Người mỏng như lá lúa, Thúy Vi vẫn phải dùng cách đau đớn này để ngăn ngấn cằm

Người mỏng như lá lúa, Thúy Vi vẫn phải dùng cách đau đớn này để ngăn ngấn cằm

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 19:05 PM (GMT+7)

Thúy Vi được khen trẻ đẹp như nữ sinh sau giảm cân thành công.

Thúy Vi xinh đẹp, mong manh vì dáng người thanh mảnh.

Cũng như bao người khác, Thúy Vi đang thực hiện những ngày tự cách ly toàn xã hội phòng dịch tại gia. Vì thời gian rảnh rỗi nhiều nên hot girl Cà Mau đã có dịp trải lòng về cách làm đẹp với người hâm mộ. Thúy Vi từng chia sẻ bí quyết giảm cân bằng các thực phẩm ăn uống, sinh hoạt hay tập luyện thường ngày. Tuy nhiên, để đánh tan vùng nọng cằm, cô vẫn phải sử dụng tới biện pháp tiêm tan mỡ.

Thường tiêm tan mỡ được gọi với tên chung là botox, được dùng làm tan mỡ ở nọng cằm, bắp tay bắp đùi hay mỡ bụng. Với thời điểm hiện tại bão hòa về dịch vụ làm đẹp nói chung và phương pháp tiêm tan mỡ nói riêng, khách hàng khó tiếp cận và được dùng loại botox tốt nhất với mức giá họ bỏ ra. Vì vậy, dù đây là phương pháp làm đẹp phổ biến và đạt hiệu quả cao nhưng vẫn có những nạn nhân xấu số gặp phải những tác dụng phụ ngoài mong muốn.

Nói cụ thể hơn về tiêm nọng cằm như Thúy Vi sử dụng. Nọng cằm khiến gương mặt kém thanh thoát, có thể do di truyền, do thừa cân hay do lão hóa, sử dụng nhiều chất kích thích... khiến chiếc nọng như "treo lủng lẳng" dưới cổ, mất tự tin cho cả nam và nữ giới. Bên cạnh đó, với chuẩn đẹp mặt Vline đang thịnh hành thì việc tiêm botox vừa xóa mỡ nọng vừa giúp mặt tròn thành dài hơn.

Thúy Vi nhẹ nhàng hơn sau giảm cân, nhan sắc thăng hạng hướng tới vẻ đẹp nàng thơ.

Sắc vóc hiện tại của nàng hot girl Cà Mau.

Về cơ chế hoạt động, chất tan mỡ sẽ được tiêm thẳng vào nọng với liều lượng được bác sĩ chỉ định. Khi tinh chất này được tiêm vào sẽ kích thích các mô mỡ khiến chúng mềm và đào thải ra ngoài từ đó giúp bạn sở hữu chiếc cằm thon gọn, tạo nét thanh tú cho khuôn mặt. Các dưỡng chất được tiêm vào cơ thể đều là vitamin, hoạt chất được nghiên cứu hoàn toàn thích ứng với môi trường bên trong cơ thể do đó đảm bảo an toàn sức khỏe. Tuy nhiên, có rất nhiều loại không được kiểm chứng được các thẩm mỹ viện nhập vào giá rẻ hòng chuộc lợi nhuận cao hơn từ khách hàng.

Phương pháp này được sử dụng phổ biến vì không sử dụng dao kéo, thao tác nhanh gọn và người tiêm tan mỡ không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Quy trình tiêm tan mỡ nọng cằm: Bác sĩ thăm khám và lên phác đồ điều trị - tẩy trang, làm sạch da - thoa ủ tê - tiến hành điều trị tiêm tan mỡ - Bôi kem dưỡng da - Tư vấn, chăm sóc sau điều trị.

Thường sau 1 tuần, nọng cằm sẽ biến mất kể từ ngày tiến hành tiêm botox. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mỡ nọng tích tụ lại thì việc duy trì chế độ ăn, luyện tập và massage cần được duy trì ở chế độ ổn định nhất.

Giá tiêm tan nọng cằm khoảng từ 6-10 triệu đồng.

Thúy Vi với gương mặt chụp ở góc nào cũng Vline.

Ngoài sử dụng phương pháp tiêm tan, việc dùng dụng cụ thanh lăn kết hợp massage cũng là lựa chọn an toàn cho các nàng. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian hơn trước khi có gương mặt chuẩn Vline. Giá thanh lăn cũng có nhiều loại, từ vài trăm tới vài triệu đồng.

