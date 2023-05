Vì sao bạn luôn cảm thấy chán chường uể oải sau kỳ nghỉ lễ kéo dài?

Tường Minh (24 tuổi, TP.HCM) cho biết bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải và mất động lực để quay trở lại công việc, sau mỗi kỳ nghỉ phép hoặc nghỉ lễ.

"Công việc rất áp lực nên mỗi kỳ nghỉ là cơ hội để tôi tái tạo lại năng lượng cho cơ thể, nhưng cứ sau mỗi kỳ nghỉ tôi lại có cảm giác chán nản, hụt hẫng. Chính vì thế, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ mỗi lần nghỉ phép hoặc nghỉ lễ"- Minh nói.

Cùng tâm trạng với Minh, Linh San (26 tuổi, TP.HCM) cũng cảm thấy "khó vào nhịp" công việc hàng ngày, sau mỗi lần nghỉ lễ.

Theo các nhà khoa học, những cảm giác trên thường được gọi là post-holiday anxiety. Đây là định nghĩa do National Alliance on Mental lllness (Liên minh quốc gia về bệnh tâm thần) đưa ra. Theo đó, đây là cảm giác lo lắng, căng thẳng và mệt mỏi xuất hiện trong hoặc sau kỳ nghỉ do những kỳ vọng hoặc ký ức đẹp liên quan đến kỳ nghĩ lễ.

Con người thường xuất hiện cảm giác post-holiday anxiety sau kỳ nghỉ dài. Ảnh:Internet

Cảm giác này xuất hiện ngay cả khi bạn có một kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ, và khi trở lại nhịp sống hàng ngày cảm giác vui vẻ đó sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những hụt hẫng, khó chịu, nuối tiếc, thậm chí chán ăn, mất ngủ.

Để lý giải nguyên nhân của những cảm giác này, tờ WellandGood cho rằng đó là do ảnh hưởng và dư âm từ những hoạt động trong kỳ nghỉ vừa qua. Có thể trong dịp lễ bạn đã uống rượu bia quá nhiều, khiến cho cơ thể mất ngủ và mệt mỏi sau đó. Thời điểm này trùng với lúc bạn quay trở lại công việc hàng ngày, khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi.

Trên thực tế, các buổi tiệc hay các bữa ăn nhiều đường và rượu có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của chúng ta. Chúng sẽ mang đến sự hưng phấn và thỏa mãn nhất thời nhưng cũng để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra việc di chuyển liên tục cũng sẽ khiến cơ thể thiếu năng lượng và cần thời gian hồi phục.

Trong khi đó, TS tâm lý học Eileen Kennedy-Moore nhìn nhận, việc cơ thể cảm thấy uể oải, hoặc chán chường, không có động lực để bắt đầu công việc hàng ngày có thể đến từ sự điều chỉnh của hệ thần kinh trong cơ thể. Cụ thể, trong mỗi chuyến đi chơi hay các kỳ nghỉ lễ, chúng ta thường cảm thấy vui vẻ, và não bộ sẽ sản sinh ra hormone dopamine cho cơ thể, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Khi kết thúc khoảng thời gian này để trở lại với thói quen sinh hoạt bình thường, mức dopamine đột ngột xuống thấp dẫn đến tâm trạng bị suy sụp.

Chính vì thế, để củng cố lại tinh thần sau lễ bạn cần chăm sóc lại bản thân, thư giãn và hãy kiên nhẫn với việc thay đổi cảm xúc theo hướng tích cực hơn.

