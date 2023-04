Ấn tượng võ sĩ boxing Việt Nam thắng nhà vô địch châu Á người Trung Quốc

Màn so tài của Nguyễn Văn Hải và Su Xiao Tao ở hạng cân nhẹ (Light Weight) là trận đấu được chú ý bậc nhất của sự kiện Boxing quốc tế WBO Youth Title Match Chapter 3: The Rising Star sẽ được diễn ra vào tối ngày 22/4 tại The Grand Ho Tram Strip (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Văn Hải liên tục gây khó khăn cho Su Xiao Tao bằng các đòn đấm móc sở trường đầy uy lực

Trước trận đấu này, võ sĩ kỳ cựu từng 7 lần vô địch quốc gia Nguyễn Văn Hải bị đánh giá thấp hơn trước nhiều so với Su Xiao Tao, tay đấm nổi tiếng của Trung Quốc từng giữ 2 đai vô địch IBO Châu Á Thái Bình Dương và đai WBO Châu Á.

Xét về kinh nghiệm, Su Xiao Tao vượt trội khi đã có 13 trận đấu chuyên nghiệp, trong đó có 11 chiến thắng (6 bằng knock-out). Trong khi đó, thành tích chuyên nghiệp của Văn Hải là 4 chiến thắng (1 knock-out) sau 5 trận.

Hai võ sĩ đều nhập cuộc một cách thận trọng. Văn Hải tỏ ra chủ động hơn trong di chuyển cũng như tung ra những đòn đấm thẳng. Phải đến cuối hiệp 1, hai võ sĩ mới có một số tình huống đổi đòn đáng chú ý.

Lối đánh tỉnh táo, phòng thủ phản công giúp Văn Hải gặt hái kết quả tốt

Sang hiệp 2, Văn Hải tung ra những đòn móc sở trường rất nặng. Đáp trả lại, Su Xiao Tao có một combo đòn khá nhuần nhuyễn và hiệu quả vào người đối thủ. Võ sĩ người Trung Quốc chủ động di chuyển áp sát nhưng sớm phải nhận liên tiếp những pha trả đòn rất nặng vào đầu từ Văn Hải.

Với kinh nghiệm từng giúp bản thân giành 2 chiếc đai vô địch châu Á, Su Xiao Tao liên tục dồn ép Văn Hải vào dây đài. Võ sĩ 34 tuổi của Việt Nam gây phấn khích cho khán giả khi có được những cú đấm móc phản công nhanh như điện khiến đối thủ phải chao đảo.

Bước vào hiệp 4, Su Xiao Tao liên tiếp tung ra 1 loạt đòn tấn công có tốc độ rất đáng nể. Văn Hải cho thấy khả năng di chuyển, né đòn cực kỳ bài bản để tránh được hầu hết các đòn thế từ đối phương.

Văn Hải gây sốc khi đánh bại võ sĩ từng giữ 2 đai vô địch châu lục người Trung Quốc

Ở những hiệp đấu tiếp theo, Su Xiao Tao vẫn giữ thế chủ động để gây sức ép. Võ sĩ người Trung Quốc tung ra khá nhiều đòn nhắm vào phần sườn khiến võ sĩ của Việt Nam bị tổn thương. Với nguồn thể lực dồi dào, Văn Hải di chuyển rất tốt để hạn chế sức tấn công của đối thủ và chắt chiu cơ hội để tung ra những pha tỉa đòn đa dạng để ghi điểm.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Nguyễn Văn Hải lên tinh thần mạnh mẽ và có được những màn phản đòn chất lượng trong hiệp 7 trước sự dồn ép của đối thủ. Ở hiệp đấu cuối cùng, Văn Hải thi đấu đầy nỗ lực và có được thế trận tốt trước nhà vô địch người Trung Quốc.

Phạm Hữu Thương cũng có màn trình diễn đầy ấn tượng trước võ sĩ người Trung Quốc dày dặn kinh nghiệm

Chung cuộc, Nguyễn Văn Hải có được chiến thắng bằng tính điểm không đồng thuận khi có 2/3 trọng tài chấm thắng cho võ sĩ của Việt Nam. Một kết quả bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho màn thể hiện đầy nỗ lực và thông minh của Văn Hải trước tay đấm đẳng cấp từng thống trị châu Á.

Bên cạnh chiến thắng của Văn Hải, tay đấm 26 tuổi của Việt Nam Phạm Hữu Thương cũng có màn trình diễn đầy bất ngờ trước Zeng Yujie ở hạng siêu ruồi (Super Flyweight). Cũng giống như Văn Hải, Hữu Thương bị đánh giá thấp hơn khi đối thủ người Trung Quốc đã có gần 30 trận chuyên nghiệp, trong đó có 11 chiến thắng.

Võ sĩ của Việt Nam nhập cuộc tự tin, tận dụng ưu thế về sải tay và chiều cao để tung ra những đòn đấm thẳng rất tốt. Ở chiều ngược lại, võ sĩ người Trung Quốc phòng thủ rất chặt chẽ và có được một số đòn móc trái phản công khá lợi hại. Hai võ sĩ liên tục phô diễn kỹ thuật bằng những đòn tấn công đa dạng suốt trong hiệp đầu.

Kết quả hòa của Hữu Thương cũng là một bất ngờ khi đối thủ của anh được đánh giá cực cao

Trước sức ép đến từ Zeng Yujie, Hữu Thương thi đấu rất tỉnh táo để tung ra những cú đấm thẳng và giữ một cự ly an toàn. Võ sĩ người Trung Quốc thể hiện kinh nghiệm dày dặn khi phòng thủ rất kín kẽ để áp sát trước khi tung ra các đòn đấm ở cự ly gần để ghi điểm. Tính chiến thuật cao khiến thế trận diễn ra rất khó lường.

Đến hiệp cuối, Hữu Thương vượt qua sức ép khủng khiếp từ đối thủ để cống hiến một hiệp đấu nảy lửa, ăn miếng trả miếng đầy mãn nhãn. Chung cuộc, trọng tài chấm điểm hòa cho cả hai võ sĩ. Một trận đấu rất đáng khen của Hữu Thương trước võ sĩ rất mạnh có bề dày kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp người Trung Quốc.

Võ sĩ người Thái Lan Poran Min Saeng Bak đo sàn ở hiệp đấu thứ 5

Ở trận đấu tâm điểm của sự kiện, võ sĩ bất bại Song Chan Ho thành công bảo vệ chiếc đai WBO Oriental Youth hạng cân Super Lightweight danh giá sau khi hạ knock-out đối thủ người Thái Lan Poran Min Saeng Bak ở cuối hiệp 5. Chiến thắng này giúp Song Chan Ho nâng chuỗi bất bại chuyên nghiệp của mình lên con số 12, trong đó có 8 trận thắng bằng knock-out, một chiến tích vô cùng ấn tượng của nhà vô địch người Hàn Quốc.

Kết quả các trận đấu còn lại, võ sĩ 17 tuổi mang hai dòng máu Việt Nam và Hàn Quốc Lee Ju Yeong (có mẹ là người Việt Nam) thua knock-out trước tay đấm rất mạnh Bayarkhuu Ganbaatar (Mông Cổ) trong hiệp đầu.

Siêu võ sĩ Song Chan Ho tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ

Kim Gun (Hàn Quốc) thắng điểm Tenorio Romeo (Philippines) sau 6 hiệp đấu nảy lửa và đầy cống hiến. Một đại diện khác đến từ lò Cocky Buffalo, Mikhail Lesnikov (Nga) có chiến thắng điểm đồng thuận từ trọng tài khi tạo nên một trận đấu áp đảo hoàn toàn trước đối thủ người Trung Quốc Zhang Xian Hai.

