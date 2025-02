5 khoảnh khắc sốc ở trận đấu 43 tỷ USD: Taylor Swift bị la ó, Serena hóa vũ công

"Siêu kinh điển" bóng bầu dục Mỹ, Super Bowl LIX diễn ra vào ngày 9/2/2025 tại sân vận động Caesars Superdome, New Orleans (Mỹ), đánh dấu cuộc đối đầu căng thẳng giữa Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs. Kết quả, Eagles giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 40-22, mang về danh hiệu Super Bowl thứ hai trong lịch sử đội bóng.

Patrick Mahomes (áo trắng) và đồng đội tại CLB Chiefs có trận đấu thất vọng

Trận đấu bóng bầu dục lớn nhất hành tinh giữa Eagles và Chiefs, không chỉ là sự kiện thể thao đỉnh cao mà còn là biểu tượng của nền kinh tế giải trí Mỹ. Với tổng doanh thu ở nhiều lĩnh vực ước tính vượt 43,6 tỷ USD, đây là trận đấu đắt giá bậc nhất lịch sử. Nhưng không chỉ kèm theo những con số khổng lồ, trận đấu này còn những khoảnh khắc gây sốc khiến cả khán giả lẫn người hâm mộ phải bất ngờ.

Tổng doanh thu: Con số kỷ lục 43,6 tỷ USD

Trước khi đi vào những khoảnh khắc đáng nhớ, hãy cùng nhìn qua bảng tổng kết doanh thu kỷ lục của sự kiện này:

Nguồn Thu Chi Tiết Ước Tính Doanh Thu (USD) Quảng cáo Giá 7-8 triệu USD/30 giây với hơn 50 suất Ước tính 400 triệu Bán vé 73.000 chỗ ngồi, giá vé trung bình 7.900 USD Ước tính 576 triệu Cá cược hợp pháp Đặt cược trong hệ thống chính thức tại Mỹ Đạt 1,39 tỷ Cá cược bất hợp pháp Tổng số tiền cá cược ngoài hệ thống Ước tính 23,1 tỷ Chi tiêu người hâm mộ 142 USD/người với 126 triệu người tham gia Ước tính 17,9 tỷ Bản quyền quốc tế Phát sóng toàn cầu Ước tính 200 triệu Hàng lưu niệm Bán áo đấu, mũ và các sản phẩm liên quan Ước tính 150 triệu

1. Doanh thu từ quảng cáo:

Giá quảng cáo: Fox đã bán các suất quảng cáo 30 giây với mức giá kỷ lục, dao động từ 7 triệu đến hơn 8 triệu USD mỗi suất.

Tổng doanh thu quảng cáo: Mặc dù số liệu chính xác chưa được công bố, với hơn 50 suất quảng cáo được bán, ước tính Fox thu về ít nhất 400 triệu USD từ quảng cáo trong sự kiện này.

Các cầu thủ Eagles lần thứ 2 giành chức vô địch ở trận đấu bóng bầu dục có doanh thu kỷ lục

2. Doanh thu từ bán vé:

Giá vé: Nhu cầu vé cho trận đấu rất cao, với giá trung bình khoảng 7.900 USD.

Tổng doanh thu bán vé: Với sức chứa của sân vận động Caesars Superdome khoảng 73.000 chỗ ngồi, tổng doanh thu từ bán vé có thể đạt khoảng 576 triệu USD.

3. Doanh thu từ cá cược:

Số tiền đặt cược hợp pháp: Người Mỹ đã đặt cược hợp pháp một số tiền kỷ lục, lên đến 1,39 tỷ USD cho Super Bowl LIX.

Tổng số tiền đặt cược (bao gồm cả bất hợp pháp): Khi tính cả các hình thức cá cược không chính thức, tổng số tiền đặt cược có thể lên đến 23,1 tỷ USD.

4. Chi tiêu của người hâm mộ:

Chi tiêu trung bình: Người Mỹ đã chi trung bình 142 USD cho các bữa tiệc Super Bowl, tăng 22% so với năm trước.

Tổng chi tiêu: Với khoảng 126 triệu người xem, tổng chi tiêu cho các hoạt động liên quan đến Super Bowl có thể lên đến 17,9 tỷ USD.

