Thúy Vi tháo ngực giả: Từng có nghiên cứu đàn ông giàu càng mê ngực nhỏ

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 17:19 PM (GMT+7)

Dù đã nói lý do tháo túi ngực nhưng lại vừa hay Thúy Vi đang đi đúng hướng sở thích vòng 1 của giới đàn ông siêu giàu.

Thúy Vi tháo túi ngực để đỡ đau lưng hơn và nhiều lý do khác.

Thúy Vi nhận được nhiều sự chú ý vì quyết định tháo túi ngực. Cô chỉ ra những lý do cho quyết định táo bạo này: "Đây là quyết định được ấp ủ trong suốt thời gian qua, mình rất mừng vì ca phẫu thuật rút túi thành công. Ngực sửa của mình bình thường, rất tốt, nhưng 1 vài lần gặp chuyện không vui lắm, bạn trai cũ mình từng bảo "người yêu cũ của anh không có ngực, nhưng anh vẫn cảm thấy thích điều ấy.

Cũng từng có 1 thương hiệu đầm đã phải đổi mình sang mẫu khác vì vòng 1 Thuý Vi không phù hợp tiêu chí, điều đó làm mình buồn thời gian dài. Hiện tại, mình hi vọng thay đổi của bản thân phù hợp với định hướng trong tương lai" - Thúy Vi tâm sự.

Vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như nàng thơ của Thúy Vi sau khi tháo túi ngực.

Trả lời phỏng vấn cho một trang tin mới đây, nàng hot girl Cà Mau tiết lộ số tiền để cô tháo túi ngực là 20 triệu đồng trong khi đó số tiền nâng cấp là 80 triệu đồng. Dù người yêu cũ thích ngực nhỏ và nếu lỡ có người yêu mới thích vòng 1 lớn thì cũng không khiến Thúy Vi thay đổi size ngực một lần nào nữa.

Thúy Vi thể hiện quan điểm cá nhân khi liên hệ vòng ngực của phái đẹp với tình yêu nam nữ. Cô khẳng định tình yêu phải hòa hợp về tính cách chứ không đơn thuần là "đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên". Thế nhưng, xu hướng của đàn ông càng giàu lại càng thích ngực nhỏ. Đây là kết quả được kiểm nghiệm từ giới khoa học từ nhà tâm lý học người Anh, được thử nghiệm tại Malaysia với 266 người đàn ông với các mức thu nhập khác nhau từ cao - trung bình - thấp.

Họ sẽ được nhìn ngực với 3 cấp độ lớn - bình thường - nhỏ, sau đó đưa ra bảng đánh giá, chấm điểm theo sở thích với thang điểm 5. Kết quả, những nàng ngực nhỏ lại có sức hấp dẫn với anh chàng thu nhập cao trong khi đó những anh chàng thu nhập thấp lại thích ngực lớn.

Không biết Thúy Vi có đọc được thông tin này không, dù cô có lý do riêng để tháo túi ngực nhưng thật trùng hợp, may mắn khi cô đang đi đúng xu hướng tuyển vợ, người yêu của những người giàu. Bởi Thúy Vi cũng liệt kê những yêu cầu về mẫu bạn trai lý tưởng của cô, trong đó có nhắc tới việc "có tài chính". "Gout bạn trai của mình là người đàn ông điềm đạm, dịu dàng. So với hình mẫu hồi trước thì mình thích đàn ông có tài chính nhưng người đàn ông chưa thực sự hiểu bạn thì dù có điều kiện tài chính đến cỡ nào cũng vô nghĩa" - Thúy Vi bộc bạch.

Chúc Thúy Vi mau tìm được người bạn trai với những tiêu chí mà cô đã liệt kê.