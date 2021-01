Nóng tuần qua: 1.000 tỷ tiền thuế được nộp bởi cá nhân kinh doanh trên Google, Facebook...

Chủ Nhật, ngày 03/01/2021 16:24 PM (GMT+7)

Với hoạt động thu thuế từ cá nhân có doanh thu từ Google, Facebook, YouTube… trong 2 năm 2019-2020, số thu từ các cá nhân này đã đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Cá nhân kiếm tiền từ Google, Facebook nộp thuế gần 1.000 tỷ

Tổng cục Thuế cho biết trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều loại hình kinh doanh đã phải thay đổi cách thức hoạt động. Trong đó, các hoạt động kinh doanh về kinh tế số ghi nhận sự phát triển rất nhanh.

Trong năm 2020, báo cáo từ các chi cục Thuế tại Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận sự phát triển mạnh của mô hình kinh doanh trực tuyến, mua bán online với quy mô lớn hơn nhiều so với mua bán truyền thống.

Cá nhân kiếm tiền từ Google, Facebook nộp thuế gần 1.000 tỷ

Riêng với hoạt động thu thuế từ cá nhân có doanh thu từ Google, Facebook, YouTube… trong 2 năm 2019-2020, số thu từ các cá nhân này đã đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Đây là số thu đối với riêng cá nhân có phát sinh doanh thu từ Google, Facebook… và được xác định thông qua phần doanh thu mà doanh nghiệp trả cho cá nhân qua hoạt động quảng cáo. Có trường hợp là cá nhân tự kê khai, có trường hợp là cơ quan thuế yêu cầu cung cấp.

Công bố mức thưởng tết cao nhất

Tại TP HCM, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, qua khảo sát tình hình lương, thưởng Tết của 1.035 doanh nghiệp sử dụng 140.000 lao động đóng tại địa bàn TP.HCM, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng thuộc về một cá nhân tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngành tài chính ngân hàng.

Một cá nhân tại một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh được thưởng tết hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất là 1,076 tỷ đồng, thuộc về một cá nhân tại một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh.

Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019; mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán là 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019.

Còn tại Hà Nội, báo cáo nhanh của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trên địa bàn thành phố đạt 400 triệu đồng và mức thấp nhất là 550.000 đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn. Do đó, tiền thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ so với năm 2020, riêng mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2020.

Không gia hạn giảm 50% phí trước bạ với ôtô

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 112/2020 quy định việc gia hạn 29 khoản phí, lệ phí đến hết ngày 30/6/2021 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Đây là các khoản phí và lệ phí được Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng từ 20/11 về chủ trương gia hạn. Theo đó, từ ngày 1/1/2021 đến hết 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí này tiếp tục được giảm 50-100%. Kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc.

Các biểu phí và lệ phí được tiếp tục gia hạn thời gian giảm lần này bao gồm phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường (giảm 30%); Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch… cùng giảm 50%.

Đáng chú ý, trong danh sách 29 khoản phí và lệ phí được gia hạn thời gian giảm không có lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Năm 2021, lãi suất cho vay nhà ở xã hội ở mức 4,8%/năm

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2195/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015.Trong đó, cơ quan quản lý tiền tệ tiếp tục quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm.

Cùng với đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

Như vậy, mức lãi suất cho vay kể trên trong năm 2021 vẫn giữ nguyên so với năm 2019 và năm 2020.

Gần 30 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam năm 2020

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 20/12, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 28,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dưới tác động của đại dịch Covid-19, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong năm 2020 tuy giảm so với năm 2019, nhưng mức độ giảm đã được cải thiện.

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang dần hồi phục và duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng dự án.

Điểm nhấn trong năm 2020 là vốn đầu tư điều chỉnh đạt trên 6,4 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019, mặc dù số lượt dự án đăng ký điều chỉnh giảm 17,5%.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-1000-ty-tien-thue-duoc-nop-boi-ca-nhan-kinh-doanh-tren-google-fa...Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-1000-ty-tien-thue-duoc-nop-boi-ca-nhan-kinh-doanh-tren-google-facebook-5020213116254343.htm