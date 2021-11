Bóng chuyền nữ Việt Nam bao giờ vô địch SEA Games?

Tại sao Thanh Thúy phải chơi phụ công? Vốn là một chủ công - đối chuyền ở CLB Bình Điền Long An và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy bất ngờ được giao làm phụ công tại PFU BlueCats. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định này của đội bóng Nhật Bản. Thứ nhất, họ đã có một ngoại binh khác thi đấu rất xuất sắc ở vị trí chủ công là Melissa Valdes, tay đập người Cuba. So với Thanh Thúy thì Valdes vượt trội hơn về khả năng di chuyển, sức bật, lại dễ liên lạc hơn với các đồng đội vì biết tiếng Nhật. Thứ hai, ở PFU BlueCats thời điểm hiện tại không có VĐV nào sở hữu tầm chắn tốt hơn Thanh Thúy. Khác với Denso Airybees, một CLB hàng đầu Nhật Bản với nhiều VĐV trong đội hình là tuyển thủ quốc gia, PFU BlueCats có lực lượng tương đối mỏng và mục tiêu thường xuyên của họ chỉ là trụ hạng. Đó là lý do giải thích vì sao đội bóng này muốn tạo một đội hình chắc chắn, với những VĐV mạnh được điều phối sao cho cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu như Valdes đã đảm trách tốt phần việc tấn công, Thanh Thúy giống như một tấm khiên chắn bóng trước lưới. Ý đồ này của ban huấn luyện PFU BlueCats đã trở thành hiện thực, khi đội bóng liên tiếp giành những thắng lợi thời gian gần đây kể từ lúc Thanh Thúy đến đầu quân. Đến thời điểm hiện tại, PFU BlueCats đang đứng ở vị trí thứ 6, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thăng hoa với lá chắn bất khả xâm phạm mang tên Thanh Thúy. Ở một góc độ nào đó, việc Thanh Thúy tập làm phụ công cũng có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hiện tại vẫn khá yếu ở khả năng bám chắn cũng như đỡ bước 1, và điều đó sẽ được cải thiện lên rất nhiều với Thanh Thúy ở vị trí mới.