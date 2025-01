'Biểu tượng đẹp tự nhiên Hàn' Han Ga In cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 15/12, một video có tiêu đề "Điều gì sẽ xảy ra nếu "vẻ đẹp cấp quốc gia" Han Ga In phẫu thuật thẩm mỹ?" đã được đăng trên kênh YouTube cá nhân của cô. Video cho thấy Han Ga In đã đến thăm ba phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và nhận được tư vấn từ chuyên gia. Diễn viên cho biết: "Mặc dù tôi thường xuyên đến gặp bác sĩ da liễu nhưng đây là lần đầu tiên tôi tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ, vì mọi người đang nói rằng diện mạo của tôi giờ không còn đẹp".

Khi Han Ga In đến bệnh viện lần đầu tiên, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuyên cô phẫu thuật cắt mắt hai mí, do theo tuổi tác, da vùng mắt đã chảy xệ, tụt xuống và làm đôi mắt "mí lẩn" của cô không rõ ràng. Bác sĩ ước tính chi phí phẫu thuật thẩm mỹ là từ giữa 2-3 triệu won. Tuy nhiên, bác sĩ cũng đề xuất: "Thực ra, nếu không khó chịu thì không cần thiết phải làm".

Bác sĩ tư vấn cho Han Ga In.

Han Ga In bất ngờ với chi phí phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Nate

Chuyên gia thẩm mỹ thứ hai khen Han Ga In: "Tôi chưa bao giờ thấy một người xinh đẹp như vậy, nhưng đường nét trên khuôn mặt cần được chỉnh sửa một chút". Bác sĩ tổng ước tính, bao gồm cả mũi và mắt, Han Ga In phải chi từ từ 25-35 triệu won, khiến Han Ga In choáng váng và thốt lên: "Bằng một chiếc ô tô thôi". Chuyên gia thứ ba đề nghị Han Ga In nâng trán và bóc mỡ dưới mắt và cho biết tổng chi phí ước tính là 16 triệu won.

Sau khi hoàn thành tất cả các cuộc tư vấn, Han Ga In nghĩ mình sẽ trông đẹp hơn nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn thiên về việc đeo đuổi vẻ đẹp tự nhiên.

Diễn viên Han Ga In. Ảnh: Nate

Han Ga In vốn được biết đến là biểu tượng nhan sắc tự nhiên của Hàn Quốc. Vẻ đẹp của cô được khen ngợi là "Quốc bảo nhan sắc Hàn", "Biểu tượng nhan sắc Hàn". Giới giải trí từng đồn cô từng phẫu thuật thẩm mỹ mới có nhan sắc hoàn hảo đến vậy. Việc cô phẫu thuật thẩm mỹ hay không đã là một chủ đề từng nhận được sự quan tâm tới mức Han Ga In đã nhiều lần phải khẳng định trong các cuộc phỏng vấn, đường nét cô sở hữu là tự nhiên. Đặc biệt, những bức ảnh thời đi học của cô từng được công bố, cho thấy cô gái từ nhỏ đã rất thanh tú.

Han Ga In thời trẻ. Ảnh: Nate

Diễn viên Han Ga In sinh năm 1982, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tươi sáng, từng được ví như biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc. Cô đóng nhiều phim như Bad Guy, Mặt trăng ôm mặt trời, Lối sống sai lầm, Nhân viên siêu hạng... Bộ phim gần đây nhất cô đóng là Mistress (2018).

Han Ga In và diễn viên Yeon Jung Hoon kết hôn năm 2005 sau vài năm yêu. Vì gặp nhiều khó khăn nên sau 9 năm kết hôn, Han Ga In mới có thai. Cặp sao sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2016. Tại lễ trao giải MBC Drama Awards cuối năm 2018, tài tử Yun Jung Hoon tiết lộ vợ anh có thai em bé thứ hai. Tháng 5/2019, Han Ga In sinh con trai thứ hai. Ở tuổi ngoại tứ tuần, hai vợ chồng dành nhiều thời gian cho chăm sóc gia đình, nuôi dạy con.