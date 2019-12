Uống trà xanh theo cách này cực độc, hại hơn mắc ung thư

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 01:00 AM (GMT+7)

Trà xanh có chứa các chất chống oxy hóa ngăn ngừa sự phá hủy tế bào, phòng bệnh tim mạch, ung thư và ngăn ngừa quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nếu uống không đúng thời điểm hoặc người uống trà xanh có bệnh lý thiếu máu, tiểu đường… thì sẽ rất nguy hiểm.

Ảnh hưởng tới dịch tiết dạ dày nếu uống ngay sau bữa ăn

Uống nước trà ngay sau bữa ăn là một thói quen gây hại cho hệ tiêu hóa mà rất nhiều người Việt Nam đang mắc phải.

Th.BS dinh dưỡng Nguyễn Thị Hải cho rằng cần phải bỏ ngay thói quen uống trà ngay sau bữa ăn vì trong trà có chứa chất tannin có thể gây rối loạn tiêu hóa. Kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn, gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Với người có bệnh lý viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản rối loạn tiêu hóa khiến cho bệnh nhân đau nhiều hơn.

Không uống trà xanh khi đói

Để không biến trà xanh thành thuốc độc, điều đầu tiên cần nhớ là: Không uống trà xanh khi đói. Thực tế, trà xanh có khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua. Chính vị chua này khiến người uống trà mất cảm giác ngon miệng, ăn ít đi và cơ thể cũng hấp thụ thức ăn kém hơn.

Khi dạ dày trống rỗng mà uống trà xanh, trong trà có chất chát sẽ đi vào tạng phế và làm lạnh tì vị, gây ra cảm giác cồn cào, nôn nao, hoa mắt chóng mặt, rất khó chịu.

Bên cạnh đó, cũng không uống trà quá nóng hay quá đặc. Uống trà xanh nóng trên 60 độ C gây tổn thương vách trong của dạ dày, dẫn đến đau loét dạ dày; nhiệt độ lý tưởng để uống trà chỉ dao động từ 45 – 50 độ C là vừa. Uống trà quá đặc cũng không tốt cho sức khỏe vì trà chứa hàm lượng caffein và tannin, hàm lượng cao dễ gây đau đầu, mất ngủ. Trong trường hợp ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo (dầu, mỡ), đạm nếu uống trà xanh sẽ gây ra tình trạng táo bón do khó tiêu.

Ngoài ra, không nên uống trà xanh khi đói bụng gây tăng tiết dịch axit tổn thương hệ thống tiêu hóa.

Không uống trà quá nhiều

Phụ nữ khi mang thai tuyệt đối không uống đến tách trà thứ hai trong ngày; một ly trà xanh có chứa nhiều caffeine nếu cứ uống nhiều sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai. Dù hàm lượng caffeine trong trà xanh ít hơn cà phê, nhưng nếu uống trà 4-5 lần một ngày thì người bình thường cũng có thể tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh như: Bệnh tiểu đường, tiêu chảy, táo bón, hội chứng ruột kích thích (IBS), tăng nhịp tim, mất ngủ, chứng run... Trà xanh còn ức chế cơ thể sử dụng canxi, khiến người uống dễ bị loãng xương. Ngoài ra, lượng catechin có trong trà xanh khiến người uống có thể bị thiếu sắt, từ đó dẫn đến thiếu máu. Nếu bạn là người nghiện uống trà xanh, cần bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt và vitamin C vào bữa ăn hàng ngày.

Không uống trà quá đặc

Trà xanh có hàm lượng tannin và caffeine cao nên uống quá đặc sẽ gây ra hiện tượng đau đầu, buồn ngủ. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không uống trà xanh vào ban đêm

Chất caffeine trong trà xanh sẽ khiến bạn mất ngủ, vì vậy tốt hơn hết không nên uống trà xanh vào ban đêm. Ngoài ra, buổi sáng sau khi thức dậy cũng không phải là thời điểm thích hợp để uống trà xanh vì lúc này bụng của chúng ta đang rỗng.

Không uống nếu sức khỏe yếu

Người có thể mệt mỏi thiếu máu, da xanh tuyệt đối không uống trà xanh. Theo chuyên gia dinh dưỡng trong trà xanh có chứ tannin ảnh hưởng tới hấp thu sắt của cơ thể, khiến cho tình trạng thiếu máu trở nên trầm trọng hơn.

Phụ nữ đang mang thai không nên uống trà xanh nhiều vì có thể làm ảnh hưởng tới việc hấp thu acid folic của cơ thể. Thiếu acid folic ở giai đoạn dưới 12 tuần tuổi có thể gây dị tật cho thai nhi.

"Trà xanh không phải là loại nước uống thích hợp để bà bầu dùng nhiều. Bà bầu lạm dụng trà có thể gây ra tình trạng thiếu máu ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé, sinh non, thiếu cân…", bác sĩ Hải khuyến cáo.

Những người không nên uống trà xanh

Mặc dù trà xanh rất tốt cho sức khỏe và có khả năng ngăn ngừa ung thư nhưng không phải ai cũng hợp để uống trà. Những người mắc cao huyết áp, táo bón, sỏi thận, loét dạ dày... không nên uống trà để tránh bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ như người bị cao huyết áp uống trà xanh sẽ khiến chất caffein trong trà kích thích tim đập nhanh hơn và làm cho huyết áp tăng cao thêm.

Theo bác sĩ Hải bệnh nhân mắc bệnh gan, bệnh nhân tiểu đường không nên uống trà xanh. Vì chất caffein có thể tham gia vào quá trình chuyền hóa và làm suy yếu chức năng gan.

Trà xanh không phải là loại nước uống thích hợp cho người già và trẻ nhỏ. Người già uống trà xanh có thể gây ra tình trạng khó ngủ.

Với trẻ nhỏ có thể ảnh hưởng tới quá trình hấp thu dinh dưỡng và trao đổi chất. Do các chất có trong trà xanh có thể gây ra phản ứng kết tủa với một số dinh dưỡng tăng tình trạng khó tiêu.