5. Doanh thu từ các nguồn khác:

Bản quyền truyền hình quốc tế: Super Bowl được phát sóng trên toàn thế giới, mang lại doanh thu đáng kể từ các hợp đồng bản quyền truyền hình quốc tế.

Bán hàng lưu niệm và sản phẩm liên quan: Doanh thu từ việc bán áo đấu, mũ và các sản phẩm lưu niệm khác cũng đóng góp một phần quan trọng, ước tính khoảng 150 triệu USD.

Tổng hợp các nguồn thu trên, Super Bowl LIX năm 2025 tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ ước tính 43,6 tỷ USD, củng cố vị thế của nó như một trong những sự kiện thể thao và giải trí có lợi nhuận cao nhất thế giới.

5 khoảnh khắc gây sốc nhất

1. Taylor Swift bị la ó bởi fan Eagles

Nữ danh ca Swift bị fan Eagles la ó khi đến cổ vũ cho bạn trai, cầu thủ Kelce (Chiefs)

Taylor Swift xuất hiện để cổ vũ bạn trai Travis Kelce, ngôi sao của Kansas City Chiefs, nhưng lại nhận phải sự phản ứng dữ dội từ fan Eagles. Khi hình ảnh của cô xuất hiện trên màn hình lớn tại sân Caesars Superdome, hàng ngàn người hâm mộ Eagles đã la ó không thương tiếc. Cú "sassy side-eye" (ám chỉ một ánh nhìn liếc ngang đầy tự tin, thể hiện thái độ tinh nghịch hoặc thách thức) của Taylor sau đó đã nhanh chóng trở thành meme (hình ảnh lan truyền) trên mạng xã hội.

2. Kendrick Lamar thách thức Drake tại Halftime Show

Trong chương trình Halftime Show (biểu diễn giữa giờ) năm nay, Kendrick Lamar đã khuấy động không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng mâu thuẫn với Drake. Anh biểu diễn ca khúc "Not Like Us" (Không giống như chúng ta), nhấn mạnh câu rap châm biếm Drake: "Này Drake, tôi nghe nói anh thích những cô gái trẻ". Mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ với các phản ứng trái chiều.

3. Patrick Mahomes "sụp đổ" trong thất bại lịch sử

Mahomes, ngôi sao sáng giá của Kansas City Chiefs, đã có một trận đấu đáng quên. Một pha ném bóng sai lầm (pick-six) ngay trước giờ nghỉ khiến Chiefs bị Eagles bỏ xa. Hình ảnh Mahomes gần như rơi nước mắt trên băng ghế dự bị là biểu tượng cho thất bại nặng nề của Chiefs với tỷ số 22-40.

4. Serena Williams với điệu nhảy "crip-walk" tại Halftime Show

Cựu tay vợt giữ 23 Grand Slam trở thành dance trong chương trình biểu diễn giữa giờ thi đấu

Khi Kendrick Lamar biểu diễn, Serena Williams, cựu tay vợt tennis số 1 thế giới bất ngờ xuất hiện và thực hiện điệu nhảy "crip-walk", điệu nhảy có nguồn gốc từ băng đảng Crips ở Compton, Los Angeles. Điều này gây sửng sốt cho khán giả và dẫn đến nhiều đồn đoán rằng đây có thể là "lời nhắn gửi" tới Drake, người từng có tin đồn tình cảm với cô.

Chồng của Serena, Alexis Ohanian, đã bày tỏ sự thích thú với màn trình diễn này trên mạng xã hội, cho rằng đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với sự xuất hiện này. Bình luận viên Stephen A. Smith cho biết nếu vợ ông tham gia vào một màn trình diễn chế giễu người yêu cũ, ông sẽ không chấp nhận điều đó.

5. Tổng thống Donald Trump bỏ về sớm

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hâm mộ của Mahomes, dự đoán Chiefs sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, sau hiệp đầu đáng thất vọng, ông đã rời sân Caesars Superdome trước giờ nghỉ. Động thái này bị nhiều người nhìn nhận là "sự từ bỏ", khiến cả fan của Chiefs lẫn công chúng không khỏi bất ngờ.