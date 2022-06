Choáng với căn hộ triệu đô đẹp rụng rời của cháu trai gia tộc nức tiếng Việt Nam

Gia tộc Lý Quí nắm giữ chuỗi nhà hàng xa hoa, biệt thự và khối tài sản khổng lồ. Những nhà hàng, cafe nổi tiếng như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim’s Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean’s, Breadtalk, Runam hay đại trung tâm nội thất Nhà Xinh đều là sở hữu (hoặc đã từng) của gia tộc Lý Quí.

Lý Quí Khánh là một trong những nhà thiết kế trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay

Lý Quí Khánh (sinh năm 1988) được nhắc đến như là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam hiện tại. Những bộ trang phục lộng lẫy của anh thường được những ngôi sao thời thượng nhất Việt Nam lựa chọn. Đặc biệt, ngoài đời, Lý Quí Khánh có mối quan hệ thân thiết, như chị em một nhà với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Bất cứ khi nào Hồ Ngọc Hà xảy ra chuyện, anh cũng luôn đứng ra bảo vệ.

Xuất thân thuộc hàng danh gia vọng tộc cùng tài năng và sự nổi tiếng, Lý Quý Khánh sở hữu không ít bất động sản đắt đỏ và có cuộc sống nhung lụa thượng lưu khiến bao người phải ghen tỵ. Một trong số đó là căn penthouse 2 tầng có giá trị lên tới hàng triệu đô, tọa lạc ngay giữa lòng Sài Gòn đang được sử dụng làm nơi ở.

Tổ ấm xa hoa này của Lý Quí Khánh được thiết kế theo phong cách tân cổ điển rất nghệ thuật. Anh cho biết phong cách này mang đến cho không gian sống sự tinh tế, sang trọng và khác biệt. Trên Instagram, NTK nhiều lần khéo khoe căn penthouse với view ngập tràn ánh sáng và hoa lá đầy tính thẩm mỹ được dân mạng trầm trồ khen ngợi.

Từng góc nhà của Lý Quí Khánh đều được chăm chút kĩ càng, tỉ mẩn. Anh cũng có thói quen mua những món đồ nội thất xa xỉ trong những chuyến du lịch nước ngoài của mình về để trang trí căn hộ. Thi thoảng, anh lại thay đổi lại những chi tiết nhỏ, khiến căn hộ luôn mới mẻ, thú vị.

Ấn tượng dành cho không gian sống của Lý Quý Khánh.

Căn penthouse không chỉ được bày biện khéo léo với đầy đủ nội thất tiện nghi mà còn tạo sức hút đặc biệt cho bất kỳ ai ngắm nhìn.

Từng chi tiết nhỏ như bức tranh treo tường cho đến các bức tượng đều được anh chăm chút tỉ mỉ, sắp xếp, kết hợp với nhau hài hòa, tạo cảm giác dễ chịu khó lòng rời mắt.

Thiết kế đậm chất vintage nhờ sự kết hợp của những gam màu nổi bật bắt mắt.

Ngôi nhà có tầm nhìn hướng ra toàn thành phố với cửa kính đón nắng tạo nên một bức tranh đa sắc màu và đầy ấn tượng.

Phòng ngủ đặt gần cửa sổ luôn ngập tràn ánh nắng.

NTK Lý Quí Khánh nổi tiếng là người mê hoa, yêu hoa. Đó cũng là lý do không gian sống của anh luôn được decor với hoa tươi cho từng góc nhà.

Hoa tươi xuất hiện mọi nơi trong căn nhà nên sức sống và nét duyên đầy ấn tượng cho không gian sống của nhà thiết kế trẻ.

Căn phòng mang vẻ đẹp của một bức tranh tân cổ.

Bất cứ góc nhà nào của Lý Quí Khánh cũng được trang trí cầu kì và rất ấn tượng.

Góc phòng ăn đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, tinh tế.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/choang-voi-can-ho-trieu-do-dep-rung-roi-cua-chau-trai-gia-toc-nuc-tieng-viet-nam-ly-qui-khanh-172220606144935278.htm