Thanh Thúy 1m93 chinh chiến ở Nhật, Ngọc Hoa trở lại chơi cho Bình Điền Long An

Sau thời Kim Huệ, bóng chuyền nữ Việt Nam nổi lên có chủ công Ngọc Hoa và tiếp đó là Thanh Thúy. Đây là các nữ VĐV xuất sắc hàng đầu lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại 2/3 tay đập đã giải nghệ (Kim Huệ, Ngọc Hoa), chỉ còn Thanh Thúy 1m93 đang ở độ tuổi chín muồi sự nghiệp.

Thanh Thúy (ngoài cùng bên trái) khó có thể trở về tham dự vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2021

Kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021, Thanh Thúy góp công giúp VTV Bình Điền Long An đứng nhì bảng B Nữ với 8 điểm (3 thắng, 1 thua). Thúy "cò" góp công lớn giúp VTV Bình Điền Long An đánh bại Hóa Chất Đức Giang Hà Nội để bước lên ngôi vô địch cúp Hùng Vương 2021.

Thanh Thúy quá quan trọng với Bình Điền Long An, tuy nhiên hiện tại chân dài cao 1m93 đang thi đấu tại giải bóng chuyền nữ VĐQG Nhật Bản 2021/2022. Sau 8 trận đấu, Thúy cùng PFU Blue Cats thắng 5, thua 3, tạm thời xếp hạng 6/12 đội tham dự.

Theo lịch, giải VĐQG Nhật Bản CLB PFU Blue Cats của Thanh Thúy sẽ thi đấu trận kết thúc lượt đi vào ngày 5/12, trước khi tạm nghỉ 40 ngày. Dự kiến vòng 2 vòng chung kết giải VĐQG Việt Nam 2021 sẽ diễn ra từ ngày 14 tới 25/12.

Khoảng thời gian này đủ để Thúy trở về thi đấu cho Long An, tuy nhiên do quy định phòng chống Covid-19 ở Việt Nam cùng Nhật Bản nên rất khó để chủ công 1m93 về thi đấu. Thời gian cách ly tại 2 địa điểm đã là 28 ngày nên 12 ngày còn lại không đủ để Thúy cống hiến cho Long An.

Thiếu vắng chủ công hàng đầu, đội hình đang trẻ hóa của Long An gặp nhiều khó khăn, lúc này đội bóng Miền Tây cần kinh nghiệm của Ngọc Hoa. Mới đây nhất trên fanpage của VTV Bình Điền Long An đã xác nhận thông tin phụ công 34 tuổi tái xuất.

Ngọc Hoa (số 20) chính thức tái xuất

Ba năm trước ở tuổi 31, Ngọc Hoa tuyên bố chia tay để dành thời gian cho gia đình nhỏ và chuyển dần sang công tác huấn luyện. Tới thời điểm hiện tại phụ công cao 1m82 đang là HLV trưởng đội trẻ VTV Bình Điền Long An.

Chính thức tái xuất, Ngọc Hoa sẽ vừa thi đấu, vừa là người tư vấn chiến thuật cùng HLV trưởng Lương Nguyễn Ngọc Hiền để giúp VTV Bình Điền Long An có kết quả tốt ở vòng 2 vòng chung kết bóng chuyền VĐGQ năm nay.

Sự trở lại của Ngọc Hoa sẽ giúp vòng 2 VĐQG diễn ra từ 14 tới 25/12/2021 hấp dẫn hơn.

