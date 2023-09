Uống nước rau dấp cá hỗ trợ chữa đau mắt đỏ?

1. Tác dụng của rau dấp cá

Rau dấp cá còn có tên khác là diếp cá, ngư tinh thảo.

Cây dấp cá là một loại cây thân thảo, mọc lâu năm, thích chỗ ẩm ướt, có thân rễ mọc ngầm dưới đất. Rễ nhỏ mọc ở các đốt, thân mọc đứng, cao 40cm, có lông hoặc ít lông. Lá mọc cách, hình tim, đầu lá hơi nhọn hoặc nhọn hẳn. Hoa nhỏ màu vàng nhạt, không có bao hoa, mọc thành bông, có 4 lá bắc màu trắng.

Rau dấp cá có tác dụng kháng khuẩn hỗ trợ điều trị đau mắt đỏ.

Trông toàn bộ bề ngoài của cụm hoa và lá bắc giống như một cây hoa đơn độc. Toàn cây vò có mùi tanh như cá. Hoa nở vào mùa hạ, vào các tháng 5-8.

Thành phần hóa học: Decanoyl acetaldehyde, lauric aldehyde, methyl, vitamin C, nước.

Tác dụng dược lý của rau dấp cá:

- Tác dụng kháng khuẩn: Nước sắc dấp cá in vitro (trong ống nghiệm) có tác dụng kháng Streptoccocus pneumonia và Staphylococcus aureus nhưng kém hiệu quả đối với Shigella, Salmonella và E. Coli. Nước sắc dấp cá cho chuột bị lao uống thấy giảm mức tử vong (Trung Dược Học).

- Tác dụng kháng virus: Nước sắc dấp cá có tác dụng kháng sự phát triển của cúm và virus Echo ở người (Trung Dược Học).

- Tác dụng đối với hệ sinh dục - tiết niệu: Nước sắc dấp cá được dùng cho thận cóc bị tổn thương hoặc chân ếch bị tổn thương thấy có tác dụng giãn mạch và tăng bài tiết nước tiểu (Trung Dược Học).

- Tác dụng đối với hệ hô hấp: Chích dưới da dịch dấp cá thấy có tác dụng giảm ho nhưng không long đờm hoặc giãn phế quản (Trung Dược Học).

- Điều trị da liễu: Dịch chiết dấp cá bôi tại chỗ có tác dụng đối với bệnh ngoài da, đặc biệt là với Herpes đơn thuần (Trung Dược Học).

- Điều trị bệnh hệ hô hấp: Nước sắc dấp cá dùng có hiệu quả trong nhiều nghiên cứu về phế cầu khuẩn. Nước sắc dấp cá liều cao (đến 80g) dùng có hiệu quả đối với áp xe phổi. Nước sắc dấp cá được dùng trị bệnh ứ trệ ở phổi.

Theo y học cổ truyền dấp cá có:

- Tính vị: Vị chua, tính hơi hàn, quy kinh can, phế.

- Công dụng: Thanh can tiết nhiệt, tiêu phù thũng, thanh lợi thấp nhiệt, thanh nhiệt hóa đờm, chỉ khái (làm giảm ho). Trị phế ung, phế quản viêm, sốt rét, ho gà, kiết lỵ, đường tiết niệu, mụn nhọt.

Nước ép rau dấp cá có tác dụng tốt đối với bệnh đau mắt đỏ.

2. Rau dấp cá hỗ trợ điều trị đau mắt đỏ như thế nào?

Với đau mắt đỏ là bệnh ôn nhiệt, độc nhiệt đang ở phần khí phận, mạnh ở kinh thái dương, thuộc biểu chứng. Do vậy, giai đoạn đầu bệnh rất rầm rộ về triệu chứng. Giai đoạn sau khi chạy vào huyết phận, bệnh sẽ nê trệ hơn và lâu khỏi hơn.

Dấp cá có tác dụng chống viêm mạnh và thanh nhiệt nhiều tại khí phận và huyết phận, vào phần huyết trong khí, do đó trị được độc nhiệt này.

Theo Y học cổ truyền khi bị đau mắt đỏ là khí can thưa lên cùng với đởm khí vượng lên làm nhiễu động gây nên đỏ mắt, nóng mặt, nhức đầu. Dấp cá tính mát có tác dụng thanh hỏa nhiệt này, do đó làm sáng mắt. Dấp cá có tên gọi khác ngư tinh thảo (vị thuốc cay có vị tanh như ăn cá, làm cho sáng mắt).

Cách dùng: Lấy 100g rau dấp cá rửa sạch giã nát, cho 100ml nước vào đánh đều rồi lọc lấy nước uống, ngày 2 lần, bệnh đau mắt đỏ sẽ được cải thiện.

Đau mắt đỏ do virus gây lên do đó việc giữ vệ sinh mắt rất quan trọng để tránh lây lan cho người khác. Do đó cần thường xuyên nhỏ mắt làm sạch mắt bằng nước muối sinh lý. Với các ca đau mắt đỏ nặng hoặc có biến chứng cần được khám và tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa mắt.

