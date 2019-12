Những ca phẫu thuật thẩm mỹ gây tranh cãi trong năm 2019

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 14:16 PM (GMT+7)

Một số ngôi sao nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng có người vấp phải tranh cãi.

Lưu Hương Giang

Lưu Hương Giang không tự tin với nhan sắc của mình.

Sau khoảng thời gian dài tham gia showbiz, Lưu Hương Giang bất ngờ công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể nhiều người cho rằng đây là suy nghĩ bốc đồng nhưng theo chia sẻ của Lưu Hương Giang khát khao thay đổi đã nhen nhóm trong cô từ lâu do cô không tự tin với ngoại hình của mình và mang theo mặc cảm xấu xí cùng những lời chê bai. Cô cũng khẳng định, phụ nữ luôn cần làm đẹp, không phải sau khi đã kết hôn và làm mẹ thì không cần chăm sóc cho bản thân.

Lưu Hương Giang được khen xinh đẹp, vẫn giữ đường đường nét cũ hài hòa.

Lưu Hương Giang đã trốn Hồ Hoài Anh sang Hàn Quốc chỉnh sửa gương mặt. Bác sĩ khuyên Lưu Hương Giang nên tiến hành một cuộc đại phẫu để đạt điểm 10 nhan sắc nhưng Lưu Hương Giang chỉ quyết định sửa mũi và bơm mỡ tự thân dù chỉ đạt đến điểm 7,8 nhưng cô hài lòng với diện mạo hiện tại. Về phía Hồ Hoài Anh, anh lo lắng cho sức khỏe của vợ sau "dao kéo" nên muốn ngăn cản Lưu Hương Giang phẫu thuật.

Lưu Hương Giang trốn Hồ Hoài Anh sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ.

NSND Lan Hương

Hình ảnh trước kia của NSND Lan Hương.

Nhìn những hình ảnh NSND Lan Hương chia sẻ trên Facebook cá nhân thời gian gần đây, công chúng nhận ra gương mặt cô có nhiều nét khác lạ như đôi môi tều, đường nét đơ cứng, biểu cảm thiếu tự nhiên dấy lên tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

"Em bé Hà Nội" chia sẻ: "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói cắt mắt cho chị, thẩm mỹ nào nói rạch mũi chị nhét gì đó vào và thẩm mỹ nào nói rạch môi của chị thì báo cho chị để chị kiện họ sẽ được một mớ tiền lớn đấy. Nhưng can thiệp cho 2 cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Bẩm sinh môi dày phưỡn, hồi bé dỗi bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt". Ngoài ra, cô cũng nói do sử dụng ứng dụng chụp ảnh nên trông khác với đời thực. Bên ngoài ai gặp cũng nhận xét rằng cô trẻ trung và xinh đẹp hơn trên ảnh.

Diện mạo khác lạ của NSND Lan Hương.

Trâm Anh

Trâm Anh xuất hiện với hình ảnh kém thon thả.

Tháng 4 năm nay, Trâm Anh vướng phải tin đồn nhạy cảm với bạn trai. Sau khoảng thời gian ở ẩn, Trâm Anh bất ngờ quay trở lại showbiz với phong cách kín đáo hơn. Đặc biệt, hot girl công khai hình ảnh chuẩn bị hút mỡ bụng. Do tự ti với vòng hai quá khổ nên cô đã nhờ đến phương pháp "dao kéo" để có vóc dáng thon thả hơn. Tuy nhiên, sau 2 tháng hút mỡ, Trâm Anh bị cư dân mạng soi ra vòng eo vẫn mũm mĩm. Mặc những lời chê bai, Trâm Anh vẫn tiếp tục chia sẻ những hình ảnh mới về cuộc sống của mình. Đặc biệt là những bức ảnh chụp toàn thân, người ta thấy vóc dáng của cô gọn gàng đặc biệt là vòng hai nhỏ nhắn.

Trâm Anh quyết định phẫu thuật hút mỡ để thon gọn nhanh chóng.

Trâm Anh đăng ảnh chụp toàn thân, dễ thấy vòng 2 của cô đã thon gọn.

Thanh Lam

Thanh Lam nổi tiếng với tài năng âm nhạc cùng vẻ ngoài xinh đẹp.

Thanh Lam vẫn được mệnh danh là "người đàn bà đẹp đi hát". Ở tuổi 50 cô vẫn giữ được nhan sắc kiêu kì và mặn mà. Trong một vài bức ảnh đăng mạng xã hội cách đây không lâu, khán giả xôn xao vì Thanh Lam có diện mạo khác lạ đặc biệt là đôi môi tều, sưng to bất thường. Thanh Lam thừa nhận với báo chí "Tôi có làm, nhưng chỉ một chút xíu cho mình xinh xắn hơn thôi". Cô cũng khẳng định nên thẩm mỹ vừa phải, không nên lạm dụng để biến mình thành người khác.

Thanh Lam khác lạ với đôi mồi tều.

Nữ diva chia sẻ không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/nhung-ca-phau-thuat-tham-my-gay-tranh-cai-trong-nam-2019-1040910.html