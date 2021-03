Chân dài bóng chuyền hội tụ đất cố đô Hoa Lư

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 00:21 AM (GMT+7)

Chỉ là sân chơi giao hữu đầu mùa nhằm giúp các đội khởi động tốt nhất trước thềm giải Vô địch quốc gia (VĐQG), Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2021 bất ngờ "nóng" theo những diễn biến đáng chú ý

Lần đầu tiên sau 7 năm, giải đấu tại Ninh Bình chào đón sự trở lại của các đội bóng nữ. Cuộc chạm trán của những kiều nữ làng bóng chuyền hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn trong những ngày tranh tài sắp tới.

Không có sự góp mặt của 3 trong số 4 đội bóng mạnh nhất nước mùa trước (Thông tin LV Post Bank, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Ngân hàng Công Thương) nhưng sự hiện diện của 6 êkip Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Thái Bình, Than Quảng Ninh, Hải Tiến Thanh Hóa và Ninh Bình Doveco lại là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Kim Liên và Thanh Thúy vẫn là trụ cột của VTV Bình Điền Long An mùa này

Khách mời VTV Bình Điền Long An - đội bóng của đơn vị tài trợ chính - xem giải này là cơ hội lấy lại uy thế sau 2 năm liên tiếp thất bát ở đấu trường quốc gia. Sự xuất hiện của tân HLV trưởng Lương Nguyễn Ngọc Hiền chính là lời cam kết của đội bóng miền Tây xoay quanh mục tiêu sớm trở lại hàng ngũ các "đại tỉ" của làng bóng chuyền nữ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận lời dẫn dắt Than Quảng Ninh

Câu chuyện gần như tương tự cũng đang diễn ra với Than Quảng Ninh, thậm chí còn được nâng tầm với chủ nhà Ninh Bình Doveco.

Than Quảng Ninh mùa trước bổ sung lực lượng đáng kể với rất nhiều hảo thủ như Bùi Thị Huệ, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Huyền Trang… nhưng chung cuộc chỉ xếp hạng 6. Đó là lý do đội bóng đất mỏ ráo riết mời chào HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng với nhiều cầu thủ chủ chốt từ Ngân hàng Công Thương như Vi Thị Như Quỳnh, Lưu Thị Huệ và Đoàn Thị Xuân. Nếu những nhân tố mới hòa nhập nhanh ở Cúp Hoa Lư - Bình Điền, Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành một thế lực mới tại giải VĐQG năm nay.

Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ thi đấu cho Ninh Bình Doveco

Trong khi đó, sau nhiều năm đầu tư cho đội bóng nam xứ Tràng An gặt hái nhiều thành công, lần đầu tiên Ninh Bình ra mắt đội bóng nữ với lực lượng được chuyển giao toàn bộ từ êkip Truyền hình Vĩnh Long trước đây.

Không phải cứ đổi phiên hiệu, rót thêm kinh phí đầu tư là đội bóng này có thể "lột xác" sau khi phải đi tranh suất trụ hạng mùa giải 2020, tuy nhiên, Ninh Bình Doveco tự tin làm mới hình ảnh đội bóng cũ bằng nhiều giải pháp tích cực. Ngoài việc bổ nhiệm cựu HLV đội tuyển quốc gia Thái Thanh Tùng vào vị trí thuyền trưởng, Ninh Bình Doveco còn cam kết chế độ đãi ngộ hậu hĩnh cho dàn cầu thủ nữ miền Tây, vạch rõ lộ trình phát triển để "viên ngọc thô" Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đồng đội của cô có thể dồn hết tâm lực cho việc khuếch trương phiên hiệu mới.

Hải Tiến Thanh Hóa là một trong những ần số của giải

Nếu Thái Bình và Hải Tiến Thanh Hóa được xem là những ẩn số thú vị với nhiều thay đổi trong đội hình thi đấu thì đội bóng hạng 3 Việt Nam 2 mùa giải liên tiếp là Kinh Bắc Bắc Ninh xứng đáng được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021.

Chia tay khá nhiều trụ cột nhưng sự trưởng thành của đội bóng đất Kinh Bắc dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Văn Long rất đáng ghi nhận. Chủ công xuất sắc nhất mùa giải 2020 Đinh Thị Thúy vẫn là trụ cột quan trọng trong đội hình đồng đều của Kinh Bắc Bắc Ninh, không chỉ ở giải đấu tại Ninh Bình mà còn của cả 2 chặng đấu giải VĐQG sắp tới.

Kinh Bắc Bắc Ninh là ứng viên vô địch của Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021

Diễn ra từ ngày 23 đến 27-3, Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021 còn có sự tham dự của 6 đội bóng nam: Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Thể Công, Hà Nội, Hà Tĩnh và Tràng An Ninh Bình. 6 đội nam được chia vào 2 bảng (tương tự giải nữ), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào tranh bán kết. Đội vô địch được nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

