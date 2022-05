4 VĐV Việt Nam được đề nghị nhận Huân chương Lao động hạng Nhì là ai?

Theo đó, 4 VĐV được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

21 cá nhân và tập thể được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Hưng Nguyên (giữa) là một trong 4 VĐV được đề nghị nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh Quang Anh

305 cá nhân, tập thể được đề nghị nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 388 cá nhân, tập thể nhận khen của Bộ VH-TT&DL.

4 VĐV được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh); Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi) và Nguyễn Thị Hương (đua thuyền).

VĐV Nguyễn Thị Oanh, giành 3 HCV ở 3 nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, phá 1 kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng, giành HCV bơi lội (trong đó 4 HCV các nội dung cá nhân: 400m tự do, 1.500m tự do, 800 m tự do, 200m bướm và 1 HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam), phá 2 kỷ lục SEA Games nội dung 400m tự do và tiếp sức 4x200 m tự do nam.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên giành HCV 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp nam, 4x200m tự do và 200m ngửa nam. Trong đó, nội dung 200m ngửa nam, Việt Nam chưa từng có HCV SEA Games.

VĐV Nguyễn Thị Hương xuất sắc giành 5 HCV, trong đó có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội môn đua thuyền canoeing.

Trong số 21 tập thể, cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba có đội điền kinh (giành 22 HCV), đội vật (17 HCV), đội bơi (11 HCV)...

Dự kiến, vào đầu tháng 6, lãnh đạo Chính phủ sẽ gặp mặt để tiến hành tuyên dương, khen thưởng thành tích xuất sắc của Đoàn TTVN tại SEA Games 31.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/4-vdv-viet-nam-duoc-de-nghi-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-la-ai...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/4-vdv-viet-nam-duoc-de-nghi-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-la-ai-d553678.html