Bi-a 1 lỗ khó nhất thế giới: "Thợ săn tiền thưởng" đầu hàng lão tướng 61 tuổi

Bustamante thắng thuyết phục, bỏ túi 10.000 USD tại Las Vegas

Tại nội dung Winner Takes All One Pocket Face Off diễn ra ở sự kiện Billiards Las Vegas 2025, huyền thoại bi-a người Philippines, Francisco Bustamante, đã xuất sắc đánh bại "Thợ săn tiền thưởng" Tony Chohan, giành phần thưởng trị giá 10.000 USD. Dù đã ở tuổi 61, Bustamante vẫn chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trong thể loại bi-a 1 lỗ đầy thách thức.

Bustamante lên ngôi thuyết phục

Ngay từ những lượt cơ đầu tiên, Bustamante thể hiện sự tinh quái và kinh nghiệm dày dạn, liên tục dẫn trước Chohan. Dù tay cơ người Mỹ cố gắng rút ngắn khoảng cách xuống 3-4, nhưng một sai lầm khi chém lắc lỗ bi số 7 đã khiến anh mất đà. Bustamante không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện một series đi cơ hoàn hảo, kết thúc trận đấu với tỷ số 5-3, bỏ túi 10.000 USD tiền thưởng.

Bi-a 1 lỗ: Môn chơi chiến thuật đỉnh cao

Bi-a 1 lỗ, hay còn gọi là One Pocket, là một biến thể đặc biệt của bi-a, đòi hỏi kỹ năng điều bi tinh tế và tư duy chiến thuật sâu sắc. Trên bàn bi-a tiêu chuẩn với 6 lỗ, mỗi người chơi chỉ được chọn một lỗ góc làm "đích" của mình. Mục tiêu là đưa 8 bi bất kỳ vào lỗ đã chọn trước, ai đạt đủ 8 bi trước sẽ giành chiến thắng.

Điểm đặc biệt của bi-a 1 lỗ nằm ở chỗ người chơi có thể đánh bất kỳ bi nào vào lỗ của mình, không phân biệt số thứ tự hay màu sắc. Tuy nhiên, nếu vô tình đánh bi vào lỗ của đối thủ, người chơi sẽ bị trừ điểm và đối phương được cộng điểm. Điều này tạo ra một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi mỗi cú đánh không chỉ nhằm ghi điểm mà còn phải tính toán để ngăn chặn đối thủ.

Chohan (bên phải) bị khuất phục bởi tài năng của cơ thủ tới từ Philippines

Bustamante là huyền thoại bi-a người Philippines, từng vô địch thế giới và được xem là một trong những cơ thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông nổi tiếng với những cú đánh chính xác, kỹ thuật đi bi tinh tế và đặc biệt là tư duy chiến thuật đỉnh cao trong thể loại bi-a 1 lỗ. Dù đã ngoài 60 tuổi, Bustamante vẫn giữ được phong độ ấn tượng, là cái tên khiến nhiều tay cơ trẻ phải e dè.

Chohan, cơ thủ hàng đầu nước Mỹ, được mệnh danh là "Thợ săn tiền thưởng" trong giới bi-a 1 lỗ nhờ phong cách chơi mạnh mẽ, áp đảo và sẵn sàng thách đấu bất kỳ ai. Anh từng đánh bại nhiều cao thủ, bao gồm cả Shane Van Boening và Fedor Gorst. Với lối đánh đầy mạo hiểm, Chohan là đối thủ cực kỳ khó chịu trong những trận đấu có tiền cược cao.

Mặc dù bi-a 1 lỗ chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, nhưng với những trận đấu kịch tính và đòi hỏi chiến thuật cao như cuộc đối đầu giữa Bustamante và Chohan, thể loại này đang dần thu hút sự quan tâm của cộng đồng bi-a trong nước. Việc hiểu và nắm vững luật chơi không chỉ giúp người chơi nâng cao kỹ năng mà còn mang lại trải nghiệm mới mẻ, đầy thử thách.