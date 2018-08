Bất ngờ với giọng ca đầy nội lực của cô gái 17 tuổi - Nicole Nguyễn

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 10:31 AM (GMT+7)

Với giọng ca nội lực khỏe khoắn và sắc vóc xinh đẹp của lứa tuổi đẹp nhất đời người. Nicole Nguyễn hứa hẹn là một cái tên đầy thu hút của thị trường âm nhạc trong thời gian sắp tới.

Hot girl Nicole Nguyễn, hiện mới 17 tuổi, đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Mới đây cô nàng đã quyết định trở về Việt Nam để thực hiện 2 Album ca nhạc đánh dấu con đường sự nghiệp theo hướng ca sĩ chuyên nghiệp với sự hỗ trợ đắc lực từ nam nhạc sĩ nổi tiếng Phúc Trường.

Hai album của Nicole được chia ra thành hai phong cách riêng biệt là ballad và nhạc dane/remix. Album nhạc ballad gồm những ca khúc: “Người Hãy Quên Em Đi”, “Day By Day”, “Tình Yêu Mãi Mòn Thành Cô Đơn”, “Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa”, “Quên Một Ai Rất Khó”, “Nếu Yêu Không Trọn Vẹn”, “Đừng”. Trong đó ca khúc “Tình Yêu Mãi Mòn Thành Cô Đơn” do nhạc sĩ Phúc Trường sáng tác được Ca sĩ/Hot girl Nicole Nguyễn chọn làm ca khúc chủ đề của album.

Trong album ballad này, Nicole Nguyễn khoe giọng hát da diết đầy cảm xúc khiến người nghe không thể tin được rằng đây là giọng ca của một cô gái 17 tuổi.

Từng ca khúc là từng sự biến tấu trong giọng hát của cô nàng với những cung bậc cảm xúc như một ca sĩ hoạt động lâu năm trong nghề - một tâm hồn phụ nữ từng trải gửi gắm tình yêu qua từng bài hát.

Ngược lại với album ballad, album nhạc dance/remix của Nicole Nguyễn lại khiến người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cover lại toàn ca khúc Top Hit trên thị trường âm nhạc hiện nay nhưng lại không hề mờ nhạt và “đụng hàng” với bất kì nữ ca sĩ nào khác.

Nữ ca sĩ khoe chất giọng khỏe khoắn, trẻ trung của tuổi 17 khiến cho nhiều ca khúc tưởng như đã đóng đinh với tên nghệ sĩ khác cũng trở thành một bản phối mới đầy bất ngờ, thú vị.

Nicole Nguyễn sẽ mang đến cho người nghe nhạc một bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu với hàng loạt “Hit lớn” được nhạc sĩ Phúc Trường phối lại như: “Để Cho Em Khóc”, “Lạc Trôi”, “Em Gái Mưa”, “Hỏi Thăm Nhau”, “Người Lạ Ơi”, “Túy Âm”, “Ngắm Hoa Lệ Rơi”, “Thinking Of You”, “Cơn Mưa Quá Khứ”, “Keep Me In Love”, “Mưa Rơi Vào Phòng”. Chưa bao giờ có 1 album nào có thể đem đến đầy đủ các ca khúc Hot nhất thị trường âm nhạc hiện nay nhưng vẫn mang màu sắc riêng mới lạ đến thế.

Nữ ca sĩ trẻ cũng chia sẻ thêm, cho dù sinh sống và hoạt động nghệ thuật âm nhạc ở Mỹ nhưng cô nàng vẫn nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện và đề xuất hợp tác ở Việt Nam.

Cô nàng cũng cảm thấy bản thân rất may mắn bởi sản phẩm âm nhạc lần này của mình có sự giúp đỡ rất lớn từ nhạc sĩ Phúc Trường, nhạc sĩ Quốc Cường – hai nhạc sĩ trẻ và tài năng.

Nhạc sĩ Phúc Trường cũng sẽ là người sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho Nicole Nguyễn và là người “đỡ đầu” cho dự định phát triển sự nghiệp âm nhạc sắp tới của cô ở thị trường âm nhạc Việt Nam.

Hy vọng với thế mạnh về giọng hát, sắc vóc, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và ekip “có tâm – có tầm” của mình – Nicole Nguyễn sẽ sớm trở thành một hiện tượng mới của showbiz Việt Nam và hải ngoại trong thời gian tới.