng mộ mà Lindsey chủ động liên hệ với Lee qua Instagram vào tháng 1/2024, chia sẻ album mới của mình và đề nghị Lee chọn bài hát cho bài thi tại Paris.

Sự kết hợp giữa tài năng thể thao của Suni Lee và âm nhạc của Lindsey tạo nên màn trình diễn đầy cảm xúc, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Ca khúc đã được tìm kiếm trên Shazam hơn 111.000 lần, một minh chứng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bài thi này.

Stirling chia sẻ: "Suni là 1 chiến binh, cô ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn để trở lại với Olympic. Suni thực sự hiện thân cho thông điệp mà ca khúc của tôi muốn truyền tải, và cô ấy đã biểu diễn nó một cách tuyệt vời".

