Bảng xếp hạng tennis 2019: Nghẹt thở "Big 3", Hoàng Nam rớt 251 bậc

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 16:14 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Mùa giải tennis nóng bỏng 2019 đã chính thức "hạ màn", đã có rất nhiều cuộc đua thứ hạng hấp dẫn trong 1 năm vừa qua.

Hôm nay 30/12 là ngày thứ Hai cuối cùng và cũng là tuần lễ xếp hạng cuối của năm 2019, trong mùa giải vừa qua đã có rất nhiều cuộc đua hấp dẫn giữa 3 tay vợt thuộc nhóm "Big 3" (Nadal, Djokovic, Federer), bên cạnh là là sự vươn lên mạnh mẽ của một số ngôi sao mới.

4 gương mặt của nhóm "Big Four 2019"

Kết thúc bảng xếp hạng cuối cùng 2018 (31/12), người ta dự đoán về màn so kè nóng bỏng ngôi số 1 thế giới giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic và cuộc đua này đã diễn ra quá hấp dẫn. Khởi đầu với 1.565 điểm kém hơn song "Bò tót" đã vươn lên mạnh mẽ để san bằng khoảng cách rồi vượt lên với 840 điểm nhiều hơn để giữ ngôi vị số 1 tennis thế giới 2019.

Phía sau, Roger Federer cũng có một mùa giải thành công khi tiếp tục giữ ngôi vị số 3 dù đã 38 tuổi. Alexander Zverev (Đức) không chơi quá khởi sắc trong năm qua nên anh đã mất vị trí số 4 thế giới. Người gây bất ngờ lớn nhất trong năm 2019 không ai khác chính là Daniil Medvedev, nhưng anh cũng phải đứng dưới Dominic Thiem, người đang chiếm vị trí thứ 4.

Ở bảng xếp hạng đơn nữ có một cuộc "cách mạng lớn" khi tay vợt người Australia - Ashleigh Barty lần đầu tiên giữ đỉnh xếp hạng, Karolina Pliskova cũng có lần đầu giữ số 2 tương tự Naomi Osaka xếp vị trí thứ 3. Tay vợt giữ ngôi số một 2018, Simona Halep (Roumania) năm nay đứng hạng 4 chung cuộc.

Tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam có một năm đáng nhớ khi giành được tấm HCV tennis SEA Games, tuy nhiên ở mặt trận thi đấu chuyên nghiệp, tay vợt sinh ra tại Tây Ninh chơi không quá thành công. Do gặp phải chấn thương ở giai đoạn quan trọng nên Hoàng Nam đã không thể tham dự một số giải đấu, đó là lý do tay vợt này rớt 251 bậc so với năm 2018.

Bảng xếp hạng tennis Nam (ATP)

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với tuần trước Điểm 1 Rafael Nadal 33 0 9,985 2 Novak Djokovic 32 0 9,145 3 Roger Federer 38 0 6,590 4 Dominic Thiem 26 0 5,825 5 Daniil Medvedev 23 0 5,705 6 Stefanos Tsitsipas 21 0 5,300 7 Alexander Zverev 22 0 3,345 8 Matteo Berrettini 23 0 2,870 9 Roberto Bautista Agut 31 0 2,540 10 Gael Monfils 33 0 2,530 11 David Goffin 29 0 2,335 12 Fabio Fognini 32 0 2,290 13 Kei Nishikori 30 0 2,180 14 Diego Schwartzman 27 0 2,125 15 Denis Shapovalov 20 0 2,050 16 Stan Wawrinka 34 0 2,000 17 Karen Khachanov 23 0 1,840 18 Alex de Minaur 20 0 1,775 19 John Isner 34 0 1,770 20 Grigor Dimitrov 28 0 1,747 21 Felix Auger-Aliassime 19 0 1,636 22 Lucas Pouille 25 0 1,600 23 Andrey Rublev 22 0 1,584 24 Benoit Paire 30 0 1,538 25 Guido Pella 29 0 1,530 26 Nikoloz Basilashvili 27 0 1,450 27 Pablo Carreno Busta 28 0 1,422 28 Borna Coric 23 0 1,415 29 Jo-Wilfried Tsonga 34 0 1,410 30 Nick Kyrgios (Australia) 24 0 1,395 . 125 Andy Murray 32 0 442 . 655 Lý Hoàng Nam 22 -3 31 .

