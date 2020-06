Thảm họa thẩm mỹ Hàn Quốc có gương mặt "quả bom" lên top 1 tìm kiếm

Gương mặt sưng phù, đơ cứng của Park Bom khiến nhiều người nói rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Diện mạo của Park Bom khi xuất hiện trong sự kiện mới nhất.

Ngay sau khi tham gia lễ trao giải Grand Bell Awards, Park Bomb đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Tại mục tin tức hot trên Naver - cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc, có tới 10/30 bài báo nói về Park Bom. Cựu thành viên nhóm nhạc đình đám 2NE1 xuất hiện với gương mặt phù nề trông đơ cứng. Chính bởi vậy cư dân mạng đã nổ ra một cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề này.

Gương mặt của Park Bom sưng vù khiến nhiều người tiếc nuối ngoại hình xinh đẹp trước kia.

Không chỉ cư dân mạng Hàn Quốc quan tâm mà cư dân mạng Việt Nam cũng bàn tán sôi nổi. Có người khẳng định Park Bomb tăng cân quá mức nên ảnh hưởng đến gương mặt. Người khác nói giọng ca "You and I" lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nên diện mạo ngày càng thiếu tự nhiên. Số khác thanh minh cho Park Bom rằng do cô bị sưng hạch bạch huyết nên không thể tránh khỏi việc bị sưng mặt.

Nhiều người cho rằng Park Bom lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt thay đổi.

Cách đây ít lâu, streamer xinh đẹp người Hàn Quốc có biệt danh là Bing Bing cũng trở thành tâm điểm bàn tán vì biểu cảm gương mặt vô hồn. Streamer này có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng nóng bỏng, tuy nhiên bị nhiều người đánh giá là như búp bê di động do thiếu biểu cảm, nhìn không hề tự nhiên.

Cư dân mạng cho rằng có thể vì cô đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt mới đơ cứng như vậy. Nhất là khi so sánh với một số hình ảnh cũ càng khiến điều này thêm phần được khẳng định.

Những người theo dõi Bing Bing bàn tán về gương mặt không cảm xúc của cô.

Bing Bing không phải trường hợp duy nhất bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ do gương mặt vô hồn mà nhiều người đẹp Hàn Quốc khác cũng vướng phải tin đồn này, từ các hot girl mạng xã hội đến các ngôi sao nổi tiếng. Mặc dù Hàn Quốc là thủ phủ của ngành phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên một khi đã lạm dụng "dao kéo" rất khó có được gương mặt tự nhiên như chưa hề chỉnh sửa.

Mặc dù đẹp theo đúng chuẩn ở Hàn nhưng gương mặt của Bing Bing bị nhận xét là vô hồn.

Tại sao phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt "giả"

Phẫu thuật thẩm mỹ là hình thức chỉnh sửa ngoại hình, tác động trực tiếp lên cơ thể con người. Bên cạnh một số người gặp vấn đề về diện mạo như có dị tật, phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục điều đó thì một số người vẻ ngoài bình thường nhưng muốn mình trở nên đẹp hơn nên tìm đến "dao kéo" để sửa đổi.

Nhiều cô gái Hàn Quốc bị nhận xét là có gương mặt thiếu tự nhiên.

Chính bởi nét cũ bị phá bỏ cho nên nhiều người khẳng định gương mặt hiện tại của người đã phẫu thuật thẩm mỹ rất giả. Bên cạnh đó, cái đẹp mà "dao kéo" mang lại không có giá trị mãi mãi nhất là khi bạn già đi chưa kể đến một số trường hợp gặp phải biến chứng và rủi ro khác khi quyết định lên bàn mổ.

Việc Park Bomb có phẫu thuật thẩm mỹ hay không vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Phẫu thuật thẩm mỹ vẫn có thể tự nhiên?

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩ rằng bạn không được phép phẫu thuật thẩm mỹ bởi mong muốn mình đẹp lên là nhu cầu hiển nhiên và chính đáng. Thay vì chạy theo những kiểu mẫu ngoại hình được ưa chuộng hay mong muốn có được nét đẹp của người này, người khác, bạn nên chọn thay đổi điều phù hợp với mình. Nếu cảm thấy không tự tin với phần nào bạn có thể nhờ tư vấn để cải thiện phần đó sao cho hài hòa nhất.

Người phẫu thuật thẩm mỹ nên xem xét kỹ khuyết điểm trên chính gương mặt của mình.

Không phải vô cớ khi ở Hàn Quốc có rất nhiều những cô gái giống nhau vì họ đều có gương mặt v live, đôi mắt hai mí như theo tiêu chuẩn cái đẹp ở nước này. Việc cùng hướng tới một khuôn mẫu cố định khiến ngoại hình của họ khác xa trước kia và ngày càng mất đi sự tự nhiên, lạm dụng "dao kéo" và dần biến thành một con người khác hẳn trong quá khứ.

Ở Hàn Quốc có nhiều hot girl mang gương mặt na ná nhau.

