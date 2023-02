Uống cocktail có thể khiến bạn say và tăng nồng độ cồn không?

Thành phần chính trong cocktail là rượu

Trên thực tế, cocktail không phải là nước hoa quả được pha chế một chút rượu như một số người vẫn nghĩ mà thành phần chính trong cocktail là rượu. Ví dụ, để pha chế đa số các loại cocktail cần có rượu mạnh như: Whisky, rượu vodka, rum, gin, tequila và rượu mùi như mùi hoa, mùi trái cây, mùi kem cùng với siro, nước cốt chanh, chanh...

Có thể hiểu đơn giản, cocktail là một thức uống hỗn hợp có cồn. Phổ biến nhất, cocktail là một loại rượu mạnh hoặc kết hợp của các loại rượu mạnh, pha trộn với các thành phần khác như nước trái cây, si-rô có hương vị, nước tăng lực... Có nhiều loại cocktail khác nhau, một số loại cocktail có lượng cồn cao hơn, trong khi những loại khác có lượng thấp hơn.

Nồng độ cồn trong đồ uống ảnh hưởng đến khả năng say như thế nào?

Lượng cồn trong đồ uống của bạn là yếu tố lớn nhất khiến bạn say. Nồng độ cồn càng cao thì khả năng bị say càng cao. Chú ý các loại đồ uống cocktail khác nhau có nồng độ cồn khác nhau, vì vậy bạn nên chú ý đến nồng độ cồn khi gọi một ly cocktail. Nếu ly cocktail đó chứa nhiều rượu, nồng độ cồn trong máu của bạn sẽ càng cao, làm tăng khả năng bạn bị say.

Luôn uống có chừng mực và luôn ý thức được bạn đang tiêu thụ bao nhiêu vì kích thước cơ thể và sự trao đổi chất của mỗi người có thể ảnh hưởng đến lượng rượu cần khiến người đó say.

Một người nhỏ hơn sẽ cảm nhận được tác dụng của rượu nhanh hơn một người to lớn hơn. Nếu bạn có quá trình trao đổi chất chậm hơn, bạn cũng có thể cảm thấy tác dụng nhanh hơn. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là uống có trách nhiệm và không bao giờ uống quá nhiều. Nếu bạn đang muốn tránh bị say, hãy uống đồ uống có nồng độ cồn thấp hơn và uống có chừng mực.

Uống bao nhiêu ly cocktail thì say?

Cũng cần lưu ý rằng uống cocktail là một hình thức uống rượu và uống quá nhiều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo nguyên tắc thông thường, không nên uống quá một hoặc hai ly cocktail trong một giờ, không quá bốn ly cocktail trong một ngày.

Không thể biết chính xác bạn sẽ uống bao nhiêu cốc cocktail để say vì có rất nhiều yếu tố tác động. Kích thước cơ thể, sự trao đổi chất, tốc độ bạn uống và loại cocktail bạn uống đều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ say của bạn. Nếu uống cocktail quá nhanh, bạn có thể dễ dàng say nhanh hơn. Uống quá nhanh cũng có thể khiến bạn dễ bị ốm hoặc nôn nao vào ngày hôm sau.

Tốt nhất hãy bắt đầu với một ly và nhâm nhi từ từ để thưởng thức hương vị. Khi bạn cảm thấy một chút lâng lâng thì nên dừng lại. Đừng cố "bắt kịp" bạn bè của bạn bằng cách uống nhiều hơn họ. Hãy nhớ rằng một ly có thể có lượng cồn tương đương với 3 hoặc 4 loại đồ uống khác, vì vậy đừng để bị đánh lừa bởi kích cỡ của đồ uống.

Bạn cũng nên biết về thời gian trong ngày và bạn đã uống bao nhiêu trong ngày hôm đó. Nếu là buổi sáng, bạn càng nên cẩn thận vì bạn dễ bị say nhanh chóng khi đã mất nước sau khi ngủ. Nếu bạn uống cocktail vào bữa tối, bạn nên gọi món khai vị nhẹ để giúp hấp thụ một phần rượu.

Nnững ghi nhớ khi lựa chọn uống cocktail

Uống cocktail có thể khiến bạn say nhưng có một số yếu tố có thể ảnh hưởng như kích thước cơ thể và sự trao đổi chất là hai yếu tố quan trọng vì chúng quyết định tốc độ hấp thụ rượu vào máu của bạn. Tốc độ uống rượu của bạn cũng có thể ảnh hưởng: uống quá nhanh đồ uống sẽ làm tăng nồng độ cồn trong máu của bạn nhanh hơn so với việc nhấm nháp chúng.

Nếu bạn định uống rượu, hãy đảm bảo rằng bạn uống có trách nhiệm và luôn theo dõi xem mình đã uống bao nhiêu. Đừng quên xen kẽ đồ uống có cồn với đồ uống không cồn, và nếu bạn bắt đầu cảm thấy say, hãy ngừng uống và chuyển sang đồ uống không cồn.

Tuyệt đối không bao giờ uống rượu và lái xe.

Hãy nhớ xem thành phần của bất kỳ loại cocktail nào bạn chọn uống.

Nếu bạn định uống cocktail, hãy uống từ từ và chú ý đến phản ứng của cơ thể. Loại cocktail bạn chọn uống cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Cocktail có nồng độ cồn cao hơn rõ ràng có nhiều khả năng khiến bạn say hơn những loại có nồng độ cồn thấp hơn, chẳng hạn như loại pha chế bằng bia hoặc rượu vang. Điều quan trọng cần lưu ý là một số loại cocktail có hàm lượng cồn thấp hơn, chẳng hạn như những loại có máy trộn như soda hoặc nước trái cây, có thể chứa nhiều đường, điều này có thể góp phần làm tăng thêm mức độ say của bạn. Hãy nhớ xem thành phần của bất kỳ loại cocktail nào bạn chọn uống.

Tốc độ uống của bạn cũng quan trọng như loại đồ uống bạn chọn uống. Uống quá nhanh có thể khiến rượu ngấm vào bạn nhanh hơn và mạnh hơn, điều này đôi khi có thể khiến bạn say nhanh. Để giúp ích, bạn có thể uống xen kẽ một cốc cocktail với một cốc nước, vì điều này sẽ giúp bạn giữ nước và làm chậm tốc độ uống của bạn.

Không uống cocktail khi bụng đói và đảm bảo loại cocktail bạn uống không quá mạnh.

Uống cocktail có thể khiến bạn say.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), uống rượu say có rủi ro nghiêm trọng và có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có những nguy cơ sau: - Các thương tích không chủ ý như tai nạn xe cơ giới, té ngã , bỏng và ngộ độc rượu. - Bạo lực bao gồm giết người, tự sát, bạo lực với bạn tình và tấn công tình dục. - Bệnh lây truyền qua đường tình dục. - Mang thai ngoài ý muốn và kết quả thai kỳ xấu, bao gồm sảy thai và thai chết lưu. - Rối loạn phổ rượu ở thai nhi. - Hội chứng trẻ sơ sinh tử vong đột ngột. - Các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim và bệnh gan. - Ung thư vú (ở nữ), gan, đại tràng, trực tràng, miệng, hầu, thanh quản và thực quản. - Các vấn đề về trí nhớ và học tập.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/uong-cocktail-co-the-khien-ban-say-va-tang-nong-do-con-khong-169230220003012413.htm