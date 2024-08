3 siêu sao Djokovic, Alcaraz, Sinner đua đút túi 3.6 triệu USD: Mổ xẻ cửa vô địch ở US Open

Tổng tiền thưởng của US Open năm nay lên tới 75 triệu USD, tăng 15% so với năm ngoái. Trong đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ “bỏ túi” 3.6 triệu USD. Con số này cao hơn nhiều so với 3 triệu USD mà Novak Djokovic và Coco Gauff mỗi người nhận được sau khi đăng quang vào năm ngoái. Ở nội dung đơn nam và đơn nữ US Open năm nay, hai tay vợt giành ngôi á quân sẽ nhận được số tiền thưởng bằng một nửa nhà vô địch, tức 1.8 triệu USD. Các tay vợt lọt tới bán kết sẽ “bỏ túi” 1 triệu USD. Trong trường hợp dừng bước ở tứ kết, mỗi tay vợt sẽ nhận được 530.000 USD. Nếu bị loại ở vòng 1/8, các tay vợt sẽ có thêm 325.000 USD vào tài khoản. Số tiền thưởng dành cho 3 vòng đầu tiên lần lượt là 100.000 USD (vòng 1), 140.000 USD (vòng 2) và 215.000 USD (vòng 3).