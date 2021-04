Kinh tế Ấn Độ ra sao khi cả nước chìm trong cơn bão Covid-19?

Thứ Năm, ngày 29/04/2021 17:28 PM (GMT+7)

Sonal Varma, nhà kinh tế trưởng Ấn Độ tại Nomura, cho biết GDP sẽ giảm khoảng 1,5% trong quý hiện tại và có “rủi ro suy giảm” đối với ước tính này. Radhika Rao, một nhà kinh tế tại DBS, cho biết sẽ có một “sự giảm tốc rất rõ ràng” so với xu hướng trước đó.

Kinh tế Ấn Độ có thể thu hẹp trong quý hiện tại khi số ca bệnh Covid-19 tăng đột biến, nhưng quốc gia này có thể phục hồi trong quý tiếp theo, theo các nhà kinh tế học.

Ấn Độ báo cáo thêm 323.144 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tích lũy của cả nước lên hơn 17,6 triệu. Con số này xảy ra sau khi quốc gia báo cáo 5 ngày liên tiếp về số ca mắc mới hàng ngày kỷ lục.

Với tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại Ấn Độ, bà Sonal Varma, nhà kinh tế trưởng Ấn Độ tại Nomura cho rằng, quốc gia này "rõ ràng sẽ chứng kiến cú sốc đối với tăng trưởng kinh tế" ngay trong quý đầu tiên này. Năm tài chính của Ấn Độ bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Bà dự đoán rằng tổng sản phẩm quốc nội sẽ giảm khoảng 1,5% trong quý hiện tại, kết thúc vào tháng Sáu.

Nói với CNBC, bà Varma cho biết, mặc dù một số bang đã thực hiện phong tỏa hoặc giới nghiêm nhưng các ca nhiễm vẫn cao. Do đó, các biện pháp phong tỏa được dự báo sẽ nghiêm ngặt hơn.

“Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động vào tháng Tư và cả trong tháng Năm,” bà Varma nói.

Tuy nhiên, so với quý tài chính đầu tiên của năm 2020, nền kinh tế có thể tăng trưởng hơn 25%. Đó là do GDP của Ấn Độ giảm gần 24% trong cùng kỳ năm ngoái. Radhika Rao, một nhà kinh tế học tại DBS, cũng dự đoán mức giảm so với quý trước, nhưng các con số “khá khả quan” so với năm ngoái.

Bà Varma của Nomura cho rằng, điều quan trọng là không nên đánh giá chung về triển vọng tăng trưởng cả năm của kinh tế Ấn Độ dựa vào mức giảm của quý này. Tuy vậy, Nomura vẫn hạ 1 điểm phần trăm trong dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ năm nay.

Bà nói: “Có một rủi ro giảm đối với con số này do các đợt đóng cửa kéo dài mà chúng tôi đang thấy ở khắp các tiểu bang, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng đó sẽ là mức tăng trưởng hai con số đối với Ấn Độ. Chúng tôi vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng hai con số. DBS dự đoán rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 10,5% cho cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022.”

Cả Rao và Varma đều cho rằng hoạt động kinh tế Ấn Độ có thể bắt đầu phục hồi tương đối nhanh chóng. Rao cho biết cô ấy hy vọng “một số loại phục hồi” sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9.

“Ví dụ của năm ngoái cũng cho thấy rằng một khi các con số bắt đầu đạt đỉnh và giảm dần, hoạt động kinh tế chắc chắn có xu hướng quay trở lại do các khoản tiết kiệm và nhu cầu bị dồn nén,” nữ chuyên gia cho biết.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-an-do-ra-sao-khi-ca-nuoc-chim-trong-con-bao-covid-19-502021294172938275.htm