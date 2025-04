2 lực sỹ 6 lần vô địch sức mạnh hành tinh hẹn đánh nhau, so tài MMA kinh điển

Một trong những màn so tài dị biệt và thú vị nhất của làng thể thao đối kháng năm 2025 sẽ diễn ra vào 26/4 tới đây tại Ba Lan. Trận đấu tâm điểm của sự kiện KSW 105 (Konfrontacja Sztuk Walki, giải đấu võ tổng hợp lớn nhất Đông Âu) là cuộc chạm trán giữa hai “Người khổng lồ” từng thống trị thế giới sức mạnh.

Hall (bên trái), biệt danh "Quái thú", sẽ so tài huyền thoại 5 lần vô địch sức mạnh hành tinh, Pudzianowski (bên phải)

Eddie Hall, biệt danh “The Beast” (Quái thú, 1 lần vô địch cuộc thi người đàn ông khỏe nhất hành tinh), đến từ Vương quốc Anh và Mariusz Pudzianowski, biệt danh “Dominator” (Kẻ thống trị, 5 lần vô địch người đàn ông khỏe nhất hành tinh), huyền thoại sức mạnh người Ba Lan.

2 lực sỹ, tổng cộng có 6 lần vô địch thế giới ở sự kiện tranh tài "Người đàn ông khỏe nhất hành tinh", nhưng đây không phải là màn tranh tài sức mạnh, mà là cuộc chiến thật sự trong lồng sắt võ tổng hợp (MMA).

Eddie Hall: Tân binh “Quái thú” không sợ bị đập nát

Hall, 37 tuổi, từng được biết đến là người đàn ông mạnh nhất thế giới năm 2017 sau khi vô địch cuộc thi World’s Strongest Man. Với cân nặng lên đến 160 kg, Hall nổi tiếng nhờ những màn nâng tạ siêu tưởng, thậm chí từng nâng thành công 500kg trong deadlift, khiến mạch máu mắt của anh bị vỡ và bị ngất xỉu ngay trên sàn.

Sau khi rời khỏi đấu trường thể hình, Hall chuyển sang boxing và từng so găng cùng đối thủ “Thần Thor Bắc Âu” Hafþor Björnsson, người đóng vai "The Mountain" trong loạt phim Game of Thrones. Tuy thua trận, Hall vẫn gây ấn tượng bởi tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Tuy nhiên, bước vào võ tổng hợp lại là chuyện hoàn toàn khác. Hall thú nhận: “Tôi chưa từng đấu MMA. Tôi to quá, tim đập mạnh quá, tôi xin đánh hiệp 2 phút mà cũng không được chấp nhận. Đối thủ thì có 16 năm kinh nghiệm. Nhưng... tôi vẫn nhận lời".

Trước thử thách khổng lồ này, Hall gia nhập trung tâm huấn luyện của Tom Aspinall, nhà đương kim vô địch tạm thời hạng nặng của UFC (Giải vô địch võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới). Hall tập luyện cùng cha con nhà Aspinall, đồng thời được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gee Oakes, người từng đào tạo con trai mình trở thành nhà vô địch châu Âu môn kickboxing K1.

Hall (bên phải) trẻ hơn, thể hình tốt hơn nhưng Pudzianowski (bên trái) có kinh nghiệm đấu MMA

Pudzianowski: Huyền thoại sức mạnh người Ba Lan

Nếu Hall là lính mới vào nghề, thì Pudzianowski, 48 tuổi, chính là chiến binh lão luyện của làng MMA. Anh là người duy nhất trong lịch sử từng 5 lần vô địch World’s Strongest Man, và từ năm 2009, chuyển hẳn sang thi đấu MMA chuyên nghiệp.

Tính đến nay, Pudzianowski đã trải qua 27 trận MMA, trong đó giành tới 17 chiến thắng. Anh từng đánh bại nhiều đối thủ nặng ký như Bob Sapp, hay “Butterbean” Esch, bằng những cú đấm như búa bổ và khả năng vật ngã, khiến đối phương khó lòng gượng dậy.

Dù đã ngoài 40 tuổi, “Kẻ thống trị” vẫn duy trì thể lực bền bỉ, thể hiện qua các trận đấu gần nhất trong giải KSW. Pudzianowski không chỉ mạnh về cơ bắp, mà còn có nền tảng thể thao cổ điển, từng tập luyện karate và quyền Anh từ thuở nhỏ.

Trận chiến giữa cơ bắp và kinh nghiệm

Trận đấu tại KSW 105 sẽ kéo dài 3 hiệp, mỗi hiệp 4 phút, giữa hai gã khổng lồ từng làm chủ các sân khấu thi sức mạnh. Nhưng giờ đây, họ sẽ đối đầu nhau trong môi trường nơi chỉ kỹ năng, thể lực và tinh thần thép mới quyết định chiến thắng.

Hall bước vào trận với bất lợi rõ rệt: không kinh nghiệm, thể lực chưa hoàn thiện, kỹ thuật còn non. Anh thừa nhận: “Tôi sợ. Nhưng nếu không làm điều này bây giờ, có thể tôi sẽ không bao giờ dám thử. Tôi chấp nhận mọi bất lợi, chỉ để được bước vào sàn và chiến với người giỏi nhất”.

Về phía Pudzianowski, sự tự tin là điều không thiếu. Với bề dày hơn 15 năm chinh chiến trong võ đài, ông hiểu rõ cách điều tiết trận đấu, khai thác điểm yếu của đối thủ và tung ra đòn kết liễu đúng lúc.