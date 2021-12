Uống cà phê nếu xuất hiện dấu hiệu này cần dừng ngay vì cực hại sức khỏe

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 01:00 AM (GMT+7)

Nếu có dấu hiệu run tay chân, mất ngủ, đau đầu, tiêu chảy… thì dừng uống cà phê bởi đồ uống này không giúp họ khỏe hơn mà có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

Cà phê khá an toàn cho sức khỏe nhưng không có nghĩa ai cũng nên uống, vì cơ thể mỗi người có sự hấp thụ và chuyển hóa khác nhau. Nhưng nhìn chung, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, dù yêu thích cà phê nhưng một người mỗi ngày không nên nạp quá 400mg (tương đương với khoảng 3 tách cà phê).

Các chuyên gia khuyến cáo, uống cà phê nếu có hiện tượng này cần dừng ngay:

Run tay, đánh trống ngực, lo lắng: Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh trung ương gây ra cảm giác lo lắng và bồn chồn và làm tăng nhịp tim. Vì vậy cần nghỉ ngơi và giảm lượng uống khi cần.

Đau bụng, tiêu chảy: Nếu uống nhiều hơn 2-3 cốc mỗi ngày, cơ thể không thích nghi đươc sẽ có tác dụng "tẩy" khiến bạn đau bụng và đi tiêu chảy.

Mất ngủ, đau đầu: Bạn có thể khó ngủ hoặc tỉnh giấc vào giữa đêm, đây là những tác dụng không mong muốn của caffeine. Cần nhớ rằng chất này ở trong cơ thể khoảng 14 giờ, trung bình thời gian tác dụng kéo dài khoảng 6 giờ sau khi sử dụng.

5 kiểu uống cà phê gây hại sức khỏe:

Uống quá nhiều cà phê

Việc tiêu thụ nhiều caffeine làm tăng mức độ trầm cảm và giảm hiệu suất công việc. Người dùng luôn có cảm giác căng thẳng, lo âu, bồn chồn. Họ còn gặp các vấn đề về giấc ngủ, rối loạn tiêu hóa, tăng nhịp tim, thậm chí tử vong.

Lạm dụng cà phê còn gây mất ngủ, đau đầu, chứng ợ nóng dạ dày, chứng tiểu không kiểm soát và làm đổ mồ hôi ban đêm ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Cà phê làm tăng tình trạng đau nhức ở bệnh nhân gout. Sử dụng thức uống này lâu dài khiến tâm trạng người dùng dễ bị kích động do nhịp tim và huyết áp tăng cao.

Uống quá sớm hoặc quá muộn

Khi mới thức dậy, lượng hormone cortisol đang ở mức cao nhất giúp bạn tỉnh táo tự nhiên. Theo các chuyên gia thì không nên uống cà phê vào lúc sáng sớm. Tốt nhất là uống vào 10h-12h vì lúc này nồng độ cortisol đã giảm dần.

Bạn cũng không nên uống cà phê vào buổi tối muộn vì lượng caffeine trong cà phê mất nhiều giờ để tiêu hóa hết. Nó sẽ khiến bạn mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Uống khi còn quá nóng

Nhiều người thích uống cà phê khi còn nóng vì cho rằng uống vậy mới ngon. Thế nhưng WHO cảnh báo rằng việc tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Nước pha cà phê lại thường ở mức nhiệt 65-85 độ C. Vậy nên sau khi pha cà phê bạn nên đợi khoảng 5 phút cho nước nguội bớt.

Uống khi đang căng thẳng

Khi bạn lo lắng, tâm trạng không tốt thì cà phê có thể làm tình trạng tồi tệ hơn. Caffeine trong cà phê có tác dụng kích thích lên hệ thần kinh, sản sinh ra hormone căng thẳng cortisol, ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây mệt mỏi, rối loạn nhận thức...

Uống khi mất ngủ

Thường thì cà phê giúp bạn tỉnh táo hơn khi buồn ngủ nhưng nó sẽ không có tác dụng như vậy nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày trong 3 đêm liên tục. Thiếu ngủ gây suy giảm đáng kể trong hoạt động nhận thức và caffeine không thể cải thiện được tình trạng này dù bạn uống nhiều.

Uống với nhiều đường, sữa

Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến tử vong sớm. Không phải vì béo phì hay tăng cân mà do đường có thể gây mất nước, lượng đường trong máu cao. Nếu không được theo dõi sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

