Thanh niên 21 tuổi chết vì sốc độ cao khi leo đường núi 4.600 mét

Thông tin được nhiều tờ báo Trung Quốc như Xiaoxiang Morning Post, The Paper và Red Star News đăng tải. Theo đó, sự việc xảy ra gần đồng cỏ Nương Tây (Niangxi), thuộc huyện Đạo Thành, châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cảnh sát địa phương cùng nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Á Đinh (Yading) - những người tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn - xác nhận vào ngày 19/10 rằng nạn nhân là nam thanh niên 21 tuổi đến từ tỉnh Quảng Tây. Sự việc không xảy ra trong phạm vi khu thắng cảnh Đạo Thành Á Đinh (Daocheng Yading), mà nằm trên một cung đường trekking không được cấp phép và đã bị đóng cửa. Nam thanh niên này bị sốc độ cao và phù nề khi đang ở trên núi, cuối cùng qua đời trong lúc được đưa xuống.

Vụ việc này thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ vì anh ra đi khi còn quá trẻ, mà còn bởi nạn nhân đã phải ở một mình trên vùng núi cao suốt nhiều ngày trước khi được tìm thấy.

Thanh niên 21 tuổi bị sốc độ cao nghiêm trọng trên cung đường Đạo Thành Á Đinh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và tử vong trong quá trình được đưa xuống núi. (Ảnh: The Paper)

Anh Điền, một nhân chứng, cho biết vào ngày 11/10, anh cùng những người bạn đồng hành tình cờ gặp một đoàn ngựa thồ thương mại tại khu vực này. Họ biết được từ những người xung quanh rằng có một thanh niên đang bị ốm và đã nằm trong lều ít nhất hai ngày; tình trạng của anh ấy khá nghiêm trọng.

Sáng hôm sau, anh Điền cùng nhóm của mình đến nơi người thanh niên đang nằm và thấy anh còn sống nhưng sức khỏe đã rất tệ. Anh nằm trong lều, rên rỉ không ngừng. Ngoài chứng sốc độ cao nghiêm trọng, chàng trai còn bị hạ thân nhiệt. Anh không thể ăn uống, khó nói chuyện bình thường và thậm chí không thể cử động.

Thấy vậy, anh Điền và những người khác lập tức cho nạn nhân uống nước để bù dịch. Một đoàn đi ngang qua cũng dừng lại hỗ trợ, một số người tốt bụng cung cấp thêm đường glucose.

Do điều kiện liên lạc ở vùng núi rất hạn chế, những người leo núi đã liên lạc với cha của nạn nhân thông qua thiết bị liên lạc vệ tinh. Họ được biết rằng trước đó, vào ngày 11/10, những người leo núi khác đã gửi yêu cầu cứu hộ, và một đội cứu nạn đã xuất phát, dự kiến đến nơi vào chiều 12/10.

Khi những người leo núi khác tìm thấy nạn nhân, anh đã không còn khả năng giao tiếp hay cử động bình thường. (Ảnh: The Paper)

Sau khi xác nhận đội cứu hộ đang trên đường tới, Điền cùng nhóm của mình để lại một người ở lại chăm sóc nạn nhân, những người còn lại tiếp tục hành trình theo kế hoạch ban đầu. Chiều hôm đó, tại một khu chăn thả gia súc, họ tình cờ gặp đội tìm kiếm cứu nạn gồm 9 người, bao gồm một hướng dẫn viên, một bác sĩ và các nhân viên cứu hỏa. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, họ tiếp tục hành trình tiến sâu hơn vào núi.

Theo thông tin mà đội cứu hộ cung cấp cho tờ Red Star News, họ mất 18 giờ di chuyển vào vùng núi mới tìm thấy nạn nhân, sau đó tìm cách đưa anh xuống độ cao thấp hơn. Còn anh Điền cho biết sau đó anh được một đoàn dẫn ngựa của địa phương thông báo rằng đội cứu hộ đã đến vị trí chiếc lều vào khoảng 17h ngày 12/10.

Mặc dù đội cứu hộ đã tiếp cận được nạn nhân, họ vẫn không thể đưa anh ấy xuống núi an toàn. Sáng 13/10, khi những người leo núi quay trở lại vị trí chiếc lều ban đầu, họ phát hiện chàng thanh niên đã được đưa đi nơi khác. Chiều hôm đó, anh Điền cùng nhóm của mình rời khỏi khu vực núi và nhận được thông tin từ cha của nạn nhân qua liên lạc vệ tinh, cho biết anh ấy đã qua đời.

Vào ngày 19/10, cảnh sát địa phương và đại diện Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Á Đinh xác nhận rằng nam thanh niên tử vong trong lúc xuống núi vào ngày 13/10.

Về lý do tại sao nạn nhân không rời khỏi núi sớm hơn, anh Điền được những người dẫn đoàn ngựa thồ và các du khách khác cho biết rằng ban đầu chàng trai đi cùng các bạn đồng hành, nhưng do thời tiết khắc nghiệt trên núi vào ngày 10/10, những người kia đã xuống núi trước. Khi đó, chàng trai đã có biểu hiện của chứng say độ cao; không rõ vì lý do gì mà anh không rời đi cùng nhóm, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình trong lều.

Liên quan đến lý do đội cứu hộ mất nhiều thời gian mới tiếp cận được hiện trường, cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương cho biết các hoạt động cứu hộ luôn được triển khai nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình tại một số khu vực miền núi, phương tiện cơ giới không thể di chuyển vào nên phải tiếp cận bằng đường bộ.

Các cơ quan chức năng cũng xác nhận rằng địa điểm chàng trai đi leo núi không nằm trong phạm vi khu vực mở cửa đón khách của Khu thắng cảnh Đạo Thành Á Đinh (Daocheng Yading).